Fost ministru, gata să fie candidat unic al partidelor democratice. ”Sunt dispus să asum o nouă candidatură”

Propunerea a fost lansată de politologul Cătălin Avramescu, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității București, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Fost ministru, gata să fie candidat unic al partidelor democratice

Politologul a deplâns în mesajul său incapacitatea partidelor politice de a propune candidați decenți în cursa eșuată pentru fotoliul de la Palatul Cotroceni și a subliniat că cel mai bun candidat al dreptei.

„Alegerile ratate au însemnat și eșecul actualelor partide politice. Acestea aveau o obligație elementară: să propună candidați decenți. Și nu au făcut-o.

Am spus-o și o repet: cel mai bun candidat al Dreptei este Theodor Paleologu. Un liberal autentic și un om deosebit. Are deja un vot în viitoarele alegeri pentru funcția de Președinte al României”, a scris profesorul Cătălin Avramescu.

Diplomatul, fost ministru al Culturii, s-a arătat dispus să-și asume o nouă candidatură la alegerile prezidențiale ce urmează a fi reluate în 2025, însă doar condiționat.

„Știi bine care au fost reticențele mele în decursul acestui an, atât în iunie, cât și în septembrie. Dar situația este cu totul alta acum. Cred că și partidele realizează cât de dramatică este situația.

Sunt dispus să asum o nouă candidatură, dar doar în cazul în care se realizează o largă coaliție democratică și europeană în acest sens”, a afirmat într-un comentariu la postarea citată..

Theodor Paleologu refuzase propunerea PMP, Forța Dreptei și REPER

În septembrie, fostul ministru preciza că a refuzat o propunere de a candida la prezidențiale ca independent susținut de PMP, Forța Dreptei și REPER și în ura succes lui Ludovic Orban în competiția prezidențială.

„Îi urez succes lui Ludovic Orban în dificila sarcină pe care și-a asumat-o. Fără voia lui, constrâns de felonia foștilor aliați. Am contribuit cât am putut la constituirea unei alianțe USR-PMP-FD-REPER în jurul candidaturii doamnei Lasconi. Am încercat să o lămuresc că un candidat la președinție trebuie să adune în jurul unui proiect comun.

Am vorbit, din iunie până în septembrie, cu Lasconi, cu Viziteu, cu Tomac și Orban. Din păcate, prostia de partid a prevalat, iar doamna Lasconi a picat testul capacității de a depăși tribalismul partizan.

După ruptura posibilei alianțe, am purtat discuții cu Eugen Tomac, Ludovic Orban și Dragoș Pîslaru, care mi-au făcut propunerea onorantă de a candida ca independent susținut de cele trei partide.

Din păcate, din motive profesionale care țin de activitatea Casei Paleologu, îmi este imposibil să asum de data aceasta o a doua candidatură în alegerile prezidențiale. Știu, această decizie îi va dezamăgi pe cei care își doresc să mă poată vota. Le înțeleg frustrarea, dar rămân, vorba lui Georges Pompidou, ‘en réserve de la République’ (disponibil în caz de nevoie n.r.)”, scria la acel moment fostul ministru pe aceeași rețea de socializare.

Profesor, diplomat și om politic, Theodor Paleologu a fost ambasador al României în Danemarca începând cu 2005, iar apoi în Islanda. În 2008 a devenit deputat de București după ce a candidat pe listele PDL și a fost ministru al Culturii în Guvernul Emil Boc.

În 2014, a demisionat din PDL și a intrat în PMP. La alegerile parlamentare din 2016 a candidat ca independent dar nu a mai intrat în Parlament. În 2019 a candidat la prezidențiale din partea PMP și a obținut 5,72% dintre voturi în primul tur.