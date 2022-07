Fosta amantă a lui Vali Vijelie, în război cu soția artistului. Ce mesaj îi transmite

Cântăreața nu s-a putut abține când a aflat că a fost bârfită de partenera de viață a celebrului solist. Blondina nu a stat pe gânduri și a făcut mai multe dezvăluiri despre povestea de dragoste trăită în urmă cu 30 de ani.

Fosta amantă a lui Vali Vijelie, în scandal cu soția cântărețului. Ce are de spus Mihaela Staicu

Mihaela Staicu l-a cunoscut pe Vali Vijelie când avea numai 14 ani. Doi ani mai târziu formau un cuplu, fosta amantă a solistului nedorind să se afle acest lucru. Din păcate, cântăreața a intrat în conflict cu soția cântărețului.

ADVERTISEMENT

„Cum dumneaei are copii și mi-a transmis că are copii și că văd copiii și eu am o fată, am un ginere, am prieteni, fanii mei, imaginea la care am muncit atâția ani. Nu se poate, fel de fel de vorbe, cum că eu am fost depărțită de Vali, că sunt…

Nici nu vreau să pronunț. Eu nu vreau să vorbesc nimic urât la adresa dumneaei! Că am trăit cu fel de fel de artiști însurați… Nu știu ce știe dumneaei, chiar nu mă interesează, dar este viața mea.

ADVERTISEMENT

Am văzut ce scria și ce a declarat telefonic dumeaei: Că pe mine m-a despărțit Vali Vijelie de tatăl fetei mele, că am trăit eu cu nu știu câți bărbați…”, a spus fosta amantă a lui Vali Vijelie pentru .

Fosta amantă a lui Vali Vijelie, conflict cu soția artistului

Mihaela Staicu a mai subliniat că nu a fost despărțită de tatăl fiicei sale de cântărețul de muzică de petrecere. În plus, blondina a mai adăugat că povestea de dragoste cu manelistul s-a consumat în urmă cu ani buni.

ADVERTISEMENT

nu dorește să o vorbească de rău pe soția cântărețului, Carmen Rusu, precizând că nu vrea să fie în atenția publică, ci își dorește liniște. A trecut peste relația cu manelistul, dar și peste divorțul de acordeonistul Ionel de la Giurgiu.

În prezent, cântăreața recunoaște că există un bărbat în viața ei care o face să se simtă fericită și împlinită din toate punctele de vedere. E bucuroasă că îi merge bine inclusiv în plan profesional, în cariera muzicală.