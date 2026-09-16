ADVERTISEMENT

Reece Wabara este cunoscut pentru faptul că este fost jucător al academiei de tineret a lui Manchester City, dar puțini știu că a adunat o avere în ultima perioadă. Se vehiculează că are mai mulți bani decât mulți dintre conaționalii săi.

Fostul fotbalist de la Manchester City, mai înstărit după ieșirea din sport

S-a lăsat de fotbal la doar 26 de ani, în 2017, dar a devenit rapid milionar. , Reece Wabara (34 de ani) a investit aproximativ 17.000 de euro într-o afacere care i-a adus satisfacții de tot felul, dar mai ales materiale. Fostul fotbalist profesionist deține un brand de haine care poartă denumirea Manière De Voir.

ADVERTISEMENT

Britanicul a câștigat foarte mulți bani în ultimii ani, în prezent fiind un prosper om de afaceri. Totul a început în 2013, când încă evolua pe teren, datorită unei idei primite de un bărbat alături de care a studiat pentru a face pasul în lumea afacerilor. Co-fondatorul brandului de agrement Gymshark, Lewis Morgan, este cel care l-a împins de la spate.

Impulsul s-a transformat rapid în acțiune și astfel fostul sportiv a pus bazele primului său business, care treptat a crescut enorm. Alegerea s-a dovedit inspirată, la 13 ani de la înființare compania aducându-i circa 35 de milioane de lire sterline pe an (34,7 milioane de lire sterline), potrivit unui tabloid britanic.

ADVERTISEMENT

Ce avere are, de fapt, fostul fotbalist

În acest context, fostul internațional al Angliei a reușit să facă profit. În momentul de față, pasiunea pentru modă îi aduce lui Reece Wabara o avere colosală. A atins această performanță după ce a devenit acționar unic în anul 2024. La acea vreme a cumpărat participația de 17% a lui Lewis Morgan pentru suma de 9,4 milioane de lire sterline.

ADVERTISEMENT

În același an, Sunday Times Young Rich List a estima că averea lui Reece Wabara o depășea pe cea a superstarului englez (51 milioane de lire sterline). Fostul fotbalist se situa chiar și peste Gareth Bale, care ar fi avut la acea vreme 70 de milioane de lire sterline. Potrivit Wabara și-a păstrat avansul față de cei doi și ar avea în prezent o avere estimată la 83 de milioane de lire sterline, construită în principal datorită brandului său de haine.

ADVERTISEMENT

”Tata m-a învățat mereu că am nevoie de o a doua opțiune”

Într-un interviu acordat celebrului tabloid britanic, fostul sportiv a explicat de ce a intrat în business. Reece Wabara a ținut cont de îndemnurile primite de la figura paternă, care i-a zis mereu să aibă un plan B în minte. Astfel, a fondat brandul de îmbrăcăminte de care este tare mândru. Magazinul său comercializează tricouri, dar și rochii pentru doamne.

„Mă tot întrebam: «Unde îmi pot maximiza potențialul de a fi grozav?». Întotdeauna am avut un mod diferit de a mă îmbrăca. Lewis (Morgan, co-fondator al Gymshark) mi-a spus: «Ar trebui să faci ceva în materie de modă». Știam că zilele mele de fotbal la City se apropie de sfârșit.

ADVERTISEMENT

Tata m-a învățat mereu că am nevoie de o a doua opțiune pentru a mă asigura că sunt relevant și stabil financiar. Am fondat MDV la sfârșitul anului 2013 și am lansat o colecție. Primele articole vestimentare pe care le-am produs au fost treninguri, tricouri, hanorace…

Le-am dat fotbaliștilor pe care îi cunoșteam și a prins avânt”, a explicat în urmă cu ceva vreme Reece Wabara, mai arată sursa citată anterior. Fostul fotbalist al lui Manchester City are conturi și pe social media, dar nu este o persoană foarte activă. Spre exemplu, pe Instagram este urmărit de aproape 140.000 de persoane.