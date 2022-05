Fost jucător al Universității Craiova, ajuns campion mondial la FIFA: „Ivan e cel mai bun! Darius Olaru e fabulos! Poate să bată profesioniști” Exclusiv

a fost junior la Universitatea Craiova și s-a lăsat de fotbal din cauza unei accidentări grave. Tot răul spre bine însă! A devenit campion mondial la FIFA, unul dintre cele mai jucate jocuri de pe planetă, extrem de în vogă și pentru fotbaliștii din Casa Pariurilor Liga 1.

Interviu FANATIK cu Ovidiu Pătrașcu, campion mondial la FIFA și fost junior la Universitatea Craiova, înainte de meciul cu FCSB

FANATIK a stat de vorbă cu Ovidiu Pătrașcu, românul care a scris istorie la jocul FIFA, este mare fan al Universității Craiova și va fi prezent pe stadionul „Ion Oblemenco” la derby-ul cu FCSB care poate decide titlul în Casa Pariurilor Liga 1.

ADVERTISEMENT

Ai ajuns la un milion și ceva de abonați pe ambele canale de Youtube…

– Da, eu zic că e realizare. Nu știu dacă mă așteptam la început când am pornit în călătoria asta, dar ca în orice job munca e răsplătită. Am deja vreo șapte ani de vlogging pe Youtube. O să fiu chiar la meci la Universitatea Craiova – FCSB și o să fac un video cu atmosfera de pe stadion. Abia aștept, o să fie foarte interesant.

Ești un suporter înfocat al Craiovei, mai speri la titlu?

– Va fi greu pentru că și dacă batem FCSB și CFR Cluj, ele trebuie să se mai încurce. Eu cred că ne batem mai mult pentru locul doi. Cred că finala o să fie FCSB – CFR Cluj. Sigur o să fie un meci spectaculos, pentru că ambele joacă ofensiv, spre deosebire de CFR Cluj. O să fie multe faze de poartă.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Pătrașcu: „Am fost pe bancă la un meci cu Dinamo. Mi-aș fi dorit foarte mult să debutez pentru Universitatea Craiova!”

Ai fost aproape să debutezi pentru echipa de seniori a Craiovei…

– Eu am fost junior la Craiova și m-am pregătit și cu echipa mare. Aveam 16 ani și Universitatea Craiova a retrogradat în acel an. Chiar am fost rezervă în Ștefan cel Mare cu Dinamo, când au luat ultimul titlu, în 2007. Cred că a fost mai bine că nu am debutat și am putut să mă reorientez către o altă carieră, care s-a dovedit a fi mai bună decât una de fotbalist în Liga 1.

Dar la acea vreme, mi-aș fi dorit foarte mult să debutez pentru Universitatea Craiova în Liga 1. Din păcate am avut o accidentare mai complicată. A fost și o cădere mentală, fiind tot timpul la fotbal, în cantonamente și neavând niciodată vacanță, atunci când am stat pe bară opt luni de zile, am văzut că viața e frumoasă și fără fotbal. Am avut niște probleme la genunchi, o tendinită acută. Nu m-am oprit la timp când am simțit durere și s-a agravat. Asta a fost o greșeală foarte mare.

ADVERTISEMENT

Crezi că ai fi putut să ajungi un fotbalist bun dacă nu aveai acea accidentare?

– Cred că aș fi putut juca cu siguranță în Liga 1, dar nu aș fi fost niciodată un jucător excepțional, așa cum am reușit în FIFA. Cred că ăsta este termenul de comparație.

Ovidiu Pătrașcu a fost vicecampion la FIFA în 2006, campion mondial în 2008 și dublu campion european

Când ți-ai dat seama că poți să faci carieră în FIFA?

– Jucam de mulți ani. Am început cu FIFA 98. Cu doi ani înainte să mă accidentez, eu deja eram vicecampion mondial (2006). Câțiva ani a mers în paralel cu fotbalul și trebuiau să mă lase antrenorii să plec la turnee. După ce m-am lăsat de fotbal am putut să mă dedic total și să devin campion mondial și european în 2008. Apoi în 2012 am fost din nou campion european.

ADVERTISEMENT

Poate mulți consideră că FIFA e doar o joacă, dar s-a transformat într-un fenomen. Câtă muncă e în spate?

ADVERTISEMENT

– Ca la orice lucru pe care îl faci în viață, cu cât muncești mai mult, cu atât ai mai multe șanse să reușești. Dacă muncești cinci ore și altul opt ore și ești la fel de talentat ca el, o să câștige cel care muncește mai mult. Așa cum face și Cristiano Ronaldo. E vorba de mii de ore de muncă. 7-8 ore pe zi trebuie să te pregătești înainte de turneele mari, pentru că altfel nu ai nicio șansă! Nivelul e foarte apropiat, sunt sute de jucători care sunt extrem de apropiați ca valoare.

Sunt antrenamente tactice în care se analizează meciurile pe care le-ai jucat și deja poți să creezi niște automatisme, iar dacă nu faci asta rămâi în urmă. Eu nu mai particip la competiții de patru-cinci ani. Vine momentul când simți nevoia să te oprești. E foarte solicitant din punct de vedere mental, trebuie să fii extrem de concentrat, pe o perioadă lungă de timp.

„Am câștigat din participarea la competiții cam 60.000 de dolari. Acum dacă devii campion mondial iei 500.000 de dolari!”

Câți bani ai câștigat din participarea la competiții oficiale de FIFA?

– Pentru momentul actual nu cred că mai sunt sume mari. Pentru un campion mondial erau 10.000 de dolari când am câștigat eu în 2008, iar acum premiul este 500.000 de dolari! Cred că am strâns aproximativ 60.000 de dolari din premii. Dar sincer nu mă mai intersează să revin să stau opt ore pe zi să mă antrenez pentru asta. E mai relaxant pentru mine să mă ocup de ce fac acum. E mai distractiv.

De la U Craiova care sunt cei mai buni jucători de FIFA?

– Eu am făcut niște video-uri cu și Bancu, dar Andrei joacă mai bine! E destul de bun. În general fotbalistul român și cei din afară, în timpul liber se joacă FIFA. Cred că e ceva uzual pentru majoritatea fotbaliștilor, mai ales de trei ani este și Liga 1 în joc. Cred că e o plăcere să joci cu tine în joc (n.r. râde) și să te controlezi doar pe tine și echipa favorită sau cea la care activezi.

Ovvy: „Andrei Ivan joacă bine FIFA!” „În joc Nistor îmi place cel mai mult!”

Dar în jocul FIFA?

– Cel mai bun jucător al Craiovei a fost clar Valentin Mihăilă. Mie îmi place foarte mult din tot campionatul României de Dan Nistor! E construit astfel încât ține mingea foarte aproape și e ușor să conduci jocul, să ții mingea, să pasezi, el e cel mai bun.

Cât de important e pentru România că avem în sfârșit Liga 1 și la FIFA?

– E un lucru extrem de important pentru că a fost o cerință foarte mare din România și au fost multe încercări de-a lungul timpului. Până la urmă a venit și momentul mult așteptat și sper eu să se reînnoiască acest contract și cred că se intră în ultimul an. Sper să fie Liga și la FIFA 23.

„Mi-ar plăcea mult să joc cu Markovici! Nu credeam niciodată că ar putea ajunge la nivelul actual”

Cu cine ai vrea să joci FIFA de la Universitatea Craiova?

– Sincer mi-ar plăcea mult să joc cu Markovici! Îmi place la nebunie cum joacă. L-am văzut acum vreo patru ani când era junior. Îți spun că nu credeam niciodată că ar putea ajunge la nivelul actual. L-am văzut când a debutat și în Liga 1 și avea două viteze în minus. Acum mi se pare incredibil ce poate să facă!

E masiv, are ambele picioare și cred că poate să fie golgheterul campionatului în sezonul viitor. Cred că dacă o să fie serios în continuare, cred că are cele mai mari șanse. E cel mai important lucru pentru un jucător cu calitățile sale. Seriozitate la antrenamente, în alimentație și în perioada de odihnă. Dacă ai aceste trei lucruri, sigur reușești 100%.

Ai jucat cu cineva de la FCSB sau ai avut vreun contact cu ei?

– Da, chiar am jucat la un eveniment cu Florinel Coman! Înainte de pandemie. Au fost invitați la deschiderea unui magazin de jocuri și am fost acolo. Joacă binișor. Cam toți fotbaliștii știu cu ce se mănâncă. Deobicei cei care joacă FIFA de plăcere joacă mai ofensiv, e și cazul lui. De ce să joci ca Atletico Madrid în FIFA, când vrei doar să te distrezi și nu joci la rezultat? Joacă ofensiv băieții.

Darius Olaru, campionul FCSB-ului la FIFA: „Știu că e fabulos! Mi-ar plăcea să joc cu el!”

Cine e cel mai bun la FIFA de la FCSB?

– Din câte știu, Darius Olaru! Știu că e fabulos la FIFA și cred că ar putea bate jucători foarte buni din România, care sunt profesioniști! E foarte bun la FIFA! Mi-ar plăcea să joc cu el! Poate dacă citește interviul ăsta, facem și un challenge frumos pe Youtube.

Dar cel mai bun jucător de la FCSB în FIFA?

– La FCSB fără discuție Florinel Coman e cel mai bun! Are rating 70 de puncte și are un potențial de 76. Am făcut și un video cu el.

Ovidiu Pătrașcu a câștigat medalii și pentru România

Ai reprezentat chiar și România la FIFA…

– Am câștigat European Nations Cup cu echipa națională a României și am mai luat și o medalie de bronz în 2013, împreună cu ceilalți patru colegi ai mei. Am câștigat chiar împotriva Ungariei în finală (n.r. râde). A fost superb!

Crezi că FIFA o să poată să se apropie și mai mult de fotbalul din realitate?

– Deja se întâmplă asta. A evoluat foarte mult! Pe viitor pe lângă faptul că se va îmbunătăți grafica foarte mult, cred că o să reușească să semene și mai mult cu realitatea. Cred că tactic o să fie din ce în ce mai mult cu ce se întâmplă în realitate. Va fi din ce în ce mai vizibil.

Din ce în ce mai multe cluburi din România au echipe de Esports….

– Cred că o să devină ceva obligatoriu dacă vrei să atingi un anumit segment de public. Deja sunt suporteri care se joacă mai mult FIFA decât se uită la fotbal! Dacă vrei să monetizezi și să atragi acest segment, cluburile vor trebui să facă asta. În străinătate deja e foarte dezvoltat și a început ușor-ușor și în România.

Rapid a deschis evenimentul de inaugurare a stadionului Giulești cu un moment dedicat echipei de Esports. Cei de la Rapid fac o treabă fabuloasă și îi felicit! Poate o să se uite și celelalte echipe din țară. Sunt echipe care pot fi afiliate la Dinamo, la FCSB și să facă astfel de evenimente. Trebuie doar să deschidă ochii. Cred că vizează aducerea suporterilor și are și impact la nivel de imagine.

Cum vede un oltean sadea conflictul dintre Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948: „Mi-ar plăcea să se unească!”

Craiova cum stă la capitolul ăsta?

– Universitatea Craiova îl are ca jucător oficial pe Dan Buzărnescu, care a fost și căpitanul echipei României. Ei pot lua acolo toate informațiile de la el. Răzvan Puiu, Cosmin Petrescu și cu Vedeanu, sunt acum componeții echipei naționale a României.

Dinamo a invitat mai mulți jucători de FIFA la Săftica…

– Da, e interesant proiectul lui Dan Giuraniuc, dar eu nu știu dacă m-aș duce la Dinamo (n.r. râde). Aș prefera să merg la Universitatea Craiova! Nu am fost invitat pentru așa ceva, dar am fost la națională. Au fost foarte deschiși și am făcut câteva filmări foarte drăguțe cu Nicușor Bancu și Niță, un băiat de nota zece mii. Poate viitor cei de la Craiova se mișcă și ei să facem ceva. Au și ei de câștigat foarte mult. Cu Silviu Lung Jr. am filmat la minge acasă.

Ești din Craiova. Cum vezi conflictul dintre echipa lui Mihai Rotaru și a lui Adrian Mititelu?

– Părerea mea e că ar trebui să se unească aceste echipe. Hai să fim serioși, orașul e împărțit între aceste două echipe și cel mai bine ar fi să rămână o singură echipă. Sper să lase fiecare de la ei și să reușească să formeze o echipă puternică. Când merg pe stadion sunt 90% acolo. Parcă mai lipsește totuși ceva. Lipsesc și ceilalți. Eu așa văd lucrurile.

Echipa ar avea doar de câștigat din punct de vedere financiar și la nivel de suporteri și din punct de vedere sportiv. Mai sunt persoane care îmi scriu de adevărata Craiova și eu respect opinia fiecăruia. Adevărata Universitatea cred că e orașul Craiova. Nu poți să te faci că nu există cealaltă echipă. Cât timp sunt suporteri care țin cu cealalaltă echipă, nu poți să îi scoți din calcul.