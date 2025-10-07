Sport

Fost junior la CFR Cluj, în stare extrem de gravă, după ce a fost implicat într-un accident groaznic! Apelul clubului

Clubul CFR Cluj s-a alăturat apelului umanitar pentru fostul junior al clubului, Eduard Balogh, care a fost implicat într-un accident cumplit. Ce mesaj au transmis „feroviarii”.
Bogdan Mariș
07.10.2025 | 16:55
Fost junior la CFR Cluj in stare extrem de grava dupa ce a fost implicat intrun accident groaznic Apelul clubului
CFR Cluj s-a alăturat apelului umanitar după ce fostul junior al clubului, Eduard Balogh, a fost implicat într-un accident cumplit. FOTO: colaj Fanatik

Eduard Balogh, un copil de doar 12 ani care activa în academia clubului Viitorul Cluj, a fost victima unui accident teribil petrecut la începutul lunii. Tânărul sportiv, care a făcut parte în trecut și din academia lui CFR Cluj, a fost lovit de o mașină și a suferit un traumatism cranio-cerebral sever. Vicecampioana României s-a alăturat apelului umanitar.

CFR Cluj, mesaj după ce fostul junior al clubului a fost victima unui accident cumplit

Fostul junior al lui CFR Cluj a fost operat, dar se află în continuare în stare extrem de gravă, având nevoie urgentă de sânge. Gruparea din Superligă a anunțat pe pagina oficială că se alătură apelului umanitar. „Clubul CFR 1907 Cluj se alătură apelului umanitar pentru Eduard Balogh, fost junior al Academiei noastre, care se află în prezent internat la secția de terapie intensivă neurochirurgie pediatrică, ATI Neurochirurgie, în urma unui grav accident.

Eduard are nevoie urgentă de sânge, iar fiecare picătură poate face diferența în lupta sa pentru viață. Oricine poate dona, indiferent de grupa sanguină, însă la momentul donării, trebuie menționat numele său, Eduard Balogh. Eduard, suntem alături de tine!”, au transmis cei de la CFR Cluj pe Instagram.

Cum s-a produs accidentul în care a fost implicat fostul junior al lui CFR Cluj

Eduard Balogh se afla pe trotuar în momentul în care a fost lovit de mașină. Conform autorităților, șoferul a pierdut controlul asupra volanului din cauza vitezei. „Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, un bărbat de 34 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, care conducea un autoturism pe strada Avram Iancu înspre Piața Cipariu, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând pe sensul opus de mers, ulterior acroșând un minor de 12 ani care se afla pe trotuar”, a anunțat IPJ Cluj în ziua producerii accidentului.

Care este prognosticul medicilor

Din nefericire, fostul junior al celor de la CFR Cluj se află în continuare în stare gravă, iar prognosticul medicilor este rezervat. „Pacientul de 12 ani, transferat de la Spitalul de Copii cu un traumatism cranio-cerebral sever, a fost operat în regim de urgență pe Secția Neurochirurgie, în cursul serii.

În prezent se află la Terapie-Intensivă Neurochirurgie, intubat, sedat și ventilat mecanic. Prognosticul medicilor este rezervat”, a afirmat Dorel Danciu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, pentru monitorulcj.ro.

