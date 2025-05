Fost consilier prezidențial, despre ce ar trebui să facă George Simion ca să evite o catastrofă economică. „Să se dezică de gașca lunaticilor”

Sebastian Lăzăroiu, fostul consilier prezidențial, vorbește despre scenariul în care George Simion ar câștiga turul doi al alegerilor prezidențiale. În același timp, el afirmă faptul că „Nicușor e acum pe val”.

„Va trebui rapid să se dezică de gașca lunaticilor”

Fostul consilier prezidențial a enumerat câteva lucruri pe care ar trebui să le facă în cazul în care va ocupa fotoliul de la Cotroceni. Astfel, el afirmă că este nevoie de oameni serioși în Guvern, cu un premier susținut de majoritate. În caz contrar, el vorbește despre o demitere în mai puțin de un an.

„Așadar, dacă Simion va câștiga și ține cât de cât la țara lui, va trebui rapid să se dezică de gașca lunaticilor, în frunte cu Georgescu, să pună un guvern de oameni serioși, cu un premier întreg la minte, sustinut de o majoritate stabilă. Are la dispoziție puține zile să facă asta. Luni se va porni oricum tăvălugul.

Problema lui este că, dacă virează brusc la 180 de grade, e foarte posibil ca diavolul bătrân, căruia îi e dator (așa e când îți vinzi sufletul), să pună presiune pe el, inclusiv cu oameni în stradă. Dezicerea are costuri, mai ales în poziția lui fragilă. În Parlament nu are majoritate și dacă își pierde și majoritatea populară, în cel mult un an va fi demis. Deci el are o ecuație foarte grea de rezolvat”, a scris Lăzăroiu pe pagina sa de Facebook.

„Nicușor e acum pe val”

În continuare, Lăzăroiu susține că câștigă teren în aceste zile, iar românii „se vor mobiliza să țină țara pe linia de plutire”. De asemenea, acesta afirmă că, în cazul în care primarul Capitalei va fi președinte, Simion va da vina pe presupuse fraude și va apela la violență.

„Nicușor e acum pe val. Oamenii întregi la minte, educați sau needucați, săraci sau bogați, se vor mobiliza să țină țara pe linia de plutire. Chiar și în cazul unei victorii a lui Nicușor Dan, Simion se pregătește deja pentru violențe pe care le va justifica prin presupuse fraude. Nici asta nu ne face bine luni dimineața. Bănuiesc (sau sper) că o victorie mai categorică a lui Nicușor Dan (53-47, de exemplu) va putea preveni genul ăsta de provocare.

Eu vă zic, voi știți ce aveți de făcut azi, mâine, poimâine. Convingeți oamenii cu capul pe umeri (sunt destui, din toate categoriile sociale), care nu au ieșit la vot în primul tur, să voteze înțelept. Nu e glumă”, a conchis fostul consilier prezidențial.