Fost jucător al FCSB, pe teren la victoria memorabilă cu Manchester United: „Sunt mult mai slabi acum!”

Ionuț Rada a rememorat pentru FANATIK . Fundașul central a fost integralist în una dintre cele surprizele ediții Ligii Campionilor din 2012.

Ionuț Rada, amintiri de la victoria fabuloasă a lui CFR Cluj în fața lui Manchester United: „L-am avut adversar direct pe Rooney”

Ionuț Rada nu a uitat duelul din grupele Ligii Campionilor în urma căruia CFR Cluj a fost aproape să reușească o calificare istorică în optimile de finală: „Manchester United era mult mai puternică atunci. Sir Alex Ferguson era antrenor și chiar au câștigat campionatul în anul acela. În atac erau foarte puternici cu Giggs, Rooney, Chicharito și Welbeck”.

Fostul jucător al lui CFR Cluj își aduce aminte foarte clar duelul direct cu un star al Manchester United: „Eu am jucat fundaș stânga atunci și l-am avut adversar direct pe Wayne Rooney. A fost un duel dur cu el pentru că e un jucător agresiv. Știam ce reprezintă și a trebuit să am o tactică individuală pentru el. L-am analizat foarte bine și chiar a funcționat.

Nu l-am lăsat să se întoarcă cu fața spre poartă și am încercat să îl încurc cât mai mult, să îl prind cât mai prost poziționat, să anticipez pase și anumite mișcări ale lui, să îl incomodez să nu fie într-o stare de confrunt. Au fost dueluri tari și faulturi de ambele părți, însă acceptate bărbătește de amândoi”.

Pe „Teatrul Viselor” din Manchester mai jucau încă nume legendare ca Paul Scholes sau Giggs: „Ryan Giggs a arătat cât de profesionist era pe teren. Îți dădeai seama din mișcările lui, din atitudine, prin implicarea totală. Nu arăta niciun moment că nu are chef de meci, că e relaxat că United e deja calificată”.

Cum a fost posibilă victoria fantastică de pe Old Trafford: „Ne-au felicitat pentru meci”

Ionuț Rada explică seara magică de pe Old Trafford: „A fost un meci special, pe care îl priveam cu foarte multă încredere pentru că veneam după niște rezultate foarte bune în Champions League. Aveam o stare bună înaintea meciului.

Emoțiile au fost încă de la antrenamentul oficial pentru că acolo am avut timp să ne uităm și să ne dăm seama că suntem pe Old Trafford, Teatrul Viselor. La meci nu prea am avut timp. Normal că ni s-au trezit niște amintiri de când eram copii și urmăream aceste meciuri din Liga Campionilor. Ajungi să joci acolo și normal că e ceva incredibil”.

Ardelenii antrenați de brazilianul Paulo Sergiu s-au impus în fața englezilor cu un golazo: „Luis Alberto a marcat un gol fabulos, un șut cum vezi numai în Champions League, pe care îl prinzi o dată în viață. Am avut și o primă comunicată înainte de a începe campania dar nu am mai primit nimic.

Din păcate nu am reușit calificarea în optimile Ligii Campionilor, am mers doar în Europa League. Știu că la final am mers la testul anti-doping și am făcut schimb de tricouri cu Fletcher. Ne-au felicitat pentru meci și a fost o bucurie imensă”.

Fostul jucător al FCSB visează la ziua în care o altă echipă din România va reuși o victorie de răsunet: „A fost o atmosferă frumoasă. Nu joci oricând în fața a 75.000 de oameni pe Old Trafford. Au trecut deja vreo 12 ani și sper să mai aibă șansa o echipă din România să câștige pe un stadion important. E cu siguranță una dintre cele mai importante victorii din cariera mea, după cea cu Feyenoord, Hamburg și AS Roma. A fost un meci de referință și un moment unic”.

Ionuț Radu știe cum FCSB se poate impune în fața lui Manchester United: „Au cam același grup pe care l-am avut noi”

Ionuț Radu e convins că jucătorii lui Elias Charalambous pot face un meci mare: „Ar fi ceva extraordinar pentru FCSB să câștige. E incredibil faptul că au reușit să facă 14 puncte, mai ales că puțini le dădeau șanse. Trebuie să joace ca o echipă și să fie un grup puternic.

Văd că FCSB are cam același grup pe care l-am avut și noi la CFR Cluj atunci, fără prea mult individualități. Nu sunt foarte mulți jucători care să facă diferența. E însă o atmosferă bună și spirit de echipă, o atitudine care te aduce mai aproape de un rezultat bun. Au arătat că se poate până acum în toate meciurile”.

Englezii sunt abia pe locul 13 în Premier League și într-o formă slabă: „Manchester e în continuare un club mare, dar să fim conștienți că traversează una dintre cele mai negre perioade din istorie. United era mult mai puternică în 2012 când am jucat noi”.

: „Știu că am jucat și cu Ruben Amorim. El era la Sporting Braga și a fost titular în meciul de la Cluj. Era un jucător de echipă, de travaliu, nu era unul dintre cei care fac diferența. El a demonstrat ca antrenor în Portugalia, dar pretențiile sunt mult mai mari la United”.

„Îi pot surprinde la un contraatac sau la o fază fixă”

Ionuț Rada are și câteva sfaturi pentru cei de la FCSB: „E un meci care clar se va juca la inițiativa lui Manchester. Ei vor dori să câștige și să controleze meciul. FCSB va trebui să fie mai organizată și să facă mai puține greșeli individuale. Îi pot surprinde la un contraatac sau la o fază fixă”.

Chiar dacă United pare ieșită din formă, Rada îi avertizează pe cei de la FCSB: „Nu îți permiți luxul să joci de la egal la egal cu ei pentru că au în continuare jucători de calitate. Dacă le dai spațiu și te deschizi foarte mult, automat acei jucători te pot taxa. E clar că trebuie să fie tactic foarte bine organizați și cu o linie de apărare care să stea mai sus.

În meciuri de genul ăsta cu echipe mai puternice fazele fixe sunt foarte importante și îți pot aduce victoria. Trebuie să le fructifice cum a fost la Qarabag. Cred că e o diferență de la cer la pământ între echipa lui United de atunci și cea de acum”.

În altă ordine de idei, echipa lui Ruben Amorim e net inferioară celei conduse de Ferguson în urmă cu 12 ani: „Valoarea lotului, a staff-ului tehnic, echilibrul pe care îl avea clubul la vremea respectivă și rezultatele. Acum și-au pierdut din ADN și au schimbat mulți jucători și antrenori în ultimii ani. E o diferență foarte mare. Noi am câștigat împotriva unei echipe care demonstrase în perioada lor cea mai bună. Îl aveau și pe Van Persie”.

Ionuț Rada nu e surprins că Manchester United nu are nicio ședință de pregătire la București: „Nici când au venit la Cluj nu au făcut antrenament oficial. E strategia lor. E ciudat pentru că ai șansa să faci măcar un antrenament pe un teren necunoscut. Ei știu mai bine, însă e ciudat pentru un meci de cupă europeană. Sunt materiale oficiale care sunt pe teren la antrenament, dar probabil nu sunt obligați să o facă.

Vasile Maftei surprinde: „Sir Alex Ferguson nici măcar nu a stat pe bancă. Nu i-a interesat meciul ăla”

Vasile Maftei a fost pe bancă la partida de pe Old Trafford: „Nu prea au pus preț pe meciul ăla. Îmi aduc aminte că Sir Alex Ferguson nu a stat pe bancă. A stat în tribune și a lăsat secunzii să se ocupe. Cred că pentru ei era un meci care trebuia să fie bifat. Au băgat și niște jucători care au evoluat mai puțin”.

Fostul stoper nu uită că a ratat dramatic ieșirea din grupe: „Am fost de două ori foarte aproape să mă calific în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Cu CFR Cluj am terminat la egalitate cu Galatasaray, câte 10 puncte și cu Unirea Urziceni am ratat calificarea în ultima etapă cu 8 puncte”.

Referitor la meciul dintre FCSB și Manchester United, Maftei a comentat: „Nu prea poți să compari meciurile pentru că e diferență între Liga Campionilor și Europa League. Aveau echipă mult mai bună atunci decât acum. Nici nu se compară”.

La CFR Cluj a mai jucat atunci un alt fotbalist care a trecut pe la FCSB. Este vorba despre vârful grec, Pantelis Kapetanos. Atacantul a fost introdus în prelungirile partidei.

12 ani au trecut de la victoria lui CFR Cluj pe Old Trafford împotriva lui Manchester United