Fost jucător la Universitatea Craiova și FC U Craiova, ajuns campion național la padbol! Cu ce fost golgheter din SuperLiga a făcut echipă. Exclusiv

Unul dintre jucătorii care a trecut atât pe la Universitatea Craiova, cât și FC U Craiova 1948 a ajuns campion național la padbol. Olivian Surugiu a cunoscut succesul în acest sport și a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că Mihai Roman II este unul dintre partenerii de excepție pe care i-a avut.

Deși nu este un sport foarte cunoscut în România, padbol-ul și-a găsit rapid practicanți în rândul oamenilor care îndrăgesc tenisul de picior. Fost jucător în SuperLiga, a ajuns campion național după retragerea din cariera de fotbalist.

Fostul jucător de la Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948 s-a îndrăgostit de acest sport datorită tenisului de picior și continuă să îl practice săptămânal de patru ani. Padbol-ul este o fuziune între fotbal, tenis, padel și squash și a fost inventat în Argentina în 2010.

„Pot să zic că a început în urmă cu patru ani de zile, fiind un jucător foarte înrâit de tenis de picior din perioada în care jucam fotbal de performanță. Într-o zi jucând tenis la baza Flux Arena ni s-a propus să jucăm acest nou sport pentru că se instalau două terenuri acolo.

Ținând cont că este ceva înrudit cu tenisul de picior, poate chiar să zic foarte asemănător. Singura diferență este că sunt niște pereți de sticlă pe care poți să îi folosești în timpul jocului, am zis de ce nu, să încercăm! De acolo a pornit totul.

Este un joc în care se folosește mingea, sunt aceleași execuții ca și în fotbal. Este un sport foarte dinamic, asta m-a atras foarte mult și de atunci de patru ani de zile pot să spun că în practicăm aproape săptămânal. Sincer nu m-am gândit niciodată că o să fiu campion național și acum am momente în care facem chestia asta doar ca o simplă mișcare”, a spus Olivian Surugiu.

Olivian Surugiu a făcut echipă cu Mihai Roman II la padbol: „L-am ținut în priză! Pot spune că l-am antrenat”

Olivian Surugiu l-a ținut conectat la viața sportivă pe Mihai Roman II în perioada problemelor cardiace pe care le-a traversat la . În afară de fostul golgheter din SuperLiga, acesta a mărturisit că și Mihai Dina, fost jucător la FC U Craiova, are calități extraordinare în sală.

„Am avut și niște băieți foarte buni, colegul meu cu care joc și sunt campion alături de el Victoraș Popescu și datorită lui suntem acolo, un jucător foarte bun. A fost un mediu propice să ajungem campioni. Pot să spun că l-am antrenat pe Mihai Roman în perioada aia (n.r. râde).

L-am ținut în priză în perioada în care nu putea să joace și Mihai a jucat cu noi și chiar juca foarte bine. Vorbesc cu el și acum săptămânal, a fost o perioadă foarte grea pentru el și a fost foarte puternic din punct de vedere mental, vedeți și dumneavostră că a reușit și a făcut un sezon foarte bun la Botoșani.

Cu Mihai Dina am jucat tot timpul tenis de picior și anul trecut am jucat cu el tenis de picior, un jucător bun și Mihai”, a declarat fostul jucător de la Universitatea Craiova și FC U Craiova.

România așteaptă Campionatul Mondial la padbol: „Suntem într-o continuă dezvoltare”

Olivian Surugiu a dezvăluit că așteaptă convocarea la echipa națională pentru Campionatul Mondial de padbol din 2023. Acesta a mărturisit că noul sport este într-o continuă dezvoltare în România și speră ca acesta să capete proporții în următorii ani.

„Pot să spun că de patru ani de zile suntem într-o continuă dezvoltare, în luna noiembrie o să fie și un Campionat Mondial în care o să participăm. De la an la an este în continuă dezvoltare și cred că o să se dezvolte foarte multe în următorii ani.

Cred că o să particip și eu la Campionat, vedem pentru că este în noiembrie și trebuie să vină și convocările, sperăm că o să fie acolo. O să fie la fel ca și în campionatul intern, doi jucători și o rezervă. Am fost în 2019 în Franța la un campionat amical, de cluburi care s-a ținut la ei. Eram la început, am fost doar să vedem cum se prezintă totul. Singurul lucru este ambiția pe care o am de când jucam fotbal, pot să zic că este unul dintre atuurile mele”, a încheiat Olivian Surugiu.