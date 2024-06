Fostă concurentă de la Survivor România, în doliu! Clipe cumplite pentru vedetă: „Acuza dureri infernale de cap”

O fostă concurentă de la Survivor România este în doliu. Buna ei prietenă, expertă în beauty, s-a stins din viață fulgerător. Problemele de sănătate ale Ancuței, tânăra pe care vedeta o aprecia enorm, au început cu niște dureri infernale de cap, după cum a mărturisit în exclusivitate pentru FANATIK.

, căci despre ea este vorba, trece prin momente foarte triste în urma pierderii celei care era pentru ea ca o soră. Fosta concurentă de la Survivor România a făcut câteva declarații despre prietena ei, pentru FANATIK. A spus ce fel de om era Anca, fata care s-a stins mult prea devreme.

„În primul rând, am pierdut toți cei care am cunoscut-o un om extraordinar. Am pierdut o prietenă foarte aproape și dragă sufletului meu. Anca acuza în ultima perioadă tot mai des dureri infernale de cap.

La început, nu le-a dat atâta importanță. Când a realizat că din cauza acestora nu mai reușea să își desfășoare activitatea, a hotărât să meargă să își facă un control de specialitate.

Rezultatul a fost unul cutremurător pentru toți cei apropiați Ancăi. Ea, însă, a apărut cu zâmbetul pe buze. Avea un optimism debordant. Ne-a spus tuturor că ea va fi bine!”, ne-a mărturisit, extrem de emoționată, fosta concurentă de la Survivor România.

Anca lasă în urmă multă durere, un bărbat care ar fi făcut orice pentru ea, un soț și un băiețel deosebit. Atât familia cât și prietenii au sperat până în ultima clipă că femeia va supraviețui.

„A lăsat în urmă o familie extraordinară”

„A lăsat în urmă o familie extraordinară: un soț iubitor, care o diviniza (puțin spus diviniza) și un băiețel minunat. Cu toții au luptat și au sperat să trăiască până în ultimul moment”, ne-a mai mărturisit Alina Radi.

și cu ce se ocupa Anca, dezvăluind că era foarte apreciată pentru munca ei în Timișoara: „Era o femeie antreprenor în domeniul beauty. Deținea un salon de înfrumusețare foarte cunoscut în Timișoara, o make-up artistă și dermapigmentist de valoare!”.

În continuare, fosta concurentă de la Survivor România ne-a relatat și cum a devenit prietenă cu femeia care s-a stins din viață. „Am cunoscut-o în 2012-2013, atunci când m-a contactat să îi fiu model la primul ei curs de make-up.

După o perioadă, am luat decizia de a urma și eu curs de make-up la academia ei. Apoi am colaborat pe diverse proiecte. Am fost de nenumărate ori model pentru prezentările ei în domeniul beauty.

Cine a cunoscut-o poate confirma că era aproape imposibil să nu legi o prietenie cu acest om minunat. Noi două, într-adevăr, ne-am legat pe viață! Chiar dacă astăzi omul Anca nu mai este printre noi, în sufletul meu va rămâne de neînlocuit”, ne-a mai transmis

În urma morții make-up artistei, Alina a învățat ceva. Vedeta conștientizează cât de scurtă e viața și că nu există nimic mai important decât sănătatea și prezența familiei: „Atâta timp cât avem sănătate și familia lângă noi, ar trebui să ne dăm seama cu toții că suntem extraordinar de bine.

Viața se desfășoară într-un ritm atât de alert, încât, din păcate, măcar momentele astea de profundă tristețe ar trebui să ne amintească despre cât este de scurtă și cum ar trebui trăită”.