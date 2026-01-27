Fosta directoare a școlii unde învățau criminalii lui Mario Berinde, dezvăluiri incredibile despre consumul de droguri din Cenei: „Mama lui m-a ironizat”

ADVERTISEMENT

Fosta directoare a școlii gimnaziale frecventate de Mario Berinde și călăii săi rupe tăcerea, în exclusivitate pentru FANATIK! Multe din speculațiile făcute pe marginea crimei care a îngrozit România sunt clarificate acum, cele mai recente controverse fiind legate de consumul de droguri în rândul elevilor.

Criminalul de 13 ani, cel care scapă fără răspundere penală, a fost depistat pozitiv la DrugTest, iar în urma acestei dezvăluiri lumea a început să se întrebe dacă era cunoscut fenomenul consumului de droguri în comuna din Timiș. Nu de alta, însă s-a descoperit că existau doi dealeri de droguri, unul de 24 de ani și altul de 17, săltați, între timp, de DIICOT.

O coincidență stranie, descoperită de FANATIK, are legătură chiar cu școala unde învățau elevii problematici, cei care l-au ucis pe Mario. Directoarea școlii din Cenei, Diana Fericean, a ieșit din funcție în ziua de luni, 19 ianuarie, fix când a avut loc teribila crimă. Sătulă de speculații, femeia și-a făcut curaj și ne-a dezvăluit tot ce știa despre ce se întâmpla în jurul școlii, dezvăluind, în premieră, că a apelat de câteva ori la polițiști pentru a semnala suspiciunile cu privire la anumiți elevi care consumau droguri.

Directoarea școlii a sesizat Poliția: avea suspiciuni cu privire la consumul de droguri printre elevi, deși substanțele nu erau introduse în școală

Ba mai mult, mama unuia dintre a fost sesizată cu privire la suspiciunile în ceea ce-l privește pe băiat, iar reacția acesteia a fost una ironică. Fosta directoare a declarat, pentru FANATIK, că în școală nu s-au introdus niciodată droguri, iar copiii au fost vizitați de oamenii legii la niște cursuri speciale pentru a fi informați cu privire la riscurile consumului de substanțe interzise.

„În școală nu s-au introdus droguri. Vorbește lumea aiurea, sunt povești de la colțul străzii. Au fost suspiciuni de consum, dar nu am putut să îi testăm pe copii fără acordul părinților. Am informat șeful poliției din localitate cu privire la suspiciunile mele. Pentru siguranța școlară, s-au efectuat activități de prevenție, la cererea mea. Aceste activități au avut loc în 2025, în lunile iunie și octombrie”, ne-a declarat fosta directoare, în exclusivitate, oferindu-ne și câteva fotografii care dovedesc acțiunile despre care vorbește.

Mama unuia dintre inculpați a ironizat-o pe directoare după ce aceasta i-a zis că fiul ei era suspect cu privire la consumul de substanțe

De-a lungul celor opt ani în care a fost directoare, doamna Fericean, potrivit spuselor ei, a încercat să facă tot posibilul să îi ajute pe elevi, însă unele situații pot fi greu de depășit chiar și pentru cadrele didactice. Directoarea ne-a mărturisit că în privința nu a avut suspiciuni că se droga, însă cu referire la minorii de 15 ani s-a autosesizat.

„La R. nu am observat ceva suspect, însă la ceilalți doi da. Am pus-o în temă și pe mama lui B., să-l verifice, dar m-a ironizat. Nu m-a băgat în seamă. Am fost director timp de 8 ani. Am muncit foarte mult pentru copiii aceștia. Sunt foarte tristă că au fost în stare să comită o astfel de atrocitate”, ne-a mai spus fosta directoare.

Criminalii care au 15 ani nu mai învățau la școala din Cenei

Potrivit informaților obținute de FANATIK, criminalii lui Mario Berinde ar fi avut un comportament irascibil la școală și săreau deseori la ceartă. Cei doi băieți de 15 ani nu mai sunt, de altfel, elevi ai școlii, fiind înscriși la Timișoara la „A doua șansă”, deoarece au rămas repetenți în clasa a VI-a de trei ori. Cel de 13 ani a fost destul de introvertit, marcat de probleme în familie, având un tată violent. FANATIK a mai aflat că s-au menționat, în cazul celor trei copii, o serie de abateri disciplinare, având notele scăzute la purtare.

Ucigașul de 13 ani absenta mult de la ore

Cu privire la criminalul de 13 ani, FANATIK a mai descoperit, în urma discuțiilor cu locuitorii din Cenei, că tânărul a absentat foarte mult în acest an școlar: ajungea la clasă, își lăsa ghiozdanul și apoi pleca, luându-l cu el câte un prieten. De multe ori, diriginta o suna pe mama lui, iar dacă femeia era la muncă, îl suna pe fiul ei să se ducă la școală, iar el, de gura mamei sale, uneori se întorcea la cursuri.