Fost președinte american, record postum la Premiile Grammy. Politicienii din SUA, abonați la râvnitele statuete

Decedat în decembrie la vârsta de 100 de ani, fostul președinte Jimmy Carter a câștigat duminică un premiu Grammy postum. Este cel de-al patrulea trofeu obținut de fostul președinte american, care a stabilit astfel un record la categoria sa.

Record la Premiile Grammy pentru un fost președinte american

premiat pentru ”Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration”, un audiobook care combină unele dintre învățăturile sale de la școala duminicală cu muzica unor colaboratori precum Kabir Sehgal, Darius Rucker și Jon Batiste, și se încheie cu piesa ‘Amazing Grace’ interpretată de LeAnn Rimes.

ADVERTISEMENT

Deși toate cele 10 nominalizări la Premiile Grammy ale lui Carter au venit pentru albume vorbite, cel de-al 39-lea președinte a fost un fan înrăit al muzicii, fiind prieten cu Bob Dylan și Allman Brothers și găzduind concerte de jazz la Casa Albă.

Albumul a apărut în august 2024, cu mai puțin de două luni înainte ca . Fostul lider de la Casa Albă a murit pe 29 decembrie 2024.

ADVERTISEMENT

Nepotul său, Jason Carter, a acceptat trofeul pe scenă: „Bunicul meu a fost incredibil de important pentru mine.

În aceste ultime săptămâni, am simțit această imensă revărsare de dragoste din întreaga lume, de la mulți dintre oamenii din această sală.

ADVERTISEMENT

Și vreau doar să spun că faptul că vorbele sale au fost surprinse în acest fel pentru familia mea și pentru lume este cu adevărat remarcabil”.

Carter i-a învins pe Barbra Streisand cu My Name Is Barbra, Dolly Parton cu Behind the Seams: My Life in Rhinestones, …And Your Ass Will Follow a lui George Clinton și Guy Oldfield ca producător pentru All You Need Is Love: The Beatles in Their Own Words.

ADVERTISEMENT

Trofeul obținut duminică rupe egalitatea dintre Jimmy Carter și Maya Angelou pentru cele mai multe victorii la categoria audiobook, făcându-l pe fostul președinte deținătorul recordului la această categorie.

El a câștigat anterior un Grammy pentru cea mai bună carte audio pentru Faith – A Journey For All din 2018, A Full Life din 2015: Reflections at Ninety și Our Endangered Values: America’s Moral Crisis.

Fostul președinte a obținut, de asemenea, alte nouă nominalizări la Grammy în timpul vieții sale. În noiembrie anul trecut, o lună înainte de moartea sa, Carter a devenit cel mai în vârstă nominalizat din istoria premiilor Grammy, la vârsta de 100 de ani.

Politicienii din SUA, abonați la râvnitele statuete

Pe lângă câștigarea alegerilor, unii politicieni americani au câștigat și premii Grammy. Președinți, prime doamne și membri ai Congresului au fost recunoscuți de Academia Națională de Arte și Științe ale Înregistrării pentru realizările lor în domeniul sunetului înregistrat.

Michelle și Barack Obama, câte două premii Grammy

În 2020, audiobook-ul fostei prime doamne pentru cartea sa de memorii „Becoming” a câștigat premiul pentru cel mai bun album din această categorie. În 2024, ea a câștigat din nou pentru înregistrarea ultimei sale cărți, „The Light We Carry”.

Barack Obama are, de asemenea, două premii Grammy. Înregistrările cărților lui „Dreams From My Father” și „The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream” au câștigat premiul pentru cel mai bun album de gen în 2006 și, respectiv, 2008. Audiobook-ul memoriilor sale prezidențiale, „A Promised Land”, a fost, de asemenea, nominalizat în 2022.

Senatorul Bernie Sanders, două nominalizări

În 2018, Bernie Sanders a fost nominalizat pentru cel mai bun album vorbit pentru „Our Revolution: A Future to Believe In” împreună cu actorul Mark Ruffalo, care a narat părți din audiobook. Cei doi au pierdut în fața lui Carrie Fisher, care a câștigat un premiu postum pentru memoriile sale „The Princess Diarist”.

În 2024, Sanders a fost nominalizat în aceeași categorie pentru cartea sa audio, „It’s OK to Be Angry About Capitalism”.

Senatoarea Elizabeth Warren, învinsă de Joan Rivers

Cartea audio a senatoarei Elizabeth Warren pentru memoriile sale, „A Fighting Chance”, a fost nominalizată pentru cel mai bun album de gen la premiile Grammy din 2015. Warren a pierdut premiul în fața albumului „Diary of a Mad Diva” de Joan Rivers.

Bill Clinton, Grammy pentru o carte pentru copii

Nararea cărții pentru copii „Peter and the Wolf: Wolf Tracks” i-a adus lui Bill Clinton primul Grammy în 2004. În anul următor, el a câștigat premiul pentru audiobook-ul memoriilor sale prezidențiale, „Viața mea”.

El a primit alte două nominalizări la Grammy pentru înregistrările „Giving: How Each Of Us Can Change The World” și ”Back To Work: Why We Need Smart Government For A Strong Economy”.

Hillary Clinton, un trofeu și o nominalizare

Hillary Clinton a participat la gala Grammy în 1997 pentru a accepta premiul pentru înregistrarea cărții sale de nonficțiune, „It Takes A Village”. Ea a fost nominalizată din nou în 2004 pentru audiobook-ul memoriilor sale, „Living History”.

Al Gore, câștigător în 2009

Audiobook-ul lui Al Gore pentru „An Inconvenient Truth” a câștigat premiul în 2009. Cartea audio a fostului vicepreședinte a fost citită de actorii Beau Bridges, Cynthia Nixon și Blair Underwood.

Senatorul Al Franken, Grammy pentru comedie

Fostul senator de Minnesota, devenit comediant celebru înainte de a intra în politică, a câștigat premiul pentru cel mai bun album de comedie în 1997 și cel pentru cel mai bun album de cuvânt vorbit în 2004. El a fost nominalizat de șapte ori.

Premiile reverendului Jesse Jackson

Activistul pentru drepturile civile Jesse Jackson, care a reprezentat Districtul Columbia în Senat, a câștigat un premiu Grammy pentru cea mai bună înregistrare de cuvânt vorbit.

Între 1991 și 1997, Jackson a pledat pentru crearea unei poziții neremunerate în Senat ca reprezentant al statului DC, cunoscută sub numele de „senator din umbră”. De asemenea, a fost numit emisar special pentru Africa de către președintele Bill Clinton în 1997.

În 1989, Jackson a câștigat un premiu Grammy pentru un discurs înregistrat intitulat „Speech by Rev. Jesse Jackson”. El a fost nominalizat în aceeași categorie în 1985 pentru „Our Time Has Come”.

Talentele sale muzicale au fost, de asemenea, recunoscute la cea de-a 22-a ediție a Premiilor Grammy în 1980, când albumul său gospel „Push For Excellence” a fost nominalizat pentru cea mai bună interpretare gospel contemporană.

Richard Nixon, nominalizat pentru interviurile Watergate

Richard Nixon a fost nominalizat pentru cea mai bună înregistrare vorbită în 1979 pentru interviurile sale televizate cu jurnalistul David Frost.

În ceea ce a devenit cunoscut sub numele de „Frost/Nixon” sau „interviurile lui Nixon”, fostul președinte a stat de vorbă cu Frost pentru a discuta despre președinția sa și rolul său în scandalul Watergate.

Interviurile, nominalizate la premiile Grammy, au fost urmărite de 45 de milioane de persoane, potrivit BBC, citat de .

Senatorul Everett Dirksen, Grammy pentru un poem

Fostul lider al minorității din Senat, Everett Dirksen, a câștigat un Grammy pentru o înregistrare a poemului său „Gallant Men”. Senator republican din Illinois, Dirksen a primit premiul Grammy pentru cel mai bun discurs, dramă sau înregistrare documentară în 1968.

De asemenea, el a fost nominalizat în 1971 pentru albumul său „Everett Dirksen’s America”.

Nominalizarea lui Harry Truman

Fostul președinte Harry Truman a fost nominalizat pentru un premiu Grammy în 1978. „The Truman Tapes”, o serie de interviuri înregistrate cu Ben Gradus, a fost nominalizat pentru cea mai bună înregistrare spoken-word la cea de-a 20-a ediție a Premiilor Grammy.

Senatorul Sam Ervin

Fostul senator Sam Ervin a înregistrat un album nominalizat la Grammy, „Senator Sam at Home”. Albumul, un amestec de povești, glume și cover-uri de muzică pop, a fost nominalizat pentru cea mai bună înregistrare spoken-word la cea de-a 17-a ediție a Premiilor Grammy din 1975.

John F. Kennedy, nominalizare postumă

În 1965, John F. Kennedy a primit o nominalizare postumă la premiile Grammy. Cartea editorului Bill Adler, „The Kennedy Wit”, o compilație de citate și relatări umoristice ale fostului președinte, a devenit bestseller în 1964, la un an după asasinarea sa, potrivit Goodreads.

Pe versiunea înregistrată, Kennedy a fost listat ca artist, alături de naratorul David Brinkley și Adlai Stevenson, care a oferit o introducere. Albumul a fost nominalizat pentru cel mai bun documentar, cuvânt rostit sau înregistrare dramatică.

În cele din urmă, distribuția emisiunii BBC „That Was The Week That Was” a câștigat categoria pentru omagiul adus lui Kennedy.

Fostul candidat la președinție Adlai Stevenson

Fostul candidat la președinție Adlai Stevenson a primit două nominalizări la premiile Grammy. Stevenson a fost guvernator al statului Illinois și a candidat de două ori la președinție din partea democraților, în 1952 și 1956.

El a fost nominalizat pentru primul său Grammy în 1965 pentru contribuția sa la „The Kennedy Wit”. A fost nominalizat din nou în 1967 pentru „The Stevenson Wit”, un album similar care conține selecții din „discursurile, conferințele de presă și remarcile sale neoficiale”, conform copertei albumului.