Fostul campion cu FCSB, care a învins Ajax și Chelsea în Europa League, a semnat cu noua sa echipă din România

Paul Pîrvulescu (37 de ani), fost campion cu FCSB, a fost prezentat oficial la noua sa echipă. CS Tunari, formație ce pare ca și retrogradată în Liga a III-a din România, a anunțat că fostul fundaș stânga va fi noul antrenor al echipei. Misiunea sa de evita retrogradarea va fi extrem de solicitantă.

Paul Pîrvulescu a semnat cu CS Tunari

CS Tunari este ultima clasată în Grupa B din play-out-ul Ligii a II-a. Ilfovenii au disputat deja trei partide din care au obținut un singur punct, după ce au fost învinși de FC Bacău și CS Afumați, dar au obținut o remiză împotriva Concordiei Chiajna. Doar 12 puncte mai sunt puse în joc, iar CS Tunari se află la șapte puncte de locul de baraj, ocupat în acest moment de CSC Șelimbăr.

Dinu Todoran s-a despărțit de echipă, iar noul antrenor va fi Paul Pîrvulescu, care a mai antrenat până acum doar la nivelul Ligii a III-a, la echipa pentru care a și jucat, LPS HD Clinceni, și pe care a lăsat-o pe ultimul loc din seria sa. El și speră că poate face o minune în meciurile rămase, printre care va avea și un meci direct cu Șelimbăr, care ar putea fi decisiv.

„Bine ai venit, Paul! Paul Pîrvulescu este noul antrenor al echipei noastre. Clubul nostru anunță venirea lui Paul Pîrvulescu în funcția de antrenor principal. Paul și-a început cariera de antrenor la LPS HD Clinceni în iulie 2024, unde a antrenat până în prezent. Ca jucător, acesta a trecut pe la echipe precum FCSB, Viitorul Constanța, FC Voluntari, ASA Târgu Mureș, St. Pölten, Wisła Płock, Gaz Metan, Poli Iași, Academica Clinceni, U Cluj, FK Csíkszereda și Concordia Chiajna, adunând peste 200 de jocuri în prima ligă”, a transmis CS Tunari pe Facebook.

Pîrvulescu, antrenor la doar 37 de ani

Deși Paul Pîrvulescu are doar 37 de ani, el deja și-a început aventura în antrenorat, iar prima experiență a avut-o chiar la echipa de unde s-a retras, fosta „Academica Clinceni”, și unde a făcut echipă cu mai mulți fotbaliști din „vechea gardă” de la FCSB, printre care Raul Rusescu și Florin Gardoș.

Triplul campion cu FCSB nu a stat pe gânduri când primarul i-a făcut oferta de a antrena echipa, recunoscând că meseria de fotbalist nu îi mai aducea satisfacție: „În primul rând, am dorit să particip la licența cumulată B+A, unde știam că unul dintre criterii era să fiu retras din activitate. Am decis că ăsta e următorul pas pe care vreau să-l fac. Nu mi-am mai dorit să fiu fotbalist; când nu mai faci lucrurile cu pasiune, e mai bine să pui stop.

Cred că în iarnă am simțit că trebuie să mă las, fiind și accidentat. N-am făcut deloc perioada de pregătire și atunci parcă s-a rupt ceva în mine. Am jucat 3 ani la Clinceni, a fost o perioadă lungă, plină de satisfacții, momente frumoase. Am o relație senzațională cu oamenii de acolo. Am vorbit cu domnul primar, am spus ‘da’ în secunda doi. Mi-am dorit să devin antrenor, nu știam că o să vină momentul atât de repede, dar cred că e cu atât mai bine că a venit așa devreme”, declara Paul Pîrvulescu pentru , la începuturile sale în antrenorat, mai exact în septembrie 2024.