Un fost jucător la FCSB nici nu vrea să audă de Gigi Becali: ”Exclud din start ideea de a primi telefon pe bancă”

Omul de afaceri l-a readus pe banca tehnică a ”roș-albaștrilor” pe Toni Petrea, după ce a rupt înțelegerea cu Edi Iordănescu, cel care acceptase să vină doar dacă .

Pactul de neagresiune a stat în picioare doar trei luni, latifundiarul din Pipera f din cauza faptului că jocul nu era cel așteptat, deși echipa avea rezultate.

Gigi Becali, refuzat de un fost jucător la FCSB

S-a tot scris despre faptul că FCSB este condusă de Gigi Becali cu mână de fier, de fapt patronul a și recunoscut că nu lasă pe nimeni să ia decizii în afacerea sa, dar fostul jucător Alexandru Bourceanu nu este acord cu acest tip de implicare și nu s-ar vedea lucrând în aceste condiții.

”Nu ştiu. Când voi fi pus în acea situaţie vom vedea cum voi reacţiona. Să primesc telefon pe bancă, nu m-am gândit la asta, exclud din start ideea de a primi telefon pe bancă. Eu voi explica acelui conducător ceea ce vreau să fac, raportat la ceea ce găsesc acolo.

Dacă consider că lucurile pe care mi le impun sunt ok, bine, dacă nu, eu voi veni cu argumente de ce un lucru e ok sau nu. În acelaşi timp, dacă voi putea lucra cu o persoană sau alta… trebuie să fiu în stare să fac orice în viaţă.

Încerc să fiu cât se poate de adaptabil. Este unul din lucrurile la care lucrez pentru a fi varianta mea îmbunătăţită”, a declarat fostul mijlocaș al ”roș-albaștrilor” pentru .

Revine Bogdan Stancu la FCSB?

FCSB, care se află la al treilea antrenor în acest sezon, a încheiat anul 2021 pe locul secund în clasamentul din Liga 1, la 10 puncte în urma liderului CFR Cluj, iar managerul general Mihai Stoica este de părere că .

Fostul arbitru Adrian Porumboiu crede că CFR Cluj nu are cum să nu câștige al cincilea titlu consecutiv în Liga 1, mai ales că la FCSB, principala contracandidată, și se joacă foarte puțin fotbal.

Singurul care pare convins că se poate lupta în continuare cu ardelenii este chiar Gigi Becali, iar FANATIK a aflat că acest vrea să întărească echipa în pauza de iarnă și , care, în prezent, evoluează pentru Eyupspor, echipă aflată în eșalonul secund din campionatul Turciei.

În cazul lui Constantin Budescu, situația este clară. Din informațiile FANATIK, pe fotbalistul readus în această toamnă la FCSB, deoarece evoluțiile sale nu au fost cele scontate. În plus, plecarea „Magicianului” ar reprezenta „o gură de aer” pentru bugetul echipei, acesta având .

Chiar dacă nici Claudiu Keșeru nu se mai află în grațiile patronului și acesta i-a anunțat plecarea, FANATIK a aflat că atacantul va avea o discuţie cu Gigi Becali şi la FCSB. Keşeru se află într-o situaţie specială şi nu poate să se transfere în această iarnă oriunde.