Fosta echipă a lui Andrei Ivan, depunctată pentru trucarea de meciuri: „Antrenorul și președintele ne spuneau ce urmează”

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În prezent, Andrei Ivan (29 de ani) evoluează pentru Dong Nai FC, în prima ligă din Vietnam, însă el a formație ce a retrogradat în a doua divizie din Grecia. Atât fosta sechipă a lui Ivan, cât și Volos vor fi depunctate în urma unui scandal de trucare a meciurilor, iar Levadiakos, echipa antrenată de Charalambous și la care evoluează Octavian Popescu, profită de acest lucru.

Panserraikos, fosta echipă a lui Andrei Ivan, implicată într-un scandal de trucare a meciurilor. Cum profită Tavi Popescu

După un an la Panserraikos, El a evoluat în Grecia din iulie 2025 până în august 2026. La doar câteva luni de la despărțirea de eleni, fosta sa echipă a primit o veste foarte proastă. Panserraikos și Volos sunt implicate într-un scandal de trucare a meciurilor, fapt ce le-a atras amenzi și depunctări în clasament.

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Conform , Panserraikos a primit o amendă și o penalizare de 4 puncte, în timp ce Volos a primit o amendă și 3 puncte penalizare. În urma depunctării lui Volos, Octavian Popescu și Elias Charalambous sunt avantajați, întrucât au scăpat de ultimul loc din Grecia. Volos adunase două puncte, iar cu penalizarea de 3 puncte a ajuns la -1, în timp ce Levadiakos, care se afla pe ultima poziție, acum se află pe locul 13, cu un singur punct în 5 etape.

Detalii șocante ale unui fost fotbalist al lui Volos. Antrenorul și președintele au fost implicați direct

Penalizările primite de cele două cluburi au venit în urma meciurilor Volos – Panserraikos 3-0 și Panserraikos – Volos 3-0, în play-out-ul ediției 2024/2025. Cele două meciuri s-au jucat în etape consecutive, iar unul dintre fotbaliștii lui Volos de la acea vreme a făcut mărturisiri șocante.

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Suedezul Daniel Sundgren a recunoscut că antrenorul și președintele le explicau jucătorilor în vestiar „planul tactic” și cum trebuie să se termine meciurile. În urma celor două rezultate, atât Volos, cât și Panserraikos s-au salvat la limită de retrogradare: „În vestiar, înaintea meciului, ni se spunea că jucătorul X sau Y urma să fie faultat în careu și să primim penalty. Cine spunea asta? Președintele, antrenorul. Mi-a fost rușine! Am jucat în Scandinavia, iar așa ceva nu se întâmplă aici”, a declarat nordicul pentru