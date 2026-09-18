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Culisele ultimei lovituri în perioada de mercato! Fostul jucător de la FCSB, salariu dublu după transfer. Exclusiv

Cine este fostul jucător de la FCSB care a dat lovitura pe ultima sută de metri din perioada de mercato. Fotbalistul a prins un transfer care îi aduce un salariu dublu. Culisele mutării, dezvăluite la FANATIK.
Adrian Baciu
18.09.2026 | 15:15
Culisele ultimei lovituri in perioada de mercato Fostul jucator de la FCSB salariu dublu dupa transfer Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Unde a ajuns fostul jucător de la FCSB, Gabriel Simion, și ce salariu primește. Sursa foto: sportpictures.eu
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În ultimele zile, din SuperLiga către străinătate s-au mai efectuat unele mutări pe piața transferurilor. Una dintre acestea l-a avut în prim-plan pe un fost jucător de la FCSB. Acesta a semnat pentru un club din Israel, acolo unde va primi un salariu foarte bun. Impresarul fotbalistului a prezentat, la FANATIK SUPERLIGA, toate culisele tranzacției.

Ce lovitură pentru fostul jucător de la FCSB. Unde a ajuns Gabriel Simion

FCSB a lansat pe piață internă mai mulți tineri extrem de promițători în ultimii ani. Printre aceștia s-a numărat și Gabriel Simion (28 de ani). Acesta nu a reușit însă să se impună la gruparea roș-albastră și a ajuns să fie împrumutat pe la mai multe echipe din țară și din străinătate. Din 2022 s-a transferat definitiv la Universitatea Cluj.

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În tricoul „șepcilor roșii”, Simion a prins peste 130 de partide în ultimele patru sezoane. Pe al cincilea nu-l va mai termina în Ardeal, întrucât el a prins un transfer în străinătate. Recent, U Cluj și Maccabi Netanya au ajuns la un acord privind împrumutul mijlocașului defensiv. Gabriel Simion va juca în Israel până la finalul sezonului 2026 – 2027. Clubul israelian are și o opțiune de cumpărare a fotbalistului de 28 de ani.

Bogdan Mara (48 de ani) a prezentat, la FANATIK SUPERLIGA, culisele ultimei lovituri din SuperLig. La noul său club, fostul jucător de la FCSB va lucra cu un antrenor trecut și prin România. E vorba de Ronny Levy, care a antrenat pe FCSB în 2011. „Noi discutam cu Ronny Levy, aveam două-trei variante de mijlocași defensivi. Simion era una dintre ele. Asta s-a încercat în primă fază. Nu am reușit unele chestii și am revenit la pista Simion.

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Ronny și asistenții săi l-au analizat foarte bine și au ajuns la concluzia că e un jucător util care se pliază pe ce el are nevoie. (…) Am discutat cu Răzvan Zamfir și cu cei de la U Cluj în ultimă instanță. Și ne-a fost clar că nu era un jucător de care ei neapărat voiau să se despartă, doar dacă ar fi fost un transfer interesant și pentru ei din punct de vedere financiar și de perspectivă. Și până la urmă am ajuns la un numitor comun”, a spus Mara.

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Fostul jucător de la FCSB, salariu dublu după transfer. Detaliile financiare ale mutării

La Maccabi Netanya, Gabriel Simion a ajuns sub formă de împrumut în primă fază. Bogdan Mara a mai punctat, la FANATIK SUPERLIGA, că echipa israeliană are și o opțiune de cumpărare a fotbalistului de 28 de ani. „E un împrumut că opțiune de cumpărare. (n.r. Câștigă mai bine decât la U Cluj?) Câștigă dublu decât avea la U Cluj. Mai țineam cont și de faptul că el nu era titular la Cluj. E o mutare bună pentru toate părțile. U a încasat o sumă pe împrumut apoi poate lua pe un transfer definitiv, jucătorul ia dublu ca salariu, impresarul ia și el ceva, iar Ronny Levy e mulțumit”.

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Cristi Coste, moderatorul emisiunii de la FANATIK, a dezvăluit detaliile financiare ale mutării: „Simion avea 10.000 de euro la U Cluj. Dublu, în Israel, înseamnă că va primi 20.000 de euro. Iar U Cluj ia acum 100.000 de euro pentru împrumut. Clauza pentru transfer este 200.000 de euro, vara viitoare”. Bogdan Mara a confirmat indirect aceste informații: „Nu contrazic aceste detalii. E greu să-l induci în eroare pe Cristi (Coste). Eu, din postura mea, nu am vrut să discut sume”.

Bogdan Mara a mai spus că, la acest transfer, a colaborat cu Alin Toșca, cel care este, de fapt, impresarul lui Simion. FANATIK a prezentat încă de miercuri, 16 septembrie, toate detaliile mutării jucătorului de la U Cluj în Israel.

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Culisele ultimei lovituri din SuperLiga în perioada de mercato! Fostul jucător de la FCSB, salariu dublu după transfer. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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