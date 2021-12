Fost mare fotbalist al lui Dinamo, indignat de gestul suporterilor față de Deian Sorescu: „Au intrat și peste noi în vestiar!”. Exclusiv

La finalul meciului CS Mioveni – Dinamo 2-1, suporterii „câinilor” l-au dezbrăcat de tricou pe Deian Sorescu. Ba, mai mult, , pe care l-au oprit forțat pentru a le cere socoteală jucătorilor.

Florentin Petre, indignat de gestul suporterilor față de Deian Sorescu

că gestul făcut de suporteri nu este unul normal, însă, în același timp, consideră că Deian Sorescu a greșit în momentul în care s-a dus să discute cu suporterii.

Totodată, „Piticul” a rememorat faptul că și el s-a confruntat cu furia suporterilor dinamoviști, în perioada în care evolua pentru formația din „Ștefan cel Mare”.

ADVERTISEMENT

„Probleme sunt vechi și de demult. Așa se întâmplă când nu există organizare și, bineînțeles, totul pleacă de la bani. Nu știu dacă este un lucru normal (n.r. suporterii să-l dezbrace de tricou pe Deian Sorescu).

Eu cred că nu trebuia să ajungă jucătorul acolo, trebuia să-și vadă de treaba lui, știind că există o tensiune foarte mare între suporteri și jucători. Trebuia să acționeze altfel, dar probabil că el s-a gândit că va rezolva problemele, pe care ei le traversează în ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

Dar uite că s-a întâmplat un lucru neplăcut. Gesturile acestea trebuie evitate și calmate, într-un fel, pentru că echipa n-are nevoie de așa ceva.

Astea se întâmplă la echipe mari. Și noi am avut probleme, în trecut. Să nu uităm că au venit și au aruncat cu vopsea pe mașini. Au mai intrat și peste noi în vestiar, dar atunci noi ne băteam la campionat”, a declarat Florentin Petre, în exclusivitate, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Florentin Petre: „Dinamo există acum datorită suporterilor!”

Deși consideră că apropierea dintre fani și jucători este prea mare, Florentin Petre atrage atenția la faptul că datorită suporterilor echipa roș-albă încă există.

„În situația de față, nu cred că necesită o acțiune din aceasta împotriva jucătorilor. Este o durere pentru toată lumea, pentru că nu au rezultate, dar trebuie să înțeleagă că ăștia sunt jucătorii care apără culorile clubului acum.

ADVERTISEMENT

Din punctul meu de vedere, peste tot în Europa este așa. Toți suporterii sunt așa. Nu poți să-i oprești pe suporteri să comenteze sau să înjure, pentru că acești suporteri îi duceau pe brațe pe jucători, dacă luau campionatul.

Suporterul este cel care plătește, cel care acceptă tot ce se întâmplă în jurul echipei. Eu cred că există o prea mare apropiere în legătura asta, mai ales la Dinamo, pentru că au putere. Să nu uităm că acest club trăiește din banii pe care suporterii i-au adunat. Dinamo există acum datorită suporterilor”, a mai spus Florentin Petre.

ADVERTISEMENT

Florentin Petre: „Aș merge să dau o mână de ajutor!”

În încheiere, Florentin Petre a mărturisit că ar merge să o ajute pe Dinamo, dacă i-ar fi solicitat acest lucru. În plus, acesta susține că se află în negocieri cu mai multe echipe din Liga 2 și 3, după ce s-a despărțit de Dacia Unirea Brăila, din postura de antrenor principal.

„Eu n-o să fug niciodată de responsabilitate, n-o să fug niciodată de greu. Drept dovadă am rezistat la Brăila trei ani. Normal că, dacă m-ar chema, aș merge să dau o mână de ajutor, pentru că, până la urmă, clubul Dinamo mi-a adus tot, ca fotbalist. Când să ajutăm, dacă nu acum, când e greu? Dar nu m-a contactat nimeni, probabil că sunt acolo oameni care se descurcă.

Da, am oferte, sună telefonul. Stau câteva zile, o să văd și o să anunț direcția pe care o iau. Acum o să mă gândesc de trei-patru ori înainte să semnez cu noul club. Săptămâna viitoare o să fie totul ok. Am oferte din Liga 2 și 3”, a încheiat Florentin Petre.