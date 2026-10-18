Sport

Fosta adversară a FCSB-ului, anunț cutremurător: „Antrenorul ne-a părăsit după o boală lungă și grea”

Bogdan Mariș
18.10.2026 | 20:10
Fosta adversara a FCSBului anunt cutremurator Antrenorul nea parasit dupa o boala lunga si grea
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Yuriy Vasev, tehnician care activa la CSKA 1948 Sofia, a decedat la vârsta de 64 de ani. FOTO: BGNES
Antrenorul unei formații care a participat în preliminariile Conference League a decedat la vârsta de 64 de ani după o luptă cu o boală cumplită. Anunțul a fost făcut chiar de către clubul la care acesta activa.
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CSKA 1948 Sofia a anunțat că antrenorul Yuri Vasev, care activa în cadrul clubului, a decedat la vârsta de 64 de ani, după o luptă lungă cu o boală necruțătoare. Tehnicianul a lucrat timp de trei decenii în fotbalul bulgar, iar la CSKA activa din 2023. Fiii săi, Bozhidar și Andreas, sunt fotbaliști și au jucat timp de mai mulți ani în prima ligă a Bulgariei.

Antrenorul bulgar Yuri Vasev a decedat la vârsta de 64 de ani

CSKA 1948 Sofia a anunțat decesul lui Yuri Vasev printr-un mesaj pe rețelele sociale. „Cu adâncă durere, vă anunțăm că Yuri Vasev, antrenorul senior al CSKA, ne-a părăsit după o boală lungă și grea. Yuri a făcut parte din familia CSKA și ne vom aminti de el cu respect și recunoștință pentru tot ce a dăruit clubului și echipei.

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Exprimăm sincere condoleanțe familiei și celor dragi în aceste momente grele. O plecăciune în memoria lui”, a transmis pe pagina oficială de Facebook vicecampioana Bulgariei, care a participat în acest sezon în preliminariile Conference League, fiind eliminată de grecii de la Panathinaikos în turul 3. Potrivit presei din Bulgaria, Vasev era trecut în acte ca antrenor principal al lui CSKA 1948, deoarece avea licența necesară, însă de echipă s-au ocupat alți antrenori, funcția fiind ocupată momentan de Ognyan Mladenov. În 2023, formația din Bulgaria debuta în cupele europene cu o „dublă” împotriva FCSB-ului, pierdută cu scorul general de 2-4.

Cine a fost Yuri Vasev

Născut pe 1 ianuarie 1962 în orașul Pernik, Yuri Vasev a evoluat în cariera de fotbalist pentru Miner Pernik, Academic Sofia, Strumska Slava Radomir, Spartak Pleven, Miner Bobov Dol și Metalurg Pernik, înainte de a se retrage în 1995. Un an mai târziu, acesta a început să activeze ca tehnician, fiind în primă fază antrenor secund la Miner Pernik.

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Mai apoi, acesta a devenit „principalul” echipei, având nu mai puțin de 5 mandate în acest rol, în perioada 1999-2020. Printre celelalte echipe pe care le-a antrenat se numără Pirin, Septemvri Simitli, Miner Bobov Dol, Metalurg Pernik, Marek sau Strumska Slava. În perioada 2015-2019 a lucrat în cadrul academiei lui Ludogorets, iar din 2023 a activat la CSKA 1948. Fiii săi, Andreas (35 de ani) și Bozhidar (33 de ani), sunt fotbaliști și au activat timp de mai mulți ani în prima divizie a Bulgariei. Andreas s-a retras în 2023, în timp ce Bozhidar evoluează momentan pentru Germaneya, formație care în sezonul trecut a jucat în divizia a treia.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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