Fost concurent de la Puterea Dragostei, acasă la Gheorghe Dincă. Ce a descoperit în locuința monstrului din Caracal

Un fost concurent de la Puterea Dragostei s-a filmat când a mers acasă la Gheorghe Dincă. Imaginile au strâns un număr record de vizionări, într-o perioadă scurtă de timp.

Supranumit și “monstrul din Caracal”, Gheorghe Dincă, de 67 de ani este în continuare în spatele gratiilor și își așteaptă sentința pentru presupusa ucidere a adolescentelor Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu.

De curând Robert de la Puterea Dragostei, fostul participant din sezoanele anterioare de pe Kanal D, a efectuat o excursie nu tocmai obișnuită.

Curios ce se întâmpla în locuința din județul Olt, după un an de zile de la aflarea ororilor, tânărul a oferit o perspectivă cu totul nouă asupra cazului Caracal. Acesta a publicat imagini noi de la fața locului, prin intermediul contului său de YouTube.

De când a ieșit din competiția show-ului matrimonial, transmis de Kanal D, Robert Ionescu s-a făcut vlogger și adesea le dă altor tineri sfaturi de viață. El se filmează cu regularitate, iar filmulețele ajung să fie publicate în mediul online. Totul spre aprecierea unui număr foarte mare de fani.

În momentul actual, locuința din Caracal deținută de Gheorghe Dincă, unde se presupune că le-a sechestrat și ucis pe cele două fete pare să fie abandonată. Poarta casei are un lacăt foarte mare și încă sunt lăsate pozele celor două victime.

În curtea casei monstrului din Caracal vegetația a crescut în mod haotic și se cunoaște că nu s-a mai ocupat nimeni de respectiva gospodărie. Întregul filmuleț realizat de Robert poate fi urmărit și pe contul său de YouTube.

Robert Ionescu de la Puterea Dragostei a făcut și o descoperire neașteptată, cât se afla acasă la Gheorghe Dincă. Mai exact, este vorba despre tunelul pe care presupusul ucigaș l-ar fi săpat sub casa lui.

Participantul din emisiunea TV a filmat respectivul tunel și a recunoscut că nu își poate imagina ce scop ar fi putut avea, fiind vizibil afectat de locul în care se află.

“Aici se zice că și-a săpat pod pe sub casă. Uitați cum e înauntru. Aici avea nu știu ce pod pe sub casă. E un tunel, vine așa și ajunge cam pe aici. Cel puțin așa am înțeles.”, a mărturisit Robert Ionescu, în filmuleț.