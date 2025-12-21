Fosta campioană a României care a ajuns om al străzii la Gara de Nord. Viața ei a luat o întorsătură neașteptată, dar acum a reușit să își revină

ADVERTISEMENT

Liliana Petrișor ascunde în spate o poveste de viață dificilă. Deși a fost campioană a României la biliard, după nu foarte mult timp, aceasta a ajuns om al străzii la Gara de Nord din București.

Cine este Liliana Petrișor

Liliana Petrișor a câștigat peste 40 de turnee de biliard în întreaga sa carieră. În 2012 însă, aceasta se confrunta cu depresia și tuberculoza și a existat un moment în care a vrut să își ia viața.

Familia a renegat-o, astfel că ulterior, tânăra a ajuns să trăiască în Gara de Nord din Capitală. Nu s-a spălat luni de zile, a fost mușcată de șobolani și a ajuns inclusiv să fie infectată cu HIV.

Iată însă că povestea sa a ajuns să aibă un final fericit. În prezent, tânăra și-a revenit, este activă pe rețelele de socializare și postează constant imagini din vacanțele sale.

Cum și-a descoperit pasiunea pentru biliard

În urmă cu câțiva ani, Liliana Petrișor a vorbit despre modul în care viața ei s-a schimbat. A devenit pasionată de biliard încă de la o vârstă fragedă și nu se aștepta să ajungă atât de departe.

Acum, tânăra are regretele ei. E conștientă că o mare parte dintre deciziile pe care le-a luat aveau să îi distrugă viața. În primul rând a renunțat la școală, iar ulterior .

”Când căram marfă la un club, am văzut biliardul și am rămas acolo și cu timpul am văzut că am priză la mână și într-un an devenisem foarte bună. În 1998 am luat locul unu la carambola. După această competiție, am început cu biliardul, am luat multe cupe timp de zece ani. A fost o perioadă a vieții mele de extaz. Am 40 și ceva de medalii, în 2012 am fost Campioană Balcanică și după s-a întrerupt firul.

M-am urcat pe casă, când am auzit că se închide clubul de biliard, și m-am aruncat, eram cu gândul la suicid, nu înțelegeam de ce nu am murit. Deciziile în viață vin odată cu consecințele.

Am două regrete în viață: că mi-am abandonat școala pentru muncă și ziua când s-a închis clubul. La spital am conștientizat ce am făcut, am zis că m-am nenorocit pe viață. O decizie proastă, din suflet o regret”, a spus Liliana Petrișor, la Acces Direct, cu patru ani în urmă.

Abuzurile prin care a trecut fosta campioană

Fosta campioană la biliard povestește că și-a pierdut tatăl și că nu mai comunică deloc cu fratele ei. Totodată, aceasta recunoaște că în perioada în care a trăit în Gara de Nord a fost abuzată, dar și bătută.

Au fost momente în care era de nerecunoscut și în care a suferit o transformare totală. Liliana Petrișor s-a chinuit enorm o bună perioadă de timp și cel mai probabil nu va uita niciodată .

”După aia m-am chinuit foarte mult, am rămas cu un handicap la picior. După două luni a murit tata, eu nu mi-am cunoscut nepoții niciodată. De la moartea lui tata, eu nu mai vorbesc cu fratele mai mare, a zis că eu pentru el sunt moartă, mă învinuiește pe mine de decesul tatălui, că el băuse ceva când era cu mine acasă.

La casa de la părinți nu puteam să mă întorc, era părăsită, m-am îmbolnăvit și m-am dus la Gara de Nord, doi ani mi-a fost casă. Mi s-au întâmplat toate nenorocirile, am fost bătută, abuzată, râdea lumea de mine, am stat trei luni nespălată, m-am infectat cu HIV, m-au mușcat șobolanii. M-am tuns, arătam ca un bărbat și mă chema Luci, a funcționat ca să nu se mai ia lumea de mine”, a mai spus Liliana.

Cu ce se ocupă acum Liliana Petrișor

A trecut mai bine de un deceniu de la cumpăna din viața ei, iar acum, Liliana Petrișor este un cu totul alt om. Aceasta postează pe reţelele de Social Media clipuri cu lovituri de biliard, care ajung virale rapid.

Totodată, în prezent, tânăra este urmărită de nu mai puțin de 980.000 de fani pe TikTok, de 94.000 de oameni pe Instagram și de 19.000 pe Facebook. Trăiește în București și se bucură din plin de viață.

De asemenea, clipurile video pe care le postează ajung să adune zeci de milioane de vizualizări. Merge și în vacanțe, iar toate experiențele le postează de asemenea pe paginile de socializare.