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Valencia a obținut doar un punct în primele 5 etape din La Liga și ocupă momentan ultima poziție în clasament. Rezultatele dezastruoase din acest start de sezon au dus la schimbări majore în cadrul clubului, antrenorul Carlos Corberan (43 de ani) și președintele executiv Ron Gourlay (63 de ani) fiind demiși.

Valencia și-a demis antrenorul și președintele executiv

La două zile după eșecul suferit pe terenul celor de la Sevilla, 0-1, Valencia a anunțat oficial că antrenorul Carlos Corberan și președintele executiv Ron Gourlay au fost demiși. „Valencia CF anunță că a decis să încheie relația contractuală cu președintele executiv Ron Gourlay și cu membrii echipei sale, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andres Zamora și Malek Shafei. Decizia face parte din dorința clubului de a începe o nouă etapă în structura sa sportivă și în conducerea sectorului fotbalistic.

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Valencia CF dorește să îi mulțumească lui Ron Gourlay pentru munca depusă în perioada petrecută la club. De asemenea, Valencia a decis să rezilieze contractul antrenorului Carlos Corberan și a celor din staff-ul său. (…) Oscar Sanchez, antrenorul echipei VCF Mestalla (n.r. echipa secundă a clubului), va prelua conducerea primei echipe cu titlu interimar”, a transmis gruparea din La Liga pe .

Fanii Valenciei, în război cu patronul Peter Lim

Peter Lim este patronul clubului Valencia din 2014, iar suporterii „liliecilor” se află de mai mulți ani într-un „război” cu omul de afaceri din Singapore. După eșecul suferit vineri pe terenul celor de la Sevilla, fanii i-au așteptat pe jucători și pe cei din staff în miez de noapte la baza de antrenament.

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Fotbaliștii au fost insultați, fiind numiți „câini” și „mercenari” de către suporteri, în timp ce antrenorului Carlos Corberan i-a fost solicitată demisia. Valencia, care ocupă ultimul loc în , cu un singur punct și golaveraj 1-10, va juca în următoarea etapă pe terenul celor de la Deportivo Alaves, grupare care are un start bun de sezon, aflându-se momentan pe podium.

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Valencia se va muta în 2027 pe noul stadion

O retrogradare ar reprezenta un dezastru colosal pentru , deoarece sezonul 2026-2027 ar urma să fie ultimul pe actuala arenă. Stadionul „Nou Mestalla” ar urma să fie finalizat în vara anului viitor, la aproape două decenii după startul lucrărilor, însă există șanse reale ca formația cu 6 titluri în palmares să își înceapă „noua eră” din postura de divizionară secundă.