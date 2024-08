Fostă campioană olimpică de la Steaua, mărturie emoționantă despre Ana Maria Bărbosu: „Nici la titlul olimpic nu am avut aceste trăiri!”

Simona Gherman, fosta campioană olimpică la scrimă la Jocurile Olimpice de la Rio, a vorbit pentru FANATIK .

Simona Gherman, managera secției de gimnastică de la Steaua, detalii de culise despre medalia de bronz cucerită de Ana Maria Bărbosu: „O mare mândrie”

Simona Gherman a vorbit despre performanța reușită de Ana Maria Bărbosu, care a primit medalia de bronz în urma apelului la Tribunalul de Arbitraj Sportvi de la Lausanne.

Cum s-a trăit la clubul Steaua performanța Ana Mariei Bărbosu?

– În momentul în care a venit decizia de la TAS și cea de la Federația Internațională de Gimnastică am sunat-o și i-am spus: Ana, cred că nici în momentul în care am luat eu medalia de aur la Jocurile Olimpice nu am avut trăirile pe care le-am avut pentru această medalie de bronz.

E foarte frumos ce spuneți…

– Acesta este adevărul. Au fost niște sentimente atât de intense. Ba de fericire, ba de dezamăgire, tristețe… Nici nu știu să le descriu foarte bine în cuvinte. A fost ceva ciudat și ieșit din comun.

„O greșeală care a făcut trei fete să treacă prin momente pe care eu nu mi-aș dori să le trăiesc”

Se poate vorbi despre o rea voință sau a fost doar o eroare de arbitraj?

– Eu cred că a fost doar o greșeală care până la urmă a făcut trei fete să treacă prin momente pe care eu nu mi-aș fi dorit să le trăiesc, să simt ce au simțit ele în toate aceste momente. Sportivii însă în general au puterea asta de a se ridica și a merge mai departe indiferent de ceea ce li se întâmplă.

În viața unui sportiv sunt mult mai multe momentele în care nu îți iese ceva și se poate întâmpla orice pentru că sportul se joacă până la ultimă secundă. Vorbim de această medalie care a fost atât de plimbată, dată Anei, luată Anei, dată americancei, luată din nou de la ea. A fost o medalie mai dorită decât cea de aur. Medalia asta de bronz a devenit de aur pentru cele trei fete.

Cum a reacționat Ana Maria Bărbosu după toată această poveste?

– Am vorbit cu ea și i-am dat și atunci un mesaj după finala de la sol și i-am spus așa: „Pentru noi și pentru România ai strălucit! Eu asta am simțit și acum parcă mă trec emoții. Ana a strălucit în finala de la sol! Asta i-am spus. Indiferent de ce s-a întâmplat, ea a strălucit și să fie mândră de tot ceea ce a realizat și înainte și la Jocurile Olimpice.

Simona Gherman, managera secției de gimnastică de la Steaua: „Va conta enorm”

Cât va conta pentru cariera ei această medalie?

– Enorm, sunt convinsă. Este o încunare a muncii ei depuse de atâta timp și nu are cum o astfel de medalie să nu îți dea un impuls pe mai departe. Îmi pare rău și pentru Sabina și nu aș vrea să fiu în pielea ei.

Cât înseamnă pentru clubul Steaua această medalie?

– Pentru noi este o mare mândrie și încununare și a muncii noastre. Noi am fost alături de ea și am susținut-o din toate punctele de vedere. Ne doream și noi la fel de mult ca ea și familia ei să obțină în cele din urmă această medalie. Valorează foarte mult și îi suntem recunoscători că ne-a și ales, ea fiind legitimată și la CSS Focșani. E clar că a avut încredere în conducere și a acceptat această dublă legitimare.

Eveniment special pentru Ana Maria Bărbosu organizat de clubul Steaua: „Deja se lucrează”

Când va primi în cele din urmă medalia?

– E cert că nu va mai merge la Paris. Așteptăm acum din partea Federației Internaționale s . Așteptăm să fie trimisă.

Va fi un eveniment special pentru a celebra performanța Ana Mariei Bărbosu?

– Deja se lucrează la acest lucru. Vom sărbători această medalie atât de dorită și râvnită și vom face un eveniment frumos când va putea avea medalia la gât.

Simona Gherman: „Avem gimnaste care vor face rezultate frumoase pe viitor”

Ce rămânem după tot acest scandal?

– Trebuie să reținem că avem două fete de mare valoarea: Ana Maria Bărbosu și Sabina Voinea. Dacă nu aveau nu s-ar fi bătut pentru această medalia. Gimnastica românească are valoare.

Cătălina Ponor o considera pe Ana Maria Bărbosu viitoarea gimnastă numărul 1 a României încă de acum 3 ani. Vine aurul la Los Angeles?

– Nu vreau să dau un astfel de pronostic în momentul de față. Voi spune doar atât: clubul Steaua îi va fi alături pentru întreaga activitate și o vom sprijini cu tot ce putem. Sunt sportive tinere, care pot să demonstreze în continuare și trebuie doar să avem grijă de ele. Vor face rezultate frumoase pe viitor. E prea devreme să vorbim de Los Angeles. În primul rând sper să fie fericită de accidentări. Ideea e că viitorul sună bine.

Câți bani va primi Ana Maria Bărbosu de la Steaua

S-a stabilit suma pe care o va primi Ana Maria Bărbosu pentru medalia de bronz?

– COSR a stabilit o sumă, iar noi vom acorda 50% din ce oferă Comitetul Olimpic, adică suma maximă care poate fi acordată conform legislației din vigoare.

Ce ar trebui să știm despre Ana Maria Bărbosu?

– Este un sportiv dedicat, care nu iese în față decât cu rezultate sportive. Este un exemplu de sportiv pentru micii gimnaști, are un bun simț aparte, este un copil care muncește și nu se dă în laturi de la nimic din ceea ce îi spun antrenorii. Este un sportiv care are coloană vertebrală și frumos din toate punctele de vedere.

Ana Maria Bărbosu, susținere totală din partea părinților

Îi cunoașteți pe părinții ei?

– Da, ea era minoră în momentul în care a semnat cu Steaua. Am luat legătura cu ei, ne-am întâlnit la Deva și au fost și ei când a semnat. E o colaborare foarte strânsă între club, antrenori și familie.

Ce salariu are la Steaua?

– E confidențial. E o sumă care să îi ofere liniștea pentru a se putea pregăti foarte bine, să aibă un confort și toate condițiile. Această sumă a fost agreată împreună cu familia.

Cum credeți că va arăta viitorul gimnasticii românești?

– Îmi place să spun în felul următor: gimnastica are trecut, demonstrăm că avem și prezent și sunt convinsă că va avea și viitor. Doar că vorbim de un parcurs foarte lung, în care antrenorii și sportivii vor depune eforturi mari pentru viitoarele performanțe la competițiile majore. Cel mai corect e să nu dăm pronosticuri și să ne pregătim ca până acum. Vom vedea la următoarele competiții.