Fost prezentator TV, gest impresionant pentru femeia care l-a apărat de violențele tatălui: „Ea ne-a fost scut”. Exclusiv

❤️Azi am făcut-o fericită pe mama. Împreună cu Raluca și Ramona, i-am cumpărat o mașină nouă, pentru tot ce a făcut pentru noi. A fost momentul nostru de recunoștință. Și surprizele nu s-au oprit aici… Mama a oferit vechea ei mașină Ionelei, colega noastră de la magazin, care e în echipa Reveneală de peste un an. E muncitoare, dedicată și merită tot sprijinul. Visează să-și ia permisul, așa că dacă știe cineva pe cineva în Constanța care o poate ajuta, give us a sign!