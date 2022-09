Fost jucător la CFR Cluj și U Craiova, despre detaliul care poate fi decisiv în derby: „Acolo au fost foarte multe probleme”. Exclusiv

CFR Cluj – Universitatea Craiova este derby-ul etapei cu numărul 10 din SuperLigă, care se va juca duminică, de la ora 21:30, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”. Oltenii speră să obțină cele trei puncte din confruntarea cu formația antrenată de Dan Petrescu.

Ionuț Rada știe ce ar putea face diferența în CFR Cluj – Universitatea Craiova: „Am văzut greșeli în partea defensivă ”

Jucătorii Universității Craiova au un moral foarte bun după victorie obțină cu Farul Constanța, scor 4-3, pe stadionul „Municipal” din Drobeta Turnu-Severin. De partea cealaltă, elevii lui Dan Petrescu vin după un rezultat de egalitate obținut în Conference League cu KF Ballkani, scor 1-1.

ADVERTISEMENT

Ionuț Rada a analizat în exclusivitate pentru FANATIK . Fundașul trecut pe la ambele formații este de părere că „Știința” poate pierde pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, dacă va continua să comită greșeli în defensivă.

R: Cum vezi partida dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova?

I.R: – O să fie un meci interesant, mai ales că Universitatea Craiova nu a mers în Conference League. Pot fi niște ambiții, pentru că în conducerea celor de la Craiova este Marian Copilu, iar Arlauskis a semnat cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi este un antrenor cu ambiții foarte mari și își dorește să câștige. De partea cealaltă, Dan Petrescu vine după un meci destul de slab în Conference League. Am văzut că a fost destul de criticat pe site-urile de socializare. Cred că o să fie o presiune mai mare pe CFR Cluj.

Arlauskis a făcut deplasarea la Cluj și ar putea evolua împotriva fostei sale echipe. Este prilejul să își ia revanșa?

ADVERTISEMENT

– El a mai trecut pe la FCSB, Urziceni și CFR Cluj (n.r. Giedrius Arlauskis). Atmosfera de pe stadion nu o să fie una ostilă, așa cum probabil sunt la alte echipe. El a plecat cu destul de multe discuții, dar este un portar care are experiența jocurilor la diferite echipe importante din România.

Craiova își dorește să se bată la campionat în fiecare an și cred că lui Mirel Rădoi i se vor oferi toate posibilitățile să se lupte la primul loc. este un jucător profesionist, care a ajuns la maturitate. Nu cred că mai contează la experiența pe care o are.

ADVERTISEMENT

Ți-ai ales o favorită?

– Este dificil să aleg o favorită. Am plecat de la Craiova, acolo am debutat și întotdeauna o să fie un loc special. Am avut o perioadă frumoasă la CFR Cluj, timp de cinci ani de zile am avut rezultate foarte frumoase și m-am simțit minunat. Îmi doresc să câștige cine merită, pentru că îmi este foarte greu să aleg o echipă.

ADVERTISEMENT

Ionuț Rada: „Am văzut greșeli în partea defensivă din partea lui Mitrea, Găman și Papp, pentru că încă nu sunt sudați.”

Cum vezi echipa Universității Craiova? Echipa lui Mirel Rădoi a avut probleme în defensivă în ultimele partide.

– Cred că Mirel a sesizat minusurile Craiovei. Atâta timp cât lipsește Silva în apărare, toți cei care au jucat acolo au primit foarte ușor gol. Cred că faza defensivă este punctul nevralgic al Craiovei. Am văzut greșeli în partea defensivă din partea lui Mitrea, Găman și Papp, pentru că încă nu sunt sudați.

Sper că o să învețe să lucreze împreună, să comunice mai mult și să elimine astfel de greșeli. Este nevoie de mult mai mult. Mirel Rădoi atrăgea atenția, pentru că este nevoie de jucători cu personalitate, care să gestioneze în teren situațiile grele.

S-a schimbat sistemul, au venit câțiva jucători noi la Craiova și se încearcă un alt sistem de joc. Este nevoie de câteva luni bune ca să poți să pui sistemul acesta la punct. Cred că îi va fi destul de greu să se bată la primul loc, dacă vor continua cu erorile de până acum.

Nici CFR Cluj nu traversează cea mai bună perioadă…

– CFR Cluj este într-un moment foarte greu, pentru că nu se regăsește ca joc. Este dominată de majoritatea echipelor, chiar dacă a avut un adversar sub valoarea echipei, CFR nu a reușit să se impună în Conference League. În campionat au avut probleme, aici mă refer la jocul pe care doresc să îl facă, însă nu reușesc.

Față de alți ani, CFR Cluj nu mai are aceași constanță și siguranță pe care o afișa cu Dan Petrescu. Este un meci între două echipe destul de apropiate ca și valoarea, iar atenția, concentrarea și motivarea va fi la cote înalte.

Ce părere ai despre transferurile făcute de Universitatea Craiova?

– Consider că cel mai bun transfer este Raul Silva. Cel mai probabil, ceilalți au venit cel să completeze, să dea un plus de valoare lotului. Poate că mai trebuia să aducă fundași laterali. În banda dreaptă l-au împrumutat pe Vlădoiu, iar Căpățînă nu este fundaș dreapta.

Au mai jucat cu Martic, însă tot timpul pun jucători care nu au mai jucat în acea zonă. În benzi au avut mari probleme în anul trecut, acolo unde Bancu nu se descurca în faza defensivă și cred că de asta s-a schimbat sistemul. Bancu se exprimă mult mai bine în fața ofensivă, decât în cea defensivă. Eu cred că în zona centrală, Universitatea Craiova suferă cel mai tare în acest moment.