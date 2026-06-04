Fost liceu din București, scos la vânzare după ce a ars și a fost ocupat de traficanți. Cât costă ”comoara uitată” din sectorul 3

ADVERTISEMENT

Un fost liceu situat în apropierea centrului comercial Mall Vitan va fi vândut la licitație publică la finalul lunii iunie. Imobilul are o vechime de aproape 130 de ani și a fost abandonat o perioadă îndelungată, fiind ocupat ilegal de oameni ai străzii și traficanți de droguri. Autoritățile locale au încercat să cumpere clădirea, însă nu au reușit, în condițiile în care situația ei juridică nu era prea clară.

Zeci de incendii la fostul liceu Timpuri Noi. Clădirea ar fi devenit o miză pentru mafia imobiliară

Liceul Timpuri Noi (S+P+Pavilion A), o clădire istorică în suprafață desfășurată de 766 mp și un teren de 1.436 mp este obiectul unei licitații publice care se va desfășura la data de 23 iunie 2026, la sediul unui executor judecătoresc din București. Clădirea se află pe Calea Dudești nr 127, la câțiva pași de Primăria sectorului 3 și de Mall Vitan. Prețul de la care va începe licitația este de 3.425.243 de lei, echivalentul aproximativ a 650.000 de euro.

ADVERTISEMENT

În prezent, imobilul se află în proprietate privată și este într-un stadiu avansat de degradare. Deși este situată , fosta școală s-a transformat într-o groapă de gunoi, fără ca autoritățile să intervină. Potrivit publicației , doar în perioada 2023-2024, aici au avut loc 14 incendii, lucru care a întărit opinia oamenilor din zonă că există interese imobiliare majore legate de această proprietate.

Starea în care a ajuns fostul liceu se datorează și situației neclare din punct de vedere juridic. În acte, clădirea aparține societății Advanced Technologies SRL, compania care deține brandul de produse electronice Vonino. Aceasta a achiziționat imobilul în decembrie 2020 de la SC Fabrica Extreme&Events SRL, firma care operează Clubul Fabrica din Capitală. Cele două entități au semnat pentru 1,1 milioane euro plus TVA, bani care urmau să fie achitați în mai multe rate.

ADVERTISEMENT

Clădirea se află în litigiu de mulți ani

În august 2023, Fabrica a dat în judecată Oficiul de Cadastru și Publictate Imobiliară Sector 3, contestând înscrierea în Cartea Funciară a producătorului de tablete și telefoane. În cererea depusă la Judecătoria Sectorului 3, vechiul proprietar a reclamat că Advanced Technologies nu a plătit decât 240.000 de euro, restul de 840.000 de euro rămânând neachitați. Instanța a respins cererea de rectificare, așa că firma cumpărătoare a rămas proprietară în acte.

ADVERTISEMENT

Vânzarea imobilului se face, însă, la cererea unei a treia entități: Fundația Caritatea, vechiul proprietar al întregului complex de clădiri, din care a vândut corpul A către Fabrica. Potrivit documentelor consultate de FANATIK, Fundația Caritatea apare cu un drept de ipotecă legală asupra imobilului pentru 400.000 de euro plus cheltuieli de judecată. Astfel, printr-un întreg lanț al slăbiciunilor, Liceul Timpuri Noi a ajuns să fie vândut pentru o datorie pe care Fabrica o avea la Fundația Caritatea, deși acesta nu mai era proprietarul clădirii.

ADVERTISEMENT

Fundația Caritatea este , înființată în anul 1998 de Federația Comunităților Evreiești din România (FCER) și Organizația Mondială Evreiască pentru Restituirea Bunurilor (WJRO). Legătura cu comunitatea evreiască este una istorică. Imobilul din vechea mahala a Dudeștilor se afla în vechiul cartier evreiesc și a aparținut industriașului Adolf Salomon, și el cu origini evreiești.

Istoria liceului Timpuri Noi și legătura cu Clubul Dinamo București

În 1897, el a cumpărat 16.000 mp pe care i-a oferit-o Congregațiunii Templul Coral, care avea personalitate juridică și pe care tot el o conducea. Doi ani mai târziu, aici se inaugurează școala evreiască de meserii Ciocanul, într-o clădire în stil Art Deco, având trei corpuri. La acea vreme era singura școală de meserii din Orient, care funcționa după un model german, cu profesori aduși din Europa.

ADVERTISEMENT

Pe uriașul teren a fost ridicat și un stadion de fotbal, unde a activat echipa Maccabi, câștigătoare a campionatului regiunii București în perioada interbelică. După al doilea război mondial, echipa a fost redenumită Ciocanul București, care în 1948 a fuzionat cu Unirea Tricolor, pentru ca mai târziu să fie transformată în Dinamo București. În 1987, stadionul a fost demolat, iar ulterior aici au fost ridicate blocuri.

În 1948, clădirea care adăpostea Școala Ciocanul a fost naționalizată iar aici a fost deschis Liceul Industrial Timpuri Noi. Acesta a funcționat până prin 2011-2012, când imobilul a fost retrocedat și ulterior revândut. Astfel, clădirea din Calea Dudești 127, care intrase pe lista monumentelor istorice protejate încă din anul 1992, a fost abandonată și lăsată să se auto-distrugă. În ianuarie 2025, un incendiu major, care a distrus acoperișul și mai multe elemente de interior, au grăbit și mai mult acest fenomen.

Tot cam în aceeași perioadă, polițiștii au găsit în ruinele liceului Timpuri Noi, zeci de kilograme de droguri, după ce au destructurat o importantă rețea de traficanți.

Robert Negoiță a vrut ca Primăria sectorului 3 să cumpere imobilul și să-l reabiliteze

După incendiu, Robert Negoiță, primarul sectorului 3, a solicitat Primăriei Municipiului București acordul pentru achiziția fostului liceu, însă nu l-a primit. În referatul de aprobare, acesta a scris că PS3 a ințiat un proiect de hotărâre, având în vedere ”necesitatea achiziționării imobilului în vederea reabilitării și modernizării cu scopul de a-și relua funcția de unitate de învățământ preuniversitar”.

În 2016, Primăria sectorului 3 a mai preluat o școală aflată într-o clădire istorică degradată, pe Calea Dudești, nr 191. Atunci, Robert Negoiță a refăcut clădirea și a mutat acolo sediul primăriei, iar vechea școală a fost relocată pe un teren din imediata vecinătate. Procesul a fost îndelung contestat de asociațiile civice, inclusiv cea condusă la acea vreme de Nicușor Dan.