Fost director din Transporturi și consilier PNL, găsit mort într-un cimitir. Ion Mateescu și-a anunțat soția că se va sinucide

Fostul director de Transporturi, Ion Mateescu, a fost găsit fără viață miercuri după-amiază, într-un cimitir din județul Giurgiu. Bărbatul, în vârstă de 62 de ani, i-ar fi spus soției că își pune capăt zilelor, apoi s-ar fi sinucis cu o armă de vânătoare.

ADVERTISEMENT

Fost director din Transporturi, găsit mort într-un cimitir din Giurgiu

Soția sa a fost cea care a sunat la Poliție, după ce Mateescu plecase de acasă și i-ar fi spus că La trei ore distanță, trupul său a fost găsit în cimitirul din localitatea Falaștoaca. Potrivit unor surse citate de , fostul director și fost consilier PNL se confrunta cu datorii mari, lucru care l-ar fi împovărat în ultima perioadă.

Ion Mateescu, cunoscut și sub numele de „Mateo”, fusese director al Direcției Județene de Transport Giurgiu și, mai târziu, a lucrat la Direcția de Agricultură. De-a lungul carierei, Mateescu a fost și consilier județean PNL. Prietenii și colegii l-au descris ca pe un om calm, mereu dispus să ajute.

ADVERTISEMENT

„Un om de o jovialitate fără cusur ce întotdeauna găsea timp și disponibilitatea de a-i ajuta pe toți cei ce îi solicitau sprijinul. Din păcate Mateo ne-a părăsit la vârsta de doar 62 de ani deși mulți dintre noi își doreau să mai stea de vorbă măcar o dată cu acest om minunat a cărui strângere de mână, extrem de caldă, n-o voi uita niciodată”, transmite Jurnalul Giurgiuvean.

Tânăr de 18 ani, spânzurat în Alba

Reamintim de un alt caz tragic care a avut loc în județul Alba, pe 8 august 2025. în grădina casei. Polițiștii au fost anunțați printr-un apel la 112, iar echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să-l resusciteze, însă fără succes. Trupul nu prezenta urme de violență, motiv pentru care anchetatorii au luat în calcul posibilitatea ca tânărul să-și fi pus capăt zilelor.

ADVERTISEMENT

De asemenea, un fost judecător din Chișinău, în vârstă de 52 de ani, a fost găsit mort marți, 14 august 2025, sub un pod din oraș, cu o plagă de împușcare în cap. Poliția a anunțat că lângă corp a fost descoperită arma deținută legal de bărbat și că nu au fost identificate alte urme de violență. Și în acest caz, oamenii legii au transmis că primele ipoteze luate în calcul sunt tot legate de sinucidere.