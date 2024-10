Fost lider al clanului Sportivilor, prins pe un aeroport din Italia. Robert Nica apărea pe lista Most Wanted

Un fost lider al clanului Sportivilor care fusese dat în urmărite internațională, fiind inclus și pe lista Most Wanted a Poliției Române, a fost prins pe un aeroport din Italia. Cine este Robert Nica.

Poliția Română anunță prinderea unui fost lider al clanului Sportivilor: Robert Nica. Acesta era inclus în categoria Most Wanted

Dintr-un comunicat emis marți de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) reiese că un bărbat de 45 de ani, , a fost capturat în Italia.

ADVERTISEMENT

Din datele IGPR aflăm că individul se sustrăgea executării a două pedepse cu închisoarea. Acesta a fost condamnat în țara noastră pentru infracțiuni rutiere, după ce a provocat un accident cu victimă și a fugit, dar și pentru deținere de droguri de mare risc.

Inculpatul este nimeni altul decât Robert Florin Nica, fostul lider al clanului Sportivilor, informează . Bărbatul de 45 de ani are de executat 3 ani și 8 luni de închisoare pentru conducerea unui autoturism sub influența drogurilor și a alcoolului, conducere fără permis, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. A mai fost condamnat la 1 an și 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de mare risc.

ADVERTISEMENT

DGPMB mai anunță, în același comunicat, că autoritățile române au aflat de prezența inculpatului în Italia după o colaborare cu atașați din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe lângă Ambasada României în Italia.

Oamenii legii din ”cizmă” l-au depistat și încătușat pe Nica pe un aeroport. În acel moment, individul ar fi încercat să scape. Inițial, a prezentat acte de identitate false.

ADVERTISEMENT

”Întrucât existau date și indicii că bărbatul în cauză se află pe teritoriul unei alte țări, în urma schimbului de date și informații cu atașați ai Ministerului Afacerilor Interne pe lângă Ambasada României în Italia, au fost efectuate activități specifice, acesta fiind depistat și imobilizat pe un aeroport din Italia.

Menționăm că, în momentul interceptării, urmăritul s-a legitimat cu acte false de identitate. Bărbatul a fost încarcerat într-un penitenciar. În continuare, pe teritoriul Italiei se desfășoară activitățile specifice în vederea executării mandatelor europene”, anunță Poliția.

ADVERTISEMENT

Când a fugit Robert Nica din țară

Robert Nica a ajuns în Italia la începutul acestui an. . Nica se baza pe faptul că, pe teritoriul statului european unde a ajuns, conducerea fără permis nu constituie infracțiune. Spera că va putea să-și ispășească pedeapsa în libertate, notează sursa citată.