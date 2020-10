Fost fotbalist din Liga 1, acuzat că a hărțuit sexual o minoră de 13 ani. Primele reacții oficiale

Cristian Vasc (51 de ani) e implicat într-un scandal uriaș. Fost fotbalist la U Craiova, FC Brașov sau FC Național, acesta e acuzat că ar fi trimis fotografii indecente unei minore în vârstă de 13 ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Autoritățile au aflat de acest caz doar în momentul în care au început să facă o anchetă jurnaliștii de la monitorulcj.ro. În primele zile ale lunii octombrie, reporterii de la publicația clujeană au descoperit că o elevă de clasa a șaptea a fost abuzată sexual.

Minora învață la o școală din județul Maramureș, acolo unde fostul fotbalist Cristian Vasc este profesor de sport. Fata ar fi primit din partea dascălului mai multe mesaje indecente, filme și fotografii în care acesta își expunea organele genitale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristi Vasc e acuzat că a trimis fotografii și filme indecente unei minore

Conform surselor, Vasc este profesor suplinitor la școala din Coroieni, județul Maramureș, iar scandalosul incident s-ar fi petrecut recent, la finalul lunii septembrie.

Fostul jucător cu peste 200 de apariții pe prima scenă a fotbalului românesc, la echipe precum FC Brașov, U Craiova sau FC Național, Vasc este considerat un om cu influență și care are legături în viața politică. Retras din activitate în anul 2003, la Inter-Gaz București, Vasc și-a deschis în urmă cu patru ani un club de fotbal în localitatea Târgu Lăpuș și este profesor de educație fizică și sport.

ADVERTISEMENT

Inspectoratul Școlar Maramureș susține că Vasc era de fapt profesor suplinitor la Școala Gimnazială „Nicolae Steinhardt” din Rohia, județul Maramureș, iar acesta a dorit să își completeze norma la școala din Coroieni.

Până să i se aprobe angajarea, școala din Coroieni a descoperit că Vasc ar fi trimis unei eleve din aceeași instituție materiale pornografice, cum ar fi mesaje, fotografii și videoclipuri, în acestea apărând organele genitale ale fostului jucător de fotbal.

Sursele monitorulcj.ro susțin că Vasc și-ar fi recunoscut fapta, dar consideră că a căzut în „plasa” elevei. Școala din Coroieni a sesizat Inspectoratul Școlar Maramureș. Acesta s-ar afla de în posesia materialelor pornografice din telefonul elevei.

Reacțiile Inspectoratului Școlar Maramureș

„În prezent, domnul profesor nu are ore la Coroieni, era oricum suplinitor și solicitase niște ore la Școala Coroieni, dar nu i-au fost acordate. Acum este în concediu medical. După încetarea concediului medical, la școala unde are norma de bază (Școala Gimnazială „Nicolae Steinhardt” din Rohia – n.r.) se va sesiza comisia de disciplină, pentru că este suplinitor și are contract pe durată determinată. Școala unde are materia de bază s-a autosesizat în legătură cu situația dată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu știu care va fi decizia dumnealui, dar nu e exclus să renunțe la postul de suplinitor pe care l-a primit anul acesta. A solicitat ore și doamna director de la școală ne-a informat că nu i-au mai fost date. Orele au fost solicitate, dar nu i-au fost aprobate imediat, iar între timp a avut loc incidentul. Nu va rămâne la catedră în nici un caz”, a declarat Ligia Duruș, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Maramureș, pentru monitorulcj.ro.

La scurt de la această declarație, Ligia Duruș a revenit cu o altă reacție, în care a anunțat că Vasc și-a dat demisia de la „Nicolae Steinhard”. Conform purtătorului de cuvânt al ISM, profesorul a renunțat la locul de muncă în momentul în care școala a vrut să întocmească o comisie de disciplină.

ADVERTISEMENT

Cristi Vasc neagă acuzațiile: „Au fost doar povești”

Aceeași sursă a aflat și că Inspectoratul Școlar Maramureș și-ar fi dorit ca informațiile „să nu cumva să ajungă în presă”. Se pare că, între timp, în urma anchetei făcute de monitorulcj.ro la ISM, IPJ Maramureș s-a autosesizat și a mers la școala din Coroieni pentru a cere detalii despre acest caz. Deși IPJ Maramureș nu a confirmat că a intrat în posesia probelor, sursa citată susține că telefonul minorei ar fi ajuns deja pe mâna poliției.

„Au fost doar povești, dar nimic nu e adevărat. Nu am trimis poze”, a declarat Cristi Vasc pentru monitorulcj.ro.

ADVERTISEMENT

Ce spune Codul Penal

Art. 221: Coruperea sexuală a minorilor

(1) Comiterea unui act de natură sexuală, altul decât cel prevăzut în art. 220 (actul sexual cu un minor – n.r.), împotriva unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, precum și determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. (…)

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când:

(…)

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; (…)

Art. 222: Racolarea minorilor în scopuri sexuale

Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să se întâlnească, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 (act sexual cu un minor – n.r.) sau art. 221 (coruperea sexuală a minorilor – n.r.), inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.