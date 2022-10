Fost secretar de stat la Ministerul Muncii, acuzat că fură curent. Cătălin Boboc: ”Informațiile sunt false”. Dosar penal deschis de Poliție

Cătălin Boboc, fost senator PNL, care a ocupat poziția de secretar de stat la Ministerul Muncii în perioada februarie 2021 – august 2022, se află în centrul unui scandal legat de un posibil furt de curent.

Conform informațiilor apărute în presa locală, liberalul este acuzat că, la un imobil din Brăila care i-ar aparține, s-ar fi găsit, în urma unui control, o .

scrie că totul a pornit de la o sesizare la Poliție a unui angajat din cadrul SDEE Muntenia Nord-Sucursala Brăila.

În scurt timp, polițiștii au demarat o anchetă pentru a identifica proprietarul imobilului respectiv. Sursa citată notează că acea casă ar aparține fostului secretar de stat la Ministerul Muncii, Cătălin Boboc, fost senator în perioada 2012-2016 și fost președinte al PNL Brăila.

Poliția anunță că a deschis un dosar penal în acest caz. ”În cauză a fost întocmit dosar penal și se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, conform Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale”, au transmis polițiștii de la IPJ Brăila.

Liberalul neagă acuzațiile. Dovezile prezentate

De la apariția acestor materiale în presa locală, liberalul Cătălin Boboc a avut mai multe reacții publice.

”Nu este adevărat. Am contor în regulă. Nu are legătură cu mine. Nu știu despre cine este vorba. Nu sunt eu. Eu am contor acasă, am tot ce îmi trebuie. Mulțumesc pentru grijă! Strada Dianei și mai cât? Așa Strada Dianei e lungă!”, a declarat Boboc pentru presa locală.

Apoi, acesta a prezentat, pe Facebook, avizul tehnic de racordare la rețeaua de energie electrică.

”Vreau să fac o precizare cu privire la presupuse acuzații care mi se aduc astăzi, în presă, cel mai probabil pe seama unei rivalități politice. Acuzațiile sunt false, nu este vorba de niciun furt!

Menționez că la imobilul de pe strada menționată, la care locuiește mama mea, am documente care pot dovedi asta și pe care le și atașez. Mai exact, iată avizul tehnic de racordare la rețeaua de energie electrică!“, a scris Cătălin Boboc pe site-ul de socializare.



PSD cere explicații

Situația de la Brăila a iscat . Radu Oprea, purtătorul de cuvânt al PSD, a intervenit în acest scandal. Social-democratul cere clarificări din partea colegilor de la PNL.

”În legătură cu cercetarea penală pentru furt de energie demarată împotriva liberalului Cătălin Boboc, așteptăm ca PNL să își clarifice cât mai repede poziția în această chestiune.

În contextul crizei energetice, în care cetățenii mizează pe măsuri de protecție din partea Guvernului, un astfel de caz poate afecta serios credibilitatea Coaliției, din care face parte și PSD. Ne așteptăm, așadar, ca până când autoritățile vor ajunge la o concluzie în acest dosar, cei din PNL să se delimiteze de suspiciunile care planează asupra colegului lor de partid“, a scris, pe pagina sa de Facebook, Radu Oprea.

Despre aceste reacții ale PSD, Cătălin Boboc spune că sunt ”nepoliticoase”.

”Nu am nimic de ascuns. Acolo locuiește mama mea. Am toate documentele în regulă. M-a surprins și pe mine reacția colegilor mei.

Mulți colegi din PSD au reacționat pe această temă. Puteau să mă întrebe dinainte. Să faci din asta un subiect atât de mare, mi se pare cel puțin nepoliticos”, a spus, marți după-amiază, liberalul, la .