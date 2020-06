Fostă concurentă ”Românii au talent”, cu sânii goi pe Instagram. Imaginea care a pus pe jar internetul

Cristina Pucean se numără printre dansatoarele preferate atât de artiști la evenimente, cât și de petrecăreți. Fosta concurentă de la ”Românii au talent” a postat pe Instagram o fotografie în care apare cu sânii la vedere.

Cristina Pucean este fără doar și poate una dintre cele mai talentate dansatoare de muzică lăutărească. Ea a demonstrat că are talent în cadrul show-lui de la Pro TV, unde a făcut spectacol cu un număr de belly dance.

Recent, artista a postat pe contul personal de Instagram o fotografie în care își arată dotările, mai exact sânii. Ea apare îmbrăcată într-un trening alb a cărui bluză îi lasă sânii pe jumătate goi.

Cristina Pucean este cunoscută ca fiind o persoană dezinhibată, iar pe rețelele de socializare și-a obișnuit deja fanii cu imagini care mai de care mai provocatoare.

Fosta concurentă de la ”Românii au talent” mai este celebră și pentru aparițiile ei în cadrul show-urilor private la care participă cu Florin Salam, dar și alți artiști cunoscuți de la noi din țară. Ea a apărut și în videoclipurile mai multor cântăreți de manele, dar și în ultimul clip al războinicei Emy Alupei.

A câștigat 10.000 de euro într-o singură noapte

Cristina Pucean face bani și din piatră seacă. Datorită talentului său, dansatoarea a pus la ciorap și 10.000 de euro într-o singură noapte, la un eveniment la care a luat parte în Germani.

Fosta dansatoare de la ”Romanii au talent” a prins un contract bănos în luna martie, iar veniturile i-au crescut substanțial.

De asemenea, dansatoarea încasează mii de euro inclusiv la evenimentele la care ia parte. Aceasta îi înnebunește pe cei prezenți, care îi fac dedicații și îi dau bani toată seara pentru felul în care se mișcă.

Cristina Pucean a trăit o dramă

Casa artistei a luat foc chiar în timpul unui alt turneu pe care l-a avut tot în Germania, iar în urma incendiului a murit nepoțelul ei de doar 5 ani. Dansatoarea a mărturisit că cel mic a fost la un pas să fie salvat. Tatăl ei a vrut să iasă cu băiatul din casă, s-a împiedicat și a căzut, iar copilul s-a întors din nou în casă.

Din păcate, când a fost scos din locuința incendiată a fost prea târziu. Nepotul dansatoarei a murit la spital din cauza rănilor interne provocate de incendiu.

„Eu nu am dansat până de curând, după ce nepotul meu a murit m-am lăsat o perioadă. Vineri, pe 13 septembrie, am plecat în turneu în Germania. Nepoțelul meu m-a ajutat la bagaj, mi-a spus pa, a zâmbit ca și cum ar face-o pentru ultima oară, iar apoi s-a întâmplat tragedia. Primul apel primit a fost de la cumnata mea. Îmi pare rău că am luat-o pe mama cu mine și că am plecat. Tot nu cred că a murit, cred că e aici. Mi s-a spus prima oară că a luat casa foc, mi-au spus la telefon că cel mic era în casă, apoi eu am început să sun pe rând toți prietenii apropiați. Nimeni nu mi-a spus de el că nu e bine, mi s-a spus că e stabilizat. Până am să ajung acasă am știut că e bine, când am ajuns am făcut un șoc. A fost un chin drumul, nu mai aveam pe cine să sun. Toată lumea m-a mințit că trăiește, ca să nu pățim noi ceva pe drum”, a declarat Cristina Pucean, la scurt timp după tragedia trăită.