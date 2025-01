Fost președinte CCR, în echipa lui Daniel Funeriu, candidat la președinție. Fostul ministru al Educației: ”Eu sunt suveranist, Călin Georgescu e un guru cu zorzoane”

Daniel Funeriu și-a reafirmat, în cadrul unei emisiuni televizate, intenția de a candida la alegerile prezidențiale, care vor fi reorganizate în acest an.

Fostul ministru al Educației: ”Eu sunt suveranist, Călin Georgescu e un guru cu zorzoane”

se consideră suveranist pentru că „a fi suveranist este o obligație constituțională”, iar în opinia sa persoane precum Călin Georgescu sunt doar niște „guru cu zorzoane”.

„Al cincilea cuvânt din Constituția României este cuvântul ‘suveranitate’. Articolul 2 al Constituției vorbește despre suveranitatea poporului exercitată prin vot.

Când am jurat credință țării, atunci când am preluat funcția de ministru, am jurat să apăr suveranitatea țării. Președintele României jură să apere suveranitatea țării.

A fi suveranist este o obligație constituțională, și când văd că, iată, acum avem această mare discuție despre suveranism… Or președintele României este obligat prin Constituție să apere suveranitatea țării.

Din nou vedem amatorismul contra-candidaților lui Georgescu pe care eu îl numesc ‘guru cu zorzoane’ și nimic altceva, pentru că iată, vorbește de suveranism când de fapt a fi suveranist este o obligație constituțională!”, a spus Daniel Funeriu la B1 TV.

Fostul ministru a precizat că în echipa sa are oameni de valoare, dându-l exemplu pe , fost președinte al Curții Constituționale a României.

„Eu am oameni, de exemplu domnul Augustin Zegrean fost președinte al Curții Constituționale, s-a alăturat echipei mele și sunt o serie de alți oameni pe care îi voi face cunoscuți la momentul oportun…

Aș vrea ca Guvernul României să aibă în componența sa oameni de calibrul celor pe care eu îi am în echipa mea și le-am spus celor care au vrut discuție cu mine: cu ce oameni veniți și cu ce program veniți să discutăm?”, a mai afirmat Funeriu, care a postat pe pagina sa de Facebook transcriptul discuției cu jurnalista Nadia Ciurlin.