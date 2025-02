Fost director la un club de fotbal din Liga a II-a, ajuns la conducerea unei companii a Ministerului Transporturilor. Numiri surpriză în Consiliul de Administrație

Societatea Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA este una dintre multele companii de stat, deținută în integralitate de către Ministerul Transporturilor. Compania are în administrație Palatul CFR din fața Gării de Nord, imensa clădire istorică unde își au sediul Ministerul Transporturilor, dar și o serie de alte companii din subordine, precum CFR sau Metrorex. În anul 2023, compania cu 38 de angajați a avut o cifră de afaceri de 19,6 milioane lei, realizând un profit net de 3,4 milioane.

De la Euroins și CSM Slatina, la șefia unei companii de stat

Începând cu anul 2022 și până la finalul anului trecut GEI Palat CFR a fost condusă de către directorul general Petre Ungureanu, fost consilier al directorului CFR SA timp de 5 ani și fost angajat al SRI în perioada 1998 – 2017. La începutul anului trecut FANATIK a scris pe larg despre ai companiei erau membri PSD. Astăzi, compania are o conducere nouă, cu doar unul dintre foștii administratori încă prezent în Consiliul de Administrație.

Schimbarea la conducerea executivă a companiei a venit la finalul lunii noiembrie a anului trecut, în locul lui Petre Ungureanu fiind numit Albulescu Bogdan Răzvan. În vârstă de 41 de ani, acesta a fost timp de șase ani, între 2011 și 2017, director în cadrul companiei de asigurări Euroins, cea care câțiva ani mai târziu avea să producă și chiar să conducă la o criză politică.

Totuși, Bogdan Albulescu nu a condus compania de asigurări, ci a avut o funcție de conducere în cadrul filialei de la Slatina, acolo unde a lucrat anterior, timp de doi ani, ca inspector de asigurări. Acesta este licențiat în științe economice la Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, facultate pe care a terminat-o în anul 2006. În anul următor a lucrat ca economist la firma familiei, Tehnic SRL, un bar/ pensiune din localitatea Rusciori, Olt. În 2022, firma a avut un profit de 3.000 lei.

După cei 8 ani petrecuți la Euroins, acesta ajunge brusc în conducerea administrației locale, fiind angajat consilier al primarului PSD al Municipiului Slatina. Se întâmpla în anul 2017, când primar era Emil Moț, aflat atunci la primul mandat. (Acesta avea să mai câștige un mandat de primar, dar avea să piardă alegerile din iunie 2024, înfrângere urmată de din primărie dar și din partid.)

La Primăria Slatina nu stă însă decât o lună de zile, de unde ajunge apoi la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, unde este angajat în funcția de consilier. După nouă luni petrecute aici, este numit director adjunct la Clubul Sportiv Municipal Slatina, aflat în subordinea primăriei. Clubul activează în liga secundă, iar Bogdan Albulescu avea să rămână în funcția de conducere timp de șase ani, mai exact până în luna iulie a anului trecut, când fostul primar PSD a fost înfrânt la alegeri.

Salariul încasat la clubul de fotbal a fost de circa 80.000 lei, ceea ce echivalează cu mai puțin de 7.000 lei lunar. Acum însă, la GEI Palat CFR va avea o indemnizație lunară brută de 28.000 lei. Potrivit ultimei declarații de avere, acesta, împreună cu soția sa, angajată la CJ Olt, deține un autoturism BMW, fabricat în 2019, și depozite de peste 280.000 lei (anii trecut menționa un apartament în Slatina, însă imobilul nu mai apare în declarațiile de avere, însă nu menționează nici vânzarea acestuia).

Numiri surpriză în Consiliul de Administrație al GEI Palat CFR

În data de 13 iunie a anului trecut, Ministerul Transporturilor, în calitate de unic acționar, a numit cinci noi administratori în CA-ul companiei, cu mandate pentru următorii patru ani. Dintre foștii administratori, în actualul CA nu a rămas decât George Adrian Turmac, în prezent consiliul general la Primăria Capitalei, ales pe listele PSD după două mandate de consilier local la Sectorul 4, ales inițial pe listele PNL, pentru ca apoi să treacă la social-democrați.

FANATIK a scris pe larg despre cariera sa politică și . De menționat în plus acum ar fi faptul că, pe lângă sinecura de la compania Ministerului Transporturilor, Adrian Turmac face parte și din CA-ul Biroului pentru Turism și Tineret (BTT), societate aflată în subordinea Ministerului Familiei, și este salariat la STB, la Casa de Cultură a Studenților din București și la Complexul Tei.

Ceilalți patru administratori, care vor conduce compania MT până în anul 2028, sunt Olteanu Adrian, Osman Akan, Barbu Nelu Vasile și Anca Mitu. Din declarațiile privind afilierea politică, niciunul dintre aceștia nu este membru de partid. Adrian Olteanu are o funcție de conducere în Ministerul Transporturilor, acolo unde a ocupat și funcțiile de consilier juridic sau director al Direcției de comunicare și relația cu sindicatele. Osman Akan a lucrat mai mulți ani ca inginer construcții în mediul privat, până în anul 2018, atunci când ajunge director general la BTT Perla Costineștiului SA, companie de stat.

După doi ani petrecuți aici, îl găsim în funcția de consilier la primarului Piedone la Sectorul 5, funcție pe care o ocupa încă în vara anului 2024. La Primăria Sectorului 5 a condus și Direcția de Taxe și Impozite Locale (2021-2022), și a fost și consilier al directorului general adjunct al firmei de salubrizare a primăriei. Din octombrie 2022 până în februarie 2023 a făcut parte din CA-ul CFR Călători SA.

Fostul purtătorul de cuvânt al Guvernului Dăncilă, la Palat CFR

Un prim nume surprinzători în CA-ul Palat CFR SA este cel al lui Nelu Vasile Barbu, fostul purtător de cuvânt al Guvernului Dăncilă. Fost prezentator la B1Tv și jurnalist la Gândul, în anul 2018 avea să fie numit de premierul Dăncilă consilier de stat, asta după ce anterior, în Guvernul Grindeanu, a ocupat funcția de consilier al ministrului pentru mediul de afaceri, Alexandru Petrescu, actualul șef ASF.

În ultima lună de mandat, premierul Dăncilă avea să-l numească consul general la Shanghai, o decizie revocată apoi de premierul Orban. În prezent este consilier al ministrului agriculturii, iar în ultimii ani a beneficiat de mai multe sinecuri, fiind administrator la Registrul Auto Român, administrator special la Automecanica Moreni, companie din industria apărării, și acum la Palat CFR SA. Pe lângă aceste numiri în companiile de stat, Nelu Barbu mai este angajat și la PSD, unde, potrivit ultimei declarații de avere, în anul 2023 a avut un salariu de peste 100.000 lei.

Cine este Anca Mitu?

O altă apariție surprinzătoare în CA-ul companiei Ministerului Transporturilor este cea a Ancăi Mitu, un nume însă mai puțin cunoscut, deși în ultimii ani a ocupat mai multe poziții înalte în companiile și regiile de stat. Anca Mitu este licențiată în studii economice la Iași, Universitatea Petre Andrei, acolo unde avea să facă și un master și unde avea să petreacă patru ani ca asistent universitar, între 2008 și 2012. Un an mai târziu avea să-și obțină licența și în Drept, iar în anul 2018, titlul de doctor în economie, la INCE din subordinea Academiei Române.

Potrivit CV-ului acesteia, în perioada în care era preparator universitar a fost și director comercial al unui SRL, pe care nu-l numește, din Fălticeni, Suceava. Cariera sa ia o turnură surprinzătoare însă începând cu anul 2014, când, timp de doi ani, ocupă funcția de consilier al unui deputat. Apoi, între 2016 și 2020, ajunge la Autoritatea Electorală Permanentă, unde spune că a ocupat funcția de consilier în cadrul cabinetului președintelui și vicepreședintelui instituției, dar și în aparatul tehnic al BEC.

După anul 2020, trece de la AEP la Transgaz, unde este angajată consilier în cadrul cabinetului directorului general, funcție în care se află și în prezent. În cele mai multe declarații de avere, salariul încasat în această funcție este secretizat, însă suma apare în declarația de avere depusă după numirea la Palat CFR. Concret, este vorba de puțin peste 200.000 lei anual, adică peste 16.000 lei net pe lună.

Odată cu poziția din fruntea Transgaz, pentru Anca Mitu urmează o serie de numiri în Consiliile de Administrație ale CFR Marfă (patru luni între 2020 și 2021), Autoritatea Aeronautică Civilă Română (patru luni între noiembrie 2021 și martie 2022) și Transelectrica (tot patru luni, între octombrie 2023 și februarie 2024). La acestea se adaugă mandatul de patru ani de la Palat CFR, început în iunie 2024, și numirea în CA-ul RA-APPS, regia protocolului de stat, în luna mai a anului trecut.

În plus, din luna martie a anului 2021, deci în perioada în care premier era Florin Cîțu, Anca Mitu este numită consilier în cadrul cancelariei primului ministru, poziție în care a rămas până la finalul anului 2023.

Credit la bancă de aproape un milion de lei

Declarația de avere a Ancăi Mitu este și ea surprinzătoare. Aceasta deține un apartament de 80 mp în Mamaia, Constanța, obținut prin donație în anul 2020, și o casă de locuit de 188 mp cu un teren de 413 mp în Voluntari. Această ultimă proprietate a fost achiziționată în anul 2023, an în care a luat un credit pe 17 ani de la BCR în sumă totală de 803.000 lei. Un an mai târziu avea să ia un nou credit de la aceeași bancă, de această dată pe cinci ani, în sumă de 150.000 lei. În plus, probabil tot pentru achiziția imobiliară din Voluntari, a mai primit alți 105.000 lei, donație de la părinți.

Potrivit celei mai vechie declarații de avere, depuse la ANI în anul 2018 când era consilieră la AEP, Anca Mitu era căsătorită cu Vasile Lucian Bara, fostul președinte al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB) între 2015 și 2017. În acel an, Lucian Bara avea să , acuzat de constituire de grup infracțional organizat și două acuzații abuz în serviciu, într-un mega dosar de corupție în care era implicat și șeful CNAS, Marian Burcea, alături de alți 90 de inculpați. Aceștia au fost acuzați că au decontat servicii medicale fictive în sumă de 20 de milioane lei din fondurile CASMB. În anul 2021, în acest dosar a început judecata de fond.

Lucian Bara este judecat sub control judiciar, procurorii punând sechestru pe averea acestuia. În declarația de avere din 2018, Anca Mitu menționează 77.000 euro, primiți ca donație din partea soțului, după vânzarea a două proprietăți.