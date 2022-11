Fost inspector al Primăriei Lehliu-Gară, ajuns director la Societatea Națională a Sării. Seria de scandaluri din cadrul Salrom

Directorul general al Salrom, Dan Constantin Dobrea, numit în această funcție de ministrul PSD al economiei a fost anterior inspector la Primăria Lehliu-Gară.

Numire controversată în fruntea Salrom

La începutul lunii martie a acestui an, ministrul PSD al economiei, Florin Spătaru, l-a numit la conducerea Societății Naționale a Sării, pe Dan Constantin Dobrea. Potrivit CV-ului său acesta a absolvit Facultatea de Construcții și Arhitectură din cadrul Universității “Gheorghe Asachi” din Iași în anul 1991, iar licența a luat-o patru ani mai târziu. Își începe cariere imediat după terminarea facultății ca administrator al unei firme care distribuia și vindea produse alimentare, apoi a lucrat pentru o firmă cipriotă care importa materii prime pentru combinatele siderurgice din Galați, apoi pentru o firmă care vindea mașini.

Din anul 2002, intră în administrația publică, mai exact la Direcția Apelor Prut, Iași, fiind director al Sistemului de Gospodărire a Apelor, Galați. În 2005 trece iar în mediul privat, întâi la o firmă de distribuție de produse siderurgice, apoi este director al sucursalei din Galați a Omniasig, și după alte câteva funcții similare în privat în 2020 se face funcționar public. Mai exact, inspector principal superior in cadrul Compartimentului financiar – contabil în cadrul Primăriei Lehliu-Gară, unde după un an se mută al Primăria Galați, tot inspector principal, dar la departamentul de „Promovare Urbană”. Între timp, obține și două diplome de master, unul în economie la o universitate privată din Iași și un altul la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, București.

Potrivit presei locale, în anul 2009, atunci când acesta își făcea studiile la Academia de Poliție, intrase deja în politică, fiind președintele . În aceeași perioadă, membru UNPR era și Florin Spătaru, actualul ministru PSD al economiei, la acea vreme doar director de Resurse Umane la Șantierul Naval „Damen” din Galați.

La începutul lunii martie Dan Dobrea este numit în Consiliul de Administrație al Șantierului Naval 2 Mai SA, compania de stat care deține pachetul majoritar de acțiuni la Șantierul Damen Mangalia dar și în CA al Salrom, unde este votat în funcția de director general.

Potrivit declarației sale de avere acesta deține, împreună cu soția, o casă de locuit în Galați cu o suprafață de 257 de metri pătrați, dobândită în 2014, și un apartament în Iași, dobândit în 2013. Trei ani mai târziu acesta ia un credit de la BCR de 83.000 de euro, scadent în 16 ani, însă ceea ce este ciudat în toate declarațiile sale de avere este lipsa oricărui venit. Asta deși în anul 2021 a lucrat în administrația publică, , circa 100.000 de lei anual, încasați de la Universitatea Dunărea de Jos.

Trebuie subliniat că din declarațiile sale de avere lipsesc și mențiunile cu privire la afacerile sale din Galați, presa locală scriind că acesta ar deține una dintre terasele de fițe din oraș, ”C. House Lounge Cafe”. De altfel, în urmă cu un an acesta a apărut la televiziunea locală, Reperul TV, în calitate de .

Scandaluri la Salrom

Deși Societatea Națională a Sării exploatează unul dintre cele mai mari zăcăminte de sare din Europa, cc.150 de milioane de tone exploatabile, situația financiară a Salrom, compania unde statul român deține 51% din acțiuni iar restul Fondul Proprietatea, situația financiară nu a fost întotdeauna pe măsura resurselor.

În anul 2016, Salrom a avut un profit de doar 6 milioane de euro la o cifră de afaceri de 60 de milioane, însă doar un an mai târziu cifra de afaceri a companiei crește cu 15%, iar profitul înregistrează o creștere spectaculoasă de 187%, până la suma de 17,5 milioane de euro. În anul 2020, cifrele bune care se menținuseră până în 2019 se prăbușesc la fel de spectaculos, cifra de afaceri scade cu 34%, până la 51 de milioane de euro cu un profit de dar 2,3 milioane de euro.

După acest an, cu o nouă conducere, cifra de afaceri crește cu 45%, la 74 de milioane, iar profitul ajunge la 12,2 milioane de euro, o creștere de 424%. Ministrul economiei de la acea dată, Claudiu Năsui, anunța că această evoluție se datora noii conduri numite de către el. „Am numit un nou Consiliu de Administrație, profesionist, care a reușit într-un timp record să pună foarte multe proiecte corecte și bune pe picioare. Cel mai cunoscut fiind să facă primii pași pentru exploatarea grafitului de la Baia de Fier. Și a mai reușit, printre altele, să crească profitul companiei cu ~70% și să demareze procedurile pentru relansarea pe piață a sării fabricate în România”, scria acesta pe Facebook, anunțând că cei numiți de el .

În luna septembrie 2021, Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea, critica numirile în CA al Salrom, susținând că cei numiți erau exact aceleași persoane care băgau în pământ compania în 2020. „De mulţi ani, Fondul Proprietatea a tras semnale de alarmă şi a repetat adesea că transparenţa, continuitatea şi profesionalismul sunt necesare pentru dezvoltarea economică a companiilor de stat româneşti. Vedem că aceste condiţii nu sunt îndeplinite de noua compoziţie a consiliului de administraţie al Salrom”, declara acesta.

Anul acesta Salrom are șansa unei creșteri și mai spectaculoase a cifrei de afaceri în contextul în care și-a majorat semnificativ exporturile pe piața Europei Centrale și de Est după dispariția sării exportate de Ucraina din regiunea Donbas. Compania anunța în septembrie o creștere cu 100.000 de tone a producției doar pentru nevoile pieței interne și un contract de 200.000 de tone cu Ungaria. “Se lucrează, în două, chiar şi în trei schimburi, pentru a putea onora contractele pe care le-am încheiat”, a declarat Dan Dobrea, care sublinia că în primele șapte luni la salinele pe care le deține fuseseră primiți 700.000 de turiști, cu venituri pentru companie de 26 de milioane de lei.

Rămâne de văzut care va fi capacitatea societății de a profita de acest context favorabil, însă presa a relatat câteva cazuri ce denotă cel puțin o serie de excese ale conducerii numită politic. În vară, presa a scris că directorul Salrom o deplasare în Bulgaria, justificată oficial prin interesul asupra producerii sării de mare și dorința de a-și diversifica capacitatea de producție. Zilele trecute, fostul ministru Claudiu Năsui a susținut că reprezentanții PNL numiți politic în CA-ul societății au încasat nu mai puțin de 70.000 de lei diurne de delegare, asta în perioada de pandemie.

„Într-un singur an, unul dintre cei numiți de stat a costat compania 70.000 de lei pentru jumătate de an de zile în „delegare”. Iar asta pe lângă indemnizația de membru în consiliul de administrație. Vreți să știți ce este și mai tare? Că acele cheltuieli pentru deplasări s-au petrecut în plină pandemie, când ședințele consiliului de administrație se țineau oricum online. Și nu este vorba despre un singur membru. Ci de toți cei trei membri numiți de PNL în consiliul de administrație. Toți au procedat la fel. Culmea este că sunt fix cei pe care îi eliminasem eu cât am condus ministerul”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

La finalul lunii iulie a acestui an, Grupului minerilor de la Salinele Societății Naționale a Sării SA îi cerea premierului Ciucă într-o scrisoare deschisă să oprească „abuzurile directorului Dan Dobrea”.

„Facem apel la dumneavoastră să creșteți exigențele naționale privind acțiunile acestui dușman al minerilor (Dan Constantin Dobrea), acesta este doar o parte vizibilă a aisbergului corupt, numit ilegal de Ministerul Economiei în fruntea Societății Naționale a Sării”, se arăta în scrisoarea deschisă a angajaților.