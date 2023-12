Fost preot, atac direct la adresa șefilor din BOR. ”Când dați bani la Biserică, părintele nu ia nimic, dă mai departe. Îl toacă bărboșii ăștia mari”

Daniel Balaş a transmis un ou mesaj dur, după ce un preot i-a cerut ajutorul pentru resfinţirea bisericii. Fostul preot este revoltat atât din cauza șefilor din BOR, cât și din cauza preoţilor care stau cu capul plecat în faţa abuzurilor.

Daniel Balaș, atac direct la adresa șefilor din BOR

postat pe rețelele de socializare că a primit recent un telefon de la un preot disperat că nu are suficienți bani pentru resfinţirea bisericii.

ADVERTISEMENT

”Am şi eu resfinţire la biserică şi nu mai fac faţă. Am început lucrările la faţada bisericii acum un an jumate, am tras pe lumea din sat, m-am rugat de ei în fiecare duminică să doneze.

M-am dus şi eu cu dascălul prin sat să doneze fiecare cât poate, într-un final am reuşit şi am terminat biserica. Ne-a dat şi Primăria… Iar acum am resfinţirea”, suna mesajul preotului care a apelat la Balaș.

ADVERTISEMENT

”Zic: Dar de ce resfinţire? Prima nu mai merge, a expirat? Zici că Dumnezeu când s-a dus să-l vindece pe orb i-a zis: ‘Fii atent, că trebuie să revin la tine să te resfinţesc că e posibil să se piardă vederea’.

‘Nu, mă, nu ştii cum sunt episcopii? Orice lucrare faci, trebuie să vină să o resfinţească. Venirea episcopului mă costă peste 100 milioane. Şi masa, şi alea, vine cu cohorta după el.

ADVERTISEMENT

Am strâns de la biserică 60 de milioane, mai am nevoie de 40 de milioane. Te rog mult, eşti singurul care mă crezi şi m-ai putea ajuta’”, continuă relatarea discuției cu preotul care are nevoie de ajutor.

Presat de protopop să renoveze biserica

și ce l-a determinat pe slujitorul bisericesc care a apelat la el ce l-a determinat să renoveze biserica. Acesta i-a mărturisit că a făcut-o la presiunea protopopului, care l-a amenințat cu mutarea într-o altă parohie.

ADVERTISEMENT

”’Până la anul vreau ca toată faţada să fie schimbată. Dacă nu, referat şi te mut la Văscăuţii din deal’. De bine de rău, e o parohie bunicică.

Dacă mă mută în altă parte, trebuie să mă mut cu tot cu casă, cu familie, ce fac, că le stric viitorul şi la copii, îi mut dintr-o şcoală în alta”, i-a relatat preotul lui Daniel Balaș.

Unde ajung donațiile enoriașilor

Vorbele fostului coleg de breaslă l-au înfuriat pe Daniel Balaș, care i-a reproșat resemnarea în fața mai-marilor BOR. Fostul preot de la Ivrinezu a explicat și unde ajung banii din donațiile enoriașilor.

”Să nu credeţi că popii au foarte mulţi bani. Popii se împart pe două categorii: ăia care au foarte mulţi bani, care îl sună pe sponsor de dimineaţă până seara: ‘Aveţi o scamă aici, v-am visat, eraţi pe un nor alb şi mi-a zis Hristos că trebuie să mai donaţi puţin pentru sfânta biserică’. Ăia nu mai au viaţă personală, ăia sunt sclavii sponsorilor.

Şi cealaltă categorie de popi care nu sunt atât de tupeişti, ăia care trag pe săracele băbuţe pe parohie, aşteaptă milă. Dar fac foarte multe slujbe, trăiesc şi ei de la o lună la alta. Pentru că au foarte multe taxe care vin de la Episcopie, să nu credeţi că ei scapă aşa uşor.

Taxele se împart pe gradul 1, gradul 2, categorie misionară, categorie cu parohie, sunt pe categorii, că şi harul ăsta e aşa împărţit, nu e har divin.

Nu daţi pentru părinte nimic, ăla dă mai departe. Ăla când are o resfinţire e jale. Îl toacă ăştia de sus de bat toaca cu el”, a mai spus Daniel Balaş în clipul postat pe reţelele sociale.