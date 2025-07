Fost șef al Poliției Române, numit la Chindia. Ce spune despre noii acționari și parteneriatul cu FC Barcelona

Chindia Târgoviște intră într-o nouă eră, cu schimbări majore la nivel de conducere și un , prin Barca Academy România, inițiativă lansată de omul de afaceri Marius Pavel, noul acționar principal al clubului. Un fost șef al Poliției Române supraveghează activitatea noului club!

Chindia a cooptat în conducerea clubului un fost șef al Poliției Române

O mutare-surpriză în structura noii societăți care administrează clubul Chindia este numirea prof. univ. dr. Gheorghe Popa (66 de ani), fost șef al Poliției Române (2007-2008) și cu reputație internațională, în Consiliul de Administrație, ca reprezentant al autorităților locale.

Gheorghe Popa, general de brigadă în rezervă, a fost recomandat de Primăria Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița. Misiunea sa este să supravegheze activitatea noilor acționari. El reprezintă Asociația de Fotbal Club Chindia Târgoviște, care păstrează 40% din club, după transformarea în societate pe acțiuni: SC Fotbal Club Sportiv Chindia Târgoviște S.A.

Cine l-a propus pe fostul șef al Poliției Române în Consiliul de Administrație al FCS Chindia Târgoviște

”Am fost propus de cei din Consiliul Județean și de Primărie, având în vedere că m-am retras la Târgoviște. Au zis că au nevoie de cineva care știe Dreptul. Sunt profesor universitar, am doctorat în științe juridice.

Treaba mea e să gestionez activitatea clubului din punct de vedere juridic. Orice decizie trebuie aprobată de Consiliul de Administrație”, a explicat expertul criminalist Gheorghe Popa pentru FANATIK.

Un criminalist pasionat de fotbal. La ce echipă a jucat Gheorghe Popa, fost șef al Poliției Române

Gheorghe Popa, fost șef al Poliției Române, susține că nu este străin de fotbal, deoarece l-a practicat în anii ’70: ”Am jucat în tinerețe la Flacăra Moreni, între 1974-1978, când au retrogradat din Divizia B. Eram junior în teren, jucam fundaș stânga, mijlocaș stânga.

Eu începusem junioratul la Metalul Mija, dar m-am transferat la Flacăra după ce am plecat la liceu la Moreni. M-am lăsat de fotbal, pentru că am vrut să mă fac ofițer criminalist. Nu știu dacă aș fi ajuns ca fotbalist la nivelul la care am ajuns ca și polițist criminalist”.

Impresionat de parteneriatul cu FC Barcelona

Gheorghe Popa este încrezător în noua strategie a clubului și în planurile noului acționar majoritar, Marius Pavel: ”Am avut discuții faine cu acționarii majoritari. Am rămas plăcut impresionat. Mi se pare că este un proiect foarte serios pentru județul nostru.

Mai ales că se va da în folosință, cât de curând, și noul stadion, la standarde europene. E într-un stadiu foarte avansat”, a adăugat expertul criminalist, decorat de trei ori de Președinția României.

Pensionar MAI, director al unui laborator privat și al Parcului Industrial Priboiu

Gheorghe Popa este pensionat din sistemul Ministerului de Interne. În prezent, conduce „Societatea Civilă de Expertiză Criminalistică Gheorghe Popa”, un laborator privat de expertiză judiciară. Este implicat și în administrația locală, unde ocupă funcția de . Acesta are ca unic acționar Consiliul Județean Dâmbovița.

Cu toate astea, expertul criminalist spune că are timp și determinare pentru acest nou rol de membru în Consiliul de Administrație al clubului Chindia. ”Chiar mă voi implica cu plăcere. Am timp. De la Interne m-am pensionat, mai rămân doar cu orele de la Facultate.

Nu mă implic în proiecte care nu sunt viabile. Este un proiect de succes. Sunt convins că Chindia va reveni în Superliga”, a declarat Gheorghe Popa, fost șef al Poliției Române.

34 de ani a lucrat Gheorghe Popa în structurile Ministerului Afacerilor Interne, timp în care a deținut funcții importante: adjunct al șefului Poliției Române, șef al Poliției Române, rector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, director al Institutului de Criminalistică și director al Institutului de Studii pentru Ordine Publică.

Noua conducere a clubului Chindia

Noua formulă de conducere a venit la pachet cu transformarea clubului în societate pe acțiuni. Din aprilie 2025, Fotbal Club Sportiv Chindia Târgoviște S.A. este noua entitate juridică a echipei. Firma All Stars Bucharest, deținută de Mariana-Iustina Pavel, soția președintelui Marius Pavel, controlează 60% din acțiuni. Restul de 40% rămân în posesia autorităților locale prin Asociația Fotbal Club Chindia Târgoviște.

Mariana-Iustina Pavel – administrator și director general

Ionela-Ramona Roșu – administrator

Gheorghe Popa – administrator, reprezentant al autorităților locale

Răzvan-Valentin Buta – auditor financiar, consilier local în Găești și administrator al unei firme specializate în audit financiar, contabilitate și consultanță fiscală

Ce prevede parteneriatul încheiat de Chindia cu FC Barcelona

, a reușit să deschidă această colaborare istorică cu gruparea catalană. Acordul reprezintă o veritabilă rampă de lansare pentru Chindia și oferă clubului din Târgoviște acces la expertiza unuia dintre cele mai titrate cluburi din lume.

Stabilirea unei strategii pe termen lung pentru dezvoltarea clubului Chindia, incluzând diverse departamente și structuri.

Implementarea metodelor de antrenament ale clubului catalan.

Vizite ale staff-ului tehnic de la Barcelona în România pentru evaluare și monitorizare.

Rapoarte lunare și video-call-uri între reprezentanții celor două cluburi.

Deplasări ale staff-ului tehnic român la Barcelona pentru schimb de experiență.

Sesiuni de antrenament pentru 2-3 tineri jucători de la Chindia la Barcelona.

Director tehnic de la FC Barcelona

Un aspect esențial al colaborării este accesul la baza de scouting a FC Barcelona, ceea ce oferă clubului din Târgoviște sprijin în identificarea și atragerea de jucători valoroși, deja monitorizați de formația catalană.

Primul pas concret în implementarea parteneriatului a fost deja făcut: direct recomandat din rețeaua Barca Academy. El va fi urmat, în perioada următoare, de alți specialiști, parte din echipa care susține extinderea modelului Barcelona în România.