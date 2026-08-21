Fosta adversară a FCSB-ului poate da o lovitură istorică! Vești bune și mai puțin bune pentru Hagi după meciurile din Europa

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Lech Poznan, Jagiellonia Bialystok, Anderlecht, Steaua Roșie Belgrad, Beșiktaș Istanbul și OFI Creta au făcut pași mari spre faza principală a Europa League, după victoriile reușite, joi seara, în prima manșă a play-off-ului.

Campioana Poloniei a făcut scor cu cea a Elveției

Lech, campioana Poloniei, a surclasat-o pe FC Thun, campioana Elveției, cu 7-0. O altă echipă poloneză, Jagiellonia Bialystok, a obținut și ea o victorie clară cu FC Iberia 1999, scor 4-0. Anderlecht s-a impus cu 3-0 în Kazahstan, în fața lui Kairat Almatî, din Kazahstan.

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Victorii la scor de forfait au reușit, pe teren propriu, Steaua Roșie Belgrad (cu Viktoria Plzen), Beșiktaș Istanbul (cu Kauno Zalgiris) și OFI Creta (cu ȚSKA Sofia, la care mijlocașul român Cătălin Itu a jucat din minutul 56).

Ferencvaros a reușit o victorie importantă în deplasare cu Trabzonspor (1-0), prin reușita lui Zachariassen (17).

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Rezultatele din prima manșă a play-off-ului Europa League:

Trabzonspor (Turcia) – Ferencvarosi TC (Ungaria) 0-1

Universitatea Craiova (România) – Ararat-Armenia (Armenia) 1-1

K. Sint-Truidense VV (Belgia) – Omonia Nicosia (Cipru) 1-0

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FK Steaua Roșie Belgrad (Serbia) – FC Viktoria Plzenˆ (Cehia) 3-0

KF Egnatia (Albania) – Lillestroem SK (Norvegia) 0-0

Jagiellonia Bialystok (Polonia) – FC Iberia 1999 (Georgia) 4-0

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Mjallby AIF (Suedia) – RB Salzburg (Austria) 0-1

FC Kairat Almatî (Kazahstan) – RSC Anderlecht (Belgia) 0-3

KKS Lech Poznan (Polonia) – FC Thun (Elveția) 7-0

Beșiktaș Istanbul (Turcia) – FK Kauno Zalgiris (Lituania) 3-0

Benfica Lisabona (Portugalia) – AGF Aarhus (Danemarca) 3-1

OFI Creta FC (Grecia) – PFC ȚSKA Sofia (Bulgaria) 3-0

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Meciurile din manșa secundă se vor juca pe 27 august.

Radu Petrescu și Marian Barbu au arbitrat în Europa

În schimb, în prima manșă a play-off-ului Conference League, rezultatele au fost strânse, cu diferențe de maximum două goluri. Freiburg, finalista Europa League din sezonul trecut, a învins echipa scoțiană Motherwell FC cu scorul de 3-1, în deplasare, într-un meci arbitrat de românul Radu Petrescu.

Marian Barbu a condus partida câștigată de formația scoțiană Glasgow Rangers în fața echipei cehe FK Jablonec, cu 1-0, pe Ibrox Stadium. O altă victorie cu 3-1 în deplasare a fost reușită de Borac Banja Luka, în Islanda, cu Vikingur. Luka Juricic (ex-CFR Cluj) a reușit o dublă pentru bosniaci.

Andoranii de la Inter d’Escaldes sunt la un pas de Conference League

FC Drita a terminat la egalitate cu Inter d’Escaldes, 2-2, golul al doilea al kosovarilor fiind reușit de Blerim Krasniqi (ex-CS Mioveni). Andoranii, care anul trecut au jucat cu FCSB și la care e legitimat fostul petrolist Rafinha, pot deveni prima echipă din țară care prinde grupele unei competiții europene.

remizat cu Brighton (0-0), pe teren propriu. Nord-irlandezii de la Larne au câștigat cu 2-0 în Gibraltar cu Lincoln Red Imps. Ajax s-a impus cu 4-2 în Elveția, în fața formației FC Sion.

Racovițan a jucat, Vlad Dragomir n-a fost în lot

Mijlocașul Vlad Dragomir nu a fost în lotul lui FC Pafos la meciul din Albania cu Dinamo City (1-1), dar fundașul român Bogdan Racovițan a fost integralist la Rakow Czestochowa, care a remizat în deplasare cu Hajduk Split, 2-2.

Iar PAOK Salonic, fosta echipă a lui Răzvan Lucescu, a fost ținută în șah de Brann Bergen (1-1), formație care a eliminat-o pe Universitatea Cluj din Conference League.

Rezultatele înregistrate în prima manșă a play-off-ul Conference League:

Vikingur Reykjavik (Islanda) – FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herțegovina) 1-3

Shamrock Rovers FC (Irlanda) – KuPS Kuopio (Finlanda) 1-1

FC Drita (Kosovo) – Inter Club d’Escaldes (Andorra) 2-2

KI Klaksvik (Feroe) – Riga FC (Letonia) 0-0

Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) – Larne FC (Irlanda de Nord) 0-2

Motherwell FC (Scoția) – SC Freiburg (Germania) 1-3

Gornik Zabrze (Polonia) – AS Monaco (Franța) 2-3

FC Inter Turku (Finlanda) – FC Copenhaga (Danemarca) 0-0

Heart of Midlothian FC (Scoția) – SK Rapid Viena (Austria) 2-2

Tromso IL (Norvegia) – Brighton & Hove Albion (Anglia) 0-0

HNK Hajduk Split (Croația) – Rakow Czestochowa (Polonia) 2-2

Panathinaikos Atena (Grecia) – FC Hradec Kralove (Cehia) 0-0

KAA Gent (Belgia) – Hibernian FC (Scoția) 0-0

PAOK Salonic (Grecia) – SK Brann Bergen (Norvegia) 1-1

Atalanta Bergamo (Italia) – Hapoel Tel Aviv FC (Israel) 0-0

FC Midtjylland (Danemarca) – HNK Rijeka (Croația) 2-0

Glasgow Rangers FC (Scoția) – FK Jablonec (Cehia) 1-0

FC Nordsjaelland (Danemarca) – FC St. Gallen 1879 (Elveția) 1-0

FC Dinamo City (Albania) – FC Pafos (Cipru) 1-1

FC Sion (Elveția) – AFC Ajax Amsterdam (Olanda) 2-4

SC Braga (Portugalia) – FK Austria Viena (Austria) 2-0

FC Twente Enschede (Olanda) – Qarabag FK (Azerbaidjan) 0-1

Getafe CF (Spania) – FK Partizan Belgrad (Serbia) 3-1

FC Lugano (Elveția) – Maccabi Tel Aviv FC (Israel) 2-1

Partidele din manșa secundă se vor juca pe 26 și 27 august