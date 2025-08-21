News

Fost director din Transporturi și consilier PNL, găsit mort într-un cimitir. Ion Mateescu și-a anunțat soția că se va sinucide

Ion Mateescu, fost director în Transporturi și consilier PNL, a fost găsit mort într-un cimitir din Giurgiu. Soția sa este cea care alertase Poliția.
Mădălina Cristea
21.08.2025 | 13:31
Fost director din Transporturi si consilier PNL gasit mort intrun cimitir Ion Mateescu sia anuntat sotia ca se va sinucide
Un fost director de Transporturi din Giurgiu, găsit mort într-un cimitir. Și-ar fi pus capăt zilelor. Sursa foto: Colaj Fanatik, Adevărul.ro

Fostul director de Transporturi, Ion Mateescu, a fost găsit fără viață miercuri după-amiază, într-un cimitir din județul Giurgiu. Bărbatul, în vârstă de 62 de ani, i-ar fi spus soției că își pune capăt zilelor, apoi s-ar fi sinucis cu o armă de vânătoare.

Fost director din Transporturi, găsit mort într-un cimitir din Giurgiu

Soția sa a fost cea care a sunat la Poliție, după ce Mateescu plecase de acasă și i-ar fi spus că intenționează să se sinucidă. La trei ore distanță, trupul său a fost găsit în cimitirul din localitatea Falaștoaca. Potrivit unor surse citate de Adevărul.ro, fostul director și fost consilier PNL se confrunta cu datorii mari, lucru care l-ar fi împovărat în ultima perioadă.

Ion Mateescu, cunoscut și sub numele de „Mateo”, fusese director al Direcției Județene de Transport Giurgiu și, mai târziu, a lucrat la Direcția de Agricultură. De-a lungul carierei, Mateescu a fost și consilier județean PNL. Prietenii și colegii l-au descris ca pe un om calm, mereu dispus să ajute.

„Un om de o jovialitate fără cusur ce întotdeauna găsea timp și disponibilitatea de a-i ajuta pe toți cei ce îi solicitau sprijinul. Din păcate Mateo ne-a părăsit la vârsta de doar 62 de ani deși mulți dintre noi își doreau să mai stea de vorbă măcar o dată cu acest om minunat a cărui strângere de mână, extrem de caldă, n-o voi uita niciodată”, transmite Jurnalul Giurgiuvean.

Tânăr de 18 ani, spânzurat în Alba

Reamintim de un alt caz tragic care a avut loc în județul Alba, pe 8 august 2025. Un tânăr de doar 18 ani a fost găsit spânzurat în grădina casei. Polițiștii au fost anunțați printr-un apel la 112, iar echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să-l resusciteze, însă fără succes. Trupul nu prezenta urme de violență, motiv pentru care anchetatorii au luat în calcul posibilitatea ca tânărul să-și fi pus capăt zilelor.

De asemenea, un fost judecător din Chișinău, în vârstă de 52 de ani, a fost găsit mort marți, 14 august 2025, sub un pod din oraș, cu o plagă de împușcare în cap. Poliția a anunțat că lângă corp a fost descoperită arma deținută legal de bărbat și că nu au fost identificate alte urme de violență. Și în acest caz, oamenii legii au transmis că primele ipoteze luate în calcul sunt tot legate de sinucidere.

Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
