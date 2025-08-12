Fost ministru PSD susține că are soluția pentru a scoate România din haosul financiar: „Ar aduce venituri la buget mai mari decât Pachetul 1 și 2 de măsuri Bolojan”

Fostul ministru al muncii, Marius Budăi, susține din nou că România ar trebui să aplice impozitarea progresivă. Potrivit acestuia, măsura ar aduce la buget venituri suplimentare de 59 de miliarde de lei pe an. Suma ar fi mai mare decât veniturile generate de pachetele fiscale 1 și 2 ale Guvernului Bolojan.

ADVERTISEMENT

Marius Budăi cere din nou Guvernului Bolojan să introducă impozitarea progresivă

Budăi a scris pe Facebook că Germania, Franța, Austria sau Italia. El susține că, în România, cota unică favorizează creșterea decalajelor sociale, în timp ce impozitarea progresivă ar permite reducerea altor taxe.

„În scenariul prezentat de EUROMOD, în analiza sa pentru Comisia Europeană, cu o creștere de 2 puncte procentuale la cei cu venituri peste medie s-ar permite chiar revenirea tuturor celorlalte taxe la nivelul anterior. Deci, plătești un 12% la venit, dar nu mai plătești TVA de 21%, ci de 19%, nu mai plătești impozit pe dividende de 16% ci de 10%, nu mai plătești CASS la pensiile de peste 3.000 de lei”, a scris Marius Budăi pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Potrivit fostului ministru social-democrat, actuala cotă unică de 10% „majorează decalajele din societate”. El avertizează că inegalitățile economice se vor accentua, , iar cei săraci vor deveni tot mai vulnerabili.

„Este timpul ca România să nu mai meargă pe contrasens”, spune Marius Budăi

„Este timpul ca România să nu mai meargă pe contrasens cu restul țărilor dezvoltate din Uniunea Europeană și să aplicăm impozitarea progresivă, oricum la asta vom ajunge”, avertizează fostul ministru în aceeași postare.

ADVERTISEMENT

Totodată, Marius Budăi mai susține că România pierde anual 11,8 miliarde de euro din cauza menținerii cotei unice de impozitare de 10% aplicată tuturor veniturilor, indiferent de valoarea acestora. Afirmația vine în contextul dezbaterilor despre schimbarea sistemului fiscal și posibilele soluții pentru creșterea veniturilor la buget.