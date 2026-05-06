”Demiterea Guvernului Bolojan s-a făcut la comanda Moscovei”. Fost consilier prezidențial, acuzații grave după ce Nicușor Dan a anulat recepția de 9 Mai

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan a anulat evenimentul de la Palatul Cotroceni de pe 9 mai, când are loc Ziua Europei. În mod tradițional, în fiecare an se organizează o recepție dedicată acestei sărbători, însă, dată fiind criza politică în care România a intrat după debarcarea lui Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Ce se ascunde în spatele acestui gest și ce urmărește președintele, de fapt? A vrut cu adevărat să scape de Bolojan? Un fost consilier prezidențial lansează acuzații extrem de grave, spunând că Moscova și-a băgat coada din cauza programului SAFE.

Fost consilier prezidențial, acuzații grave pentru Nicușor Dan după căderea guvernului. Recepția de Ziua Europei, anulată de criza politică

Cătălin Avramescu, politolog și fost consilier al lui Traian Băsescu, ne-a spus că Nicușor Dan știe foarte bine ce face, calculându-și pașii, însă toate deciziile pe care le ia nu mai sunt pe placul celor care l-au susținut în finala prezidențială cu George Simion.

ADVERTISEMENT

Profesorul universitar îl acuză pe Nicușor Dan că se apropie periculos de mult de AUR, chiar dacă public susține cu totul altceva. Întrebat ce se ascunde, de fapt, în spatele anulării evenimentului de 9 mai, Avramescu are un răspuns la care nimeni nu s-ar fi gândit.

Cătălin Avramescu spune că Moscova și-a băgat coada în România. Bolojan, dat jos din cauza banilor pentru programul SAFE?

În opinia fostului consilier prezidențial, nu ar trebui să ne mire dacă, în cele din urmă, Nicușor va gira un guvern al AUR. „Nicușor Dan are o agendă politică foarte bine stabilită. El face o alianță de facto, nu știu dacă o va declara deschis, între el și extremiștii de la AUR. Ați văzut că el a salutat demiterea guvernului Bolojan, nu a luat act. Demiterea Guvernului Bolojan s-a făcut la comanda Moscovei, asta este foarte clar în bună măsură din cauza programului SAFE.

ADVERTISEMENT

George Simion a și spus de ce a votat împotriva guvernului, 80% din argumente erau din cauza banilor dați pe programul SAFE. Semnalul l-a dat Moscova și a găsit aliați. Nicușor Dan știe de interferența Moscovei, e imposibil să nu știe. Din păcate, și el s-a aliniat din cauza rivalității față de Bolojan și din cauza lașității. De ce să mai facă Ziua Europei când el aruncă ideea de alianță pro-europeană peste bord?”, ne-a spus Avramescu.

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan își pierde susținătorii

Ce credibilitate mai are Nicușor Dan având în vedere că o parte din foștii săi susținători l-ar bănui că el e artizanul , cu mâinile ? Avramescu susține că, în ciuda discursului pro-european, președintele nu mai este privit cu ochi buni, dar nu îi mai pasă.

ADVERTISEMENT

„Nu mai are nicio credibilitate, dar nu cred că îi mai pasă. Atitudinea din momentul numirii șefilor la parchete spune multe, mai că sărea la jurnaliști. Nu îi mai pasă. Nu am semne că i-ar păsa. Eu cam știu ce se întâmplă la Cotroceni și nu are regrete absolut deloc. Are simpatie către extremism, către ultra-naționalism”, a completat Avramescu.

FANATIK l-a mai întrebat pe politolog de ce nu au fost vizibile toate lucrurile pe care le-a observat el la Nicușor Dan din timp, iar acesta ne-a spus că atunci când românii au fost puși să aleagă unica miză era împiedicarea lui Simion de a ajunge la Palatul Cotroceni.

ADVERTISEMENT

„În turul doi, el era judecat numai după numele de pe buletinul de vot. Era opusul unui extremism declarat. Pe lângă George Simion și o pisică devine votabilă. Al doilea motiv e dat de cazul Călin Georgescu. Bun, CCR a anulat alegerile, dar domnul Dan nu a făcut ce a promis, să ne dea raportul ăla. Mizează că n-avem memorie, căci acolo vom vedea că e vorba de Rusia și el nu vrea să supere AUR și PSD. Serviciile știau bine, de asemenea, căci au pus și ele umerii la treabă”, a adăugat Avramescu.

Alte acuzații lansate de fostul consilier prezidențial: „Stă acolo pe persoană fizică”

Analistul politic a mai zis că Nicușor Dan a luat instituția pe care o conduce pe persoană fizică, trăgând un semnal de alarmă cu privire la modul în care își gestionează mandatul. În continuare, Avramescu aduce alte acuzații despre deciziile controversate pe care le-a luat președintele țării, dând exemplul unei decorări pe care a făcut-o în decembrie 2025.

„El stă acolo la Cotroceni pe persoană fizică. El nu gândește instituțional. Omul ăsta a stat șase luni fără echipă de consilieri. A stat pe persoană fizică. El era persoana fizică Nicușor Dan. El nici acum nu a înțeles că e o instituție uni-personală. De asta își permite să fie supărat, riguros, își permite să nu explice, el e pe persoană fizică și românii au început să observe asta.

El, în actele lui, angajează responsabilitatea statului. În decembrie, de Ziua Națională, a semnat direct ce i-a venit de la Ministerul Apărării, știu asta direct de la Cotroceni, a decorat un individ a cărui unitate a participat la Pogromul de la Iași și la masacrele din Crimeea. Administrația prezidențială ne răspunde obraznic și profund iresponsabil că a fost o campanie de eliberare națională.

Păi, cum, eliberare națională în Crimeea? E clar că avem de-a face cu o linie iresponsabilă. Statul român, în acordul de armistițiu din 1944 este stipulat angajamentul de a-i pedepsi pe criminalii de război, pe care domnul Nicușor Dan îl tratează pe persoană fizică”, a punctat Avramescu.