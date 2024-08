Fost lider PNL, avertisment pentru Marcel Ciolacu. Theodor Stolojan: ”Cota unică, susținută de majoritatea oamenilor de afaceri”

Theodor Stolojan precizează că menținerea cotei unice de impozitare este susținută de majoritatea covârșitoare a oamenilor de afaceri.

Fost lider PNL, avertisment pentru Marcel Ciolacu

mai spune că eficiența cotei unice este demonstrată, iar PNL propune PSD ca, prin reforma fiscală, la care România s-a angajat prin PNRR, să fie întărit rolul cotei unice.

”PSD aduce din nou în atenţia opiniei publice dorinţa sa de a impune cotele progresive de impozitare a veniturilor persoanelor fizice din România. PNL îşi menţine poziţia fermă de a respinge această măsură fiscală a PSD.

Cota unică de impozitare a veniturilor persoanelor fizice şi-a demonstrat eficienţa şi îşi menţine în continuare potenţialul său pozitiv pentru stimularea afacerilor şi a investiţiilor personale, contribuind la consolidarea puterii financiare şi a bunăstării cetăţenilor României.

Menţinerea cotei unice de impozitare a veniturilor este susţinută de majoritatea covârşitoare a oamenilor de afaceri din firmele mici şi mijlocii.

Propunem PSD ca prin reforma fiscală, la care ne-am angajat prin PNRR, să întărim rolul cotei unice, să asigurăm pe deplin unicitatea acesteia şi să eliminăm practicile de evaziune fiscală şi neplată a obligaţiilor fiscale”, afirmă Theodor Stolojan.

Marcel Boloș: ”Nu este pe masa Ministerului de Finanţe”

Ministrul liberal al Finanţelor Publice a declarat recent că, la acest moment, ministerul nu ia în calcul schimbarea . Aceasta din urmă, susține Marcel Boloș, reprezintă un beneficiu pentru toţi românii.

”Nu este pe masa Ministerului de Finanţe în acest moment (impozitul progresiv n. r.). Avem cota unică, aduce multe avantaje pentru români.

Ştim cu toţii şi am beneficiat cu toţii de cota unică şi beneficiem cu toţii de cota unică, care este în vigoare şi rămâne în vigoare în acest moment, nefiind luat în calcul, la nivelul Ministerului de Finanţe”, a precizat Marcel Boloş.

De cealaltă parte a coaliției, primul-ministru Marcel Ciolacu se declară adeptul impozitării progresive, fără însă a exclude menținerea cotei unice.

„Adevărata cotă unică ar fi o mărire de taxe”, avertizează premierul. ”Eu nu am exclus menținerea cotei unice, fiindcă este un instrument mult mai ușor de colectat, dar trebuie toate puse pe masă să vedem cum e…

Dacă am introduce acum adevărata cotă unică, pentru că acum avem vreo 55 de excepții la cota unică, deci noi nu mai avem cotă unică, în acest moment ar fi o mărire de taxe, iar un lucru rău.

Când ai o creștere economică mare, nu vii cu taxe noi, pentru că împovărezi zona economică și vine un revers. Am văzut că am pornit modest cu 1,8%, 2,2%. Eu am zis că ne încadrăm peste 3%.

Deja se stabilizează o creștere economică în România între 3,2-3,4%. Cred că va fi cea mai mare creștere economică din România. E prematur să vii cu măriri de taxe.”