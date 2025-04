Fost director SIE rupe tăcerea în legătură cu scandalul din USR: ”Nu-l ajută pe Nicușor Dan”

Invitat la Testul Puterii cu Denise Rifai, fostul șef SIE și candidat la președinția României, Silviu Predoiu, rupe tăcerea în legătură cu scandalul momentului din USR.

Ce spune fostul director SIE despre scandalul din USR

Silviu Predoiu, un important om politic și fost director al Serviciului de Informații Externe, și-a prezentat poziția față de scandalul politic al momentului. Elena Lasconi, șefa USR, a pierdut susținerea și sprijinul financiar al partidului în favoarea lui Nicușor Dan.

ADVERTISEMENT

„Sunt sigur că până la sfârșitul campaniei vom mai avea o grămadă de evenimente cât se poate de ciudate. Sunt convins că noul român, de două luni de zile, domnul Dominic Fritz, alături de domnul Moșteanu, vor vota cu domnul Nicușor Dan. Nu știu în ce măsură electoratul USR va executa dispoziția dumnealor. Nu e chiar așa de simplu să spui de cum înainte votați pe Nicușor Dan. Până acum v-am spus că este cel mai prost primar al Capitalei, că nu e bun de nimic, că nu a făcut drumurile, că nu a fost transportul, că nu merge apa caldă, că nu, că nu. Dar acum ne-am gândit că ar fi cel mai bun președinte al României.

Iar doamna Lasconi, de care v-am zis, cu consecvență, în ciuda erorilor ei, greșelilor făcute, confuziilor, v-am spus cu încăpățânare că e cel mai bun candidat pe care USR-ul îl poate avea pentru președinte. Ne-am hotărât ca nu mai e bun. Ce face acum USR-ul nu face decât să ne arate că nu e cu nimic mai breaz decât toate partidele pentru a căror desființare au intrat în cursă. Sunt la fel de confuzi, plini de intrigi, de jocuri de culise, de jocuri de spate, și așa mai departe”, a declarat Silviu Predoiu la Testul Puterii, emisiune marca , ce poate fi urmărită live în fiecare zi de marți, miercuri și joi de la ora 18:00.

ADVERTISEMENT

De ce au îndepărtat-o pe Elena Lasconi de partid

Fostul director al SIE a continuat să vorbească despre situația din USR, spunând că tactica partidului de a o îndepărta pe Elena Lasconi pare de-a dreptul nepotrivită în acest context politic.

„E un paradox. Cei care l-au gonit pe Nicușor Dan din partid în urma conflictului pe tema familiei tradiționale, acum îl redescoperă. Este o lipsă de coerență crasă, inclusiv motivul invocat, poziția în sondaje. Toată lumea spune am înțeles ce s-a întâmplat în noiembrie, am înțeles ce-și dorea publicul, am înțeles cât de manipulatoare au fost sondajele de opinie și că au avut legătură aproape egal cu zero de rezultatul final. De ce acum sondajele de opinie ar fi mai bune decât cele greșite de atunci? Mi se pare că e doar un pretext să plece doamna Lasconi, că ocupă un loc foarte jos în sondajele de opinie. Și ele diferă foarte mult în funcție de cei care le comandă.

ADVERTISEMENT

Nu pot să avansez ipoteze despre ce este vorba. Mi se pare o naivitate să susținem un candidat pro occidental, să nu ne jucând cu suveraniștii, să nu-i lăsăm să ne învingă divizând-ne, ce-ar fi să susținem un candidat competent? Suveraniști vor sprijinul SUA. Ce să vezi? Ei țipă toata ziua că ei vor izolaționism, noi prin noi înșine, dar au nevoie disperată de sprijinul administrației Trump. Un suveranist nu are nevoie de afară. Iar pro occidentalii îi dau bătaie cu Ucraina. Hai să nu mai vorbim de pro și de anti. Hai să vorbim de pro români și de calificat, de competent. Mi se pare că a o înlocui pe doamna Lasconi cu domnul Nicușor este ca a înlocui nimic cu nimic în această poveste”, a mai declarat Silviu Predoiu.

ADVERTISEMENT

USR ar fi trebuit să o retragă pe Lasconi din cursă de anul trecut

Candidatul din parte Partidului Liga Acțiunii Naționale a mai spus că încă din noiembrie anul trecut ar fi existat discuții cu privire la performanțele Elenei Lasconi, însă nu s-au luat măsuri. Acum urmează ca aceasta să se confrunte cu o luptă grea, alături de candidați redutabili.

„Eu am văzut pe fruntașii USR strâmbând al naibii de tare din nas cand doamna Lasconi reușea să dea niște răspunsuri care derutau pe toata lumea. Când nu era clar cine-i ONU, cine-NATO, cred că si-au dat seama de atunci că există o problemă. Când doamna Lasconi recunoștea ca nu stie prea multe, dar promitea că învață când ajunge la Cotroceni. Sunt de acord că sunt niște răspunsuri care-ți dau niște bătăi de cap serioase Era cam târziu.

Doamna Lasconi este președintele partidului și nu a fost impus, nici de americani, nici de ruși, nici de turci, nici de francezi, nici de nimeni. Ei au ales-o. Cred că din noiembrie până acum s-au tot întrebat ce facem, ce facem. Sunt convins ca au mai fost discuții de culise, doamnă, haideți, faceți un pas în spate. În politică, puterea este la cel care are ștampila. Acum puterea este la doamna Lasconi. Ea a luat voturi, și respect i apreciez acest lucru, mult peste performanțele dovedite de dumneaei în campanie. A luat beneficiind, ca și domnul Georgescu, de ura și disprețul pe care românii l-au acumulat față de politicienii clasici. Asta a fost. A fost încă o formă în care românii au spus că ne-am saturat de voi.

E frustrantă anularea, e un mesaj prost pentru alegători. Că nu îl alegem nici pe Georgescu, nici pe Popescu. Ne alegem viitorul. Doamna Lasconi putea sa aibă o anumită percepție la public atunci cand era alături de Ciolacu, Ciucă, Geoană and company și poate să aibă un alt vino încoace într-o altă formulă de poză de campanie”, a mai spus politicianul.

Are Nicușor Dan mai multe șanse la funcția de președinte odată cu sprijinul USR?

În ceea ce îl privește pe Nicușor Dan, Silviu Predoiu . Din punctul lui de vedere, sprijinul USR-ului nu îl va ajuta foarte mult pe primarul Capitalei să câștige alegerile prezidențiale.

„Domnul Nicușor Dan, atârnă un sens de întrebare asupra lui. Eu nu știu pe cine reprezintă. El nu are nimic în clin si-n mânecă cu poziția de primar general pe care o ocupă, nu are nimic în clin și-n mânecă cu poziția de președinte de care ne vorbește. Eu vreau ca cei care folosesc termenul de sistem, ca doamna Lasconi, să definească acest termen, să ne spună dumneaei ce este. Pentru că folosesc termenul acesta într-un sens în care fiecare înțelege ce vrea. Poate se referă la sistemul matematicienilor. Dar Nicușor Dan nu are nicio legătură cu aceste poziții, el a fost încurajat de cineva. Întrebare mea este cine l-a convins pe Nicușor Dan ca după ce a cerut votul pentru primarul general la al doilea mandat, să le spună românilor m-am răzgândit, vreau și mai sus.

Adică nu am făcut nimic pentru voi, dar vreau să fac un nimic și mai spectaculos de la Cotroceni. Despre ce este vorba? Adică cine îl impinge? Pe cine păcălește? Eu de exemplu aș vrea să știu de unde a primit dumnealui donațiile alea de 600 de mii, de 800 de mii. Într-adevăr,în calitate de candidat prezidențial, legea nu te obligă să spui. Dar el mai are o calitate, cea de primar general în exercițiu al Capitalei României. Eu vreau să știu cine îi dă bani primarului general. În absenta unor date, eu pot sa presupun că acei bani reprezintă comisioane, altfel de surse de orice fel. Deci vreau să știu cine are încredere în dumnealui că va ajunge acolo?”, susține Silviu Predoiu, la Testul Puterii cu Denise Rifai.

Întrebat de celebra moderatoare dacă crede că , Predoiu a declarat că nu, însă dacă primarul general consideră că poate merge mai departe în cursă, o poate face și fără susținerea USR.

„Nu îl ajută, cred că atrage atenția asupra inadecvării domniei sale. Dacă intri în cursă și ești convins că ai niște calități, sunt atât de ascunse încât nu le vede aproape nimeni, dar ești convins de ele, du-ți cursa mai departe. Nu te chinui să-și convingi oponenții să se retragă. Ai o cursă, du-te domnule și fă-ți cursa pană la capăt dacă știi că ești bun și ai elemente și ai tot ce-ți trebuie. Păi nu așa trebuie să învingem”, a răspuns candidatul la funcția de președinte al României.