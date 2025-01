Fost concurent de la Mireasa, pe mâna medicilor, în prima zi din an! „Am mers la urgențe”

Anul 2025 a început nu tocmai bine pentru unul dintre foștii concurenți ai emisiunii Mireasa de la Antena 1. Finul lui Vasilică Ceterașu, a ajuns pe mâna medicilor. Atât de grav a căzut că nu mai poate cânta la vioară pentru cel puțin o lună ce zile.

Fost concurent de la Mireasa, pe patul de spital chiar din prima zi a lui 2025!

, căci despre el este vorba, a fost nevoit să meargă de urgență la spital. Verdictul medicilor nu a fost deloc pe placul acestuia.

Se pare că o simplă căzătură, în ziua de anul nou, l-a pus la pământ, la propriu. Finul lui Vasilică Ceterașu și al Amaliei Ursu a mers să spele mașina. Pe grabă fiind, a alunecat pe gheață și s-a lovit la umăr. Spera la o dislocare de braț, însă, lucrurile s-au dovedit a fi mult mai grave.

Fostul concurent de la Mireasa ne-a mărturisit, în premieră pentru FANATIK, că și-a fracturat umărul drept și trebuie să stea bandajat pentru cel puțin o lună de zile.

„Sunt binișor! Ieri în ziua de anul nou am mers până în oraș să cumpăr ceva. Am zis să trec la spălătorie să îmi spăl mașina. Eram în grabă și nu mi-am dat seama că este gheață pe jos. Am alunecat cu ambele picioare, nefiind echipat corespunzător (fiind în adidași) și am căzut pe umărul drept!

Am mers la urgențe și mi-au făcut un film și CT. Inițial credeam că e doar umărul dislocat, dar se pare ca a fost mai grav. Am fractură la umărul drept. Mă bucur, totuși, că nu a fost ceva mai grav de atât ca să îmi trebuiască operație! Acum sunt bandajat la braț pentru o lună de zile. Sper să mă recuperez cât mai repede după aceea!”, a povestit Petrică Nemeș, pentru FANATIK.

Petrică Nemeș, fost concurent de la Mireasa: „Este dificil fără mana dreaptă”

Deși durerea este mare, ca să nu mai vorbim de îngreunarea mobilității, nu acestea îl preocupă cel mai tare pe fostul concurent de la Mireasa. Problema cea mai mare cu care se confruntă este că, timp de săptămâni bune nu mai are voie să cântă la vioară.

„Problema este că o perioadă nu pot să mai cânt la vioară. Nu pot să muncesc și o să trebuiască să stau acasă! Ce să fac, am început noul an cu stângul, dar sper să fie răul cel mai mare din acest an!

În momente din astea îți dai seama că sănătatea este cea mai importantă. Sunt bucuros că nu a fost ceva mai grav! Este dificil fără mâna dreaptă, dar cu ajutorul Elei mă descurc. Mă ajută ea foarte mult și este alături de mine!

Vă doresc tuturor un an nou fericit prosper, îmbelșugat. Și nu în ultimul rând sănătate, că e mai bună decât toate!”, a mai spus finul lui Vasilică Ceterașu.

. Ei și-au început povestea lor de iubire în cadrul reality-show-ului Mireasa, prezentat de Simona Gherghe la Antena 1. Sezon pe care l-au și câștigat.