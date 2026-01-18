Sport

Fosta adversară a FCSB-ului, derby nebun cu 7 goluri. Fiul lui Van Persie, ”dublă” fabuloasă pentru Feyenoord în minutele 87 și 88. Totul s-a decis în 90+3! Video

Una dintre fostele adversare ale FCSB-ului în Europa League a avut derby în întrecerea internă. A fost un meci de infarct cu nu mai puțin de 7 goluri și cu răsturnări de situație.
Traian Terzian
18.01.2026 | 20:33
Fosta adversara a FCSBului derby nebun cu 7 goluri Fiul lui Van Persie dubla fabuloasa pentru Feyenoord in minutele 87 si 88 Totul sa decis in 903 Video
Goluri de generic TV într-un derby din marile campionate ale Europei. Sursă foto: ad.nl
Orașul Rotterdam s-a pregătit pentru marele derby local dintre Feyenoord și Sparta. În ciuda unui frig pătrunzător, fanii prezenți pe stadion au avut parte de un duel fantastic încheiat cu 7 goluri.

Derby cu goluri multe în Olanda

La o lună după ce a pierdut incredibil în fața campioanei FCSB, scor 3-4, după ce a condus cu 3-1, Feyenoord a pățit-o din nou. De această dată în etapa a 19-a a campionatului la o partidă de pe teren propriu cu Sparta Rotterdam.

Doar că de această dată desfășurarea jocului a fost puțin altfel. Oaspeții au condus cu 2-0 și 3-1 și păreau că se îndreaptă spre o victorie lejeră. În disperare de cauză, antrenorul lui Feyenoord, Robin van Persie, l-a aruncat în luptă în repriza secundă și pe fiul său, Shaqueel, aflat doar la a doua apariție în campionat la echipa mare.

Iar puștiul de 19 ani, care mai evoluase 8 minute într-o partidă cu Telstar, și-a făcut simțită prezența pe teren. A egalat situația pe tabelă cu o ”dublă” reușită în doar 2 minute. Mai întâi a redus din diferență după o reluare de finețe cu călcâiul din apropiere, pentru ca apoi să înscrie dintr-o foarfecă de toată frumusețea.

Se preconiza faptul că Shaqueel van Persie va fi salvatorul tatălui său, însă oaspeții nu au fost de acord. Într-un final cu adevărat nebun, norvegianul Joshua Gaston Kitolano a înscris în minutul 90+3 și a adus victoria cu 4-3 pentru Sparta.

Cine este Shaqueel van Persie

Internațional olandez de tineret, Shaqueel van Persie s-a născut la Londra, în perioada când tatăl său evolua pentru Arsenal. El are și cetățenie marocană, la fel ca și mama sa, Bouchra.

După ce a început fotbalul la copiii lui Manchester City, Shaqueel a mers împreună cu tatăl său la Fenerbahce. La vârsta de 11 ani a plecat din Turcia, s-a întors acasă și s-a înscris la academia lui Feyenoord.

A parcurs toate nivelurile de juniori, iar din acest sezon a fost promovat de tatăl său la prima echipă. Însă, concurența este acerbă, iar Shaqueel nu a prins decât 18 minute în 3 meciuri până la duelul cu Sparta.

Robin van Persie are viață grea la Feyenoord

Legendarul atacant Robin van Persie nu o duce prea bine pe banca formației olandeze, fiind contestat vehement de suporteri în finalul anului trecut din cauza rezultatelor considerate mult sub așteptări.

După înfrângerea halucinantă de la București și eșecul din derby-ul cu Ajax, Feyenoord a fost eliminată și din Cupa Olandei de Heerenveen. A fost momentul care i-a înfuriat pe fani, aceștia cerându-i demisia tehnicianului.

Nici în campionat situația nu este mai bună, Feyenoord fiind practic ieșită din lupta la titlu. Trupa lui Van Persie se află pe locul 2 în clasament, dar a ajuns deja la 16 puncte în spatele liderului PSV Eindhoven.

