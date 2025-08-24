Fost candidat la prezidențiale, verificat de polițiști. Justițiarul din Berceni îl acuză că ar fi încercat să racoleze un minor. Video

Un fost candidat la prezidențiale a ajuns în atenția polițiștilor în urma unei sesizări potrivit căreia ar fi încercat să racoleze un minor de 15 ani. Informația a fost publicată de Alexandru Constandachi, cunoscut drept „Justițiarul din Berceni”, care a postat un videoclip pe rețelele de socializare în care fostul prezidențiabil apare alături de oamenii legii.

care au candidat la funcția supremă în stat din partea Partidului Noua Românie. În imaginile postate pe TikTok de „Justițiarul din Berceni” se poate observa cum Sebastian Popescu este luat la întrebări de trei polițiști, pe o stradă din București.

Pe filmare, se aude unul dintre agenți spunând că au fost chemați la fața locului în urma unei sesizări și că trebuie să efectueze verificări, fără a preciza însă despre ce tip de sesizare este vorba. Potrivit „Justițiarului din Berceni”, fostul candidat la prezidențiale este acuzat că ar fi încercat să racoleze un minor.

„Popescu Sebastian, fost candidat la alegerile prezidențiale, președintele Partidului Nouă Românie este acuzat că a încercat să racoleze un minor de 15 ani”, se arată în postarea acestuia. Până la ora momentul publicării acestei știri, polițiștii Capitalei nu au oferit informații despre sesizarea depusă sau despre acuzațiile care îl vizează pe Sebastian Popescu.

Cine este Sebastian Popescu

În mai 2025, Sebastian Popescu, de profesie medic veterinar și antreprenor în domeniul media, . Și-a început cariera politică în 2015, când a fondat Partidul Noua Românie. De altfel, Popescu a fost în centrul unei dispute legate de candidatura sa, după ce Biroul Electoral Central a ridicat suspiciuni privind modul în care ar fi obținut semnăturile.

De asemenea, el este cel care, în mai 2025, a depus o contestație la Curtea Constituțională a României prin care a cerut anularea alegerilor prezidențiale. Acesta a susținut că ar fi fost încălcate principiile democratice. Ba chiar, Sebastian Popescu a precizat, la momentul respectiv, că ar fi avut loc o campanie de manipulare a alegătorilor pe aplicația TikTok, similară cu cea utilizată pentru Călin Georgescu în 2024.