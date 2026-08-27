Sport

Fost jucător la FCSB, fratele lui Tavi Popescu a semnat: „Îți dorim mult succes!”

Daniel Popescu, fratele lui Octavian Popescu, care a cochetat cu juniorii FCSB-ului, a semnat oficial. Cine este echipa care va beneficia de talentatul fotbalist.
Mihai Dragomir
27.08.2026 | 14:48
Fost jucator la FCSB fratele lui Tavi Popescu a semnat Iti dorim mult succes
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Dani Popescu, fratele lui Octavian Popescu, a semnat oficial. Foto: Colaj FANATIK.
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Daniel Popescu (18 ani), fratele lui Octavian Popescu, a semnat oficial în Liga a 3-a din România. Cine este clubul care tocmai l-a prezentat oficial pe jucătorul care a crescut la FCSB și a afirmat public că își dorește să joace la Dinamo.

Dani Popescu, fratele lui Octavian Popescu, a fost prezentat oficial la Voința Crevedia, în Liga 3

Dani, fratele lui Octavian Popescu, a fost adus de patronul FCSB la baza de pregătire de la Berceni la vârsta de doar 13 ani. Un produs al celor de la GȘS Nucet, tânărul a cochetat cu juniorii FCSB-ului și a dat ulterior probe la Universitatea Craiova. În vara anului 2024, el semna cu AFC Câmpulung Muscel, în Liga 2, pentru care a bifat 7 meciuri.

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În februarie 2025, s-a transferat la formația ACS Urban Titu, din Liga 3. Sub culorile acestei echipe a reușit să înscrie primul său gol în Liga 3 în luna septembrie a anului trecut. Acum, el a bifat o nouă mutare, semnând oficial cu Voința Crevedia, tot din cel de-al treilea eșalon fotbalistic din România. „BINE AI VENIT, DANI POPESCU! Voința Crevedia își întărește lotul cu Dani Popescu, un jucător format la Nucet și la academia celor de la FCSB.

De-a lungul carierei, Dani a mai evoluat pentru Muscelul Câmpulung și ACS Urban Titu, iar acum este pregătit să lupte în tricoul galben-verde și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor echipei noastre. Îți dorim mult succes, evoluții cât mai bune și cât mai multe victorii alături de Voința Crevedia! Hai, Voința!”, a fost anunțul de pe pagina oficială a echipei Voința Crevedia.

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Fratele lui Octavian Popescu vrea să joace la Dinamo

Spre finalul anului trecut, Dani Popescu făcea o dezvăluire la care fanii fratelui său nu se așteptau. În cadrul unui scurt clip video postat pe rețelele sociale, Daniel Popescu a fost întrebat despre echipa la care și-ar dori să joace, iar răspunsul său a fost surprinzător. Mai exact, el a declarat atunci că ar vrea să joace la Dinamo, deși a petrecut mai mulți ani la academia lui FCSB, iar fratele său, Octavian Popescu, evoluează din 2020 pentru formația de seniori.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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