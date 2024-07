Fostă angajată a primăriei din Câmpia Turzii susține că edilul i-a cerut favoruri sexuale: ”Am cedat presiunilor”. Prima reacție a primarului

Dorin Lojigan, primar al municipiului Câmpia Turzii și președinte al filialei PNL locale, ar fi suspectat de fapte de corupție legate de modul în care s-ar fi derulat un concurs de angajare.

Primarul PNL din Câmpia Turzii, vizitat de DNA

Potrivit unor informații pe surse, există suspiciunea că .

„Primarul din Câmpia Turzii este acuzat de procurori că ar fi luat mită în vederea unor angajări. Mai mult decât atât, există și suspiciunea că acesta ar fi solicitat și obținut, în vederea angajărilor, și favoruri sexuale”, au declarat surse judiciare pentru .

La baza acestor acuzații ar sta o mărturie făcută de o fostă angajată a primăriei, care a dezvăluit că primarul i-a solicitat favoruri sexuale, după ce a ajutat-o să obțină un post în cadrul instituției.

Autodenunț al unei foste angajate: ”Am primit răspunsurile la concurs, în plic”

Andreea Mărginean a fost consilier la Primăria Câmpia Turzii din 2022 până în martie 2024, atunci când și-a dat demisia. Ea susține că se cunoaște cu Lojigan încă de la 18 ani, . Abia câțiva ani mai târziu, după ce a absolvit facultatea de Administrație Publică, a discutat cu edilul despre o posibilă angajare.

”După divorț, am revenit în Câmpia Turzii și m-am întors în PNL, la insistențele domnului primar. După ce am terminat facultatea am spus că vreau să lucrez în administrație. I-am spus domnului primar că vreau să servesc oamenii, că am vocație și pentru asta m-am pregătit în timpul facultății.

Mi-a zis: uite, te pot ajuta. Mâine mergi la doamna M., care este șef serviciu Resurse Umane și o să-ți dea o bibliografie. De fapt, acelea erau răspunsurile la întrebările pentru examenul respectiv. După ce am luat foaia, șefa de serviciu m-a chemat în spate și mi-a spus că acelea sunt subiectele reale și să nu spun nimănui că este vai și amar de noi”, a povestit Andreea Mărginean într-un găzduit de pagina Adrianei Bahmuțeanu.

Ce i-a cerut primarul să facă, după ce a angajat-o

Femeia mai susține că după ce a fost angajată a început să primească mesaje de la primar, iar presiunea pe care acesta o exercita asupra ei devenea din ce în ce mai mare.

”Am cedat presiunilor, am fost de două ori cu domnul primar. (…) Nu a fost o relație, au fost două escapade. Eram la un nivel maxim de presiune, încât nu mai judecam limpede”, mai susține femeia.

Andreea Mărgniean a povestit că Dorin Lojigan nu accepta să fie refuzat sau contrazis, iar acest lucru se răsfrângea asupra tutoror angajaților din primărie. La un moment dat, bărbatul ar fi mers mai departe și i-ar fi făcut o propunere pe care ea n-a putut s-o accepte.

”Mi s-a propus să facem ”trio”. Au fost niște mesaje, iar eu am refuzat propunerea. Din acel moment a început calvarul vieții mele”, a mai dezvăluit femeia. Ea susține că șefii și colegii din instituție s-au întors împotriva ei și au început s-o terorizeze. Totul ar fi culminat în momentul în care angajata a fost chemată în biroul primarului, unde i s-a reproșat că nu își face treaba și că întârzie mereu la serviciu.

”Mi-a zis că o să mă bage în comisia de disciplină, să mă dea afară. Doamna M s-a uitat la el râzând și a spus că nu merit să fiu nici mamă. Am căzut jos, m-am dus singură la perfuzii, iar șeful meu de serviciu mi-a trecut absență în condică”, a mai povestit femeia.

Andreea Mărginean a anunțat că vrea să deschidă un proces

Mărginean a încheiat spunând că are dovezi pentru afirmațiile sale și că își caută un avocat pentru a-l da în judecată pe edilul din Câmpia Turzii

FANATIK a luat legătura cu Andreea Mărginean pentru a o întreba dacă își susține povestea și dacă aceasta a stat la baza unui eventual denunț, însă aceasta a refuzat dialogul, motivând că nu cunoaște interlocutorul.

Până la momentul publicării prezentului articol, DNA nu a transmis oficial date cu privire la acest dosar sau la procedurile aflate în derulare.

Prima reacție a primarului Lojigan: ”Tentativă vădită de denigrare”

La câteva ore după percheziție, Dorin Lojigan a scris pe contul său de socializare că procurorii DNA au deschis un dosar in-rem și că acesta vine după o ”tentativă vădită de denigrare” a adversarilor politici de la AUR, în timpul campaniei electorale.

”O serie de precizări, despre perchezițiile DNA. Am citit și eu titlurile alarmante din presă și informațiile prezentate în cadrul articolelor și vreau să aduc unele precizări și clarificări:

Reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție au efectuat, într-adevăr, astăzi, o serie de cercetări la Câmpia Turzii. Procurorii au vrut să verifice dacă s-au comis posibile fapte de corupție în instituție. Am cooperat cu aceștia și le-am pus la dispoziție toate documentele solicitate.

La finalul cercetării, nu au fost identificate și ridicate bunuri sau înscrisuri care să fie relevante în această cauză. Ceea ce vreau ca toată lumea să ştie este că această cercetare penală s-a referit LA FAPTĂ, nu la persoană, adică o cercetare in-rem. Prima dată, procurorii vor să afle dacă a existat FAPTA.

Toată situația a fost generată de tentativa vădită de denigrare pe care AUR Câmpia Turzii a dus-o în campania electorală. Aceasta a avut scopul clar de a mă defăima atât în ochii colegilor, cât și a cetățenilor. Voi sta la dispoziția organelor de cercetare ori de câte ori consideră că este necesar”, a scris Dorin Lojigan pe Facebook.