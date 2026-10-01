Sport

Fosta echipă a lui Andrei Ivan, depunctată pentru trucarea de meciuri: „Antrenorul și președintele ne spuneau ce urmează”

Fosta echipă a lui Andrei Ivan va fi depunctată pentru trucarea de meciuri! Un fotbalist al echipei a dezvăluit că „indicațiile tactice” erau date chiar de antrenorul și președintele clubului
Ciprian Păvăleanu
01.10.2026 | 21:57
Fosta echipa a lui Andrei Ivan depunctata pentru trucarea de meciuri Antrenorul si presedintele ne spuneau ce urmeaza
ULTIMA ORĂ
Fosta echipă a lui Andrei Ivan a fost depunctată în urma unui scandal de trucare a meciurilor. Foto: Sportpictures.ro
ADVERTISEMENT

În prezent, Andrei Ivan (29 de ani) evoluează pentru Dong Nai FC, în prima ligă din Vietnam, însă el a ajuns la această formație de la Panserraikos, formație ce a retrogradat în a doua divizie din Grecia. Atât fosta sechipă a lui Ivan, cât și Volos vor fi depunctate în urma unui scandal de trucare a meciurilor, iar Levadiakos, echipa antrenată de Charalambous și la care evoluează Octavian Popescu, profită de acest lucru.

Panserraikos, fosta echipă a lui Andrei Ivan, implicată într-un scandal de trucare a meciurilor. Cum profită Tavi Popescu

După un an la Panserraikos, Andrei Ivan s-a transferat în Vietnam. El a evoluat în Grecia din iulie 2025 până în august 2026. La doar câteva luni de la despărțirea de eleni, fosta sa echipă a primit o veste foarte proastă. Panserraikos și Volos sunt implicate într-un scandal de trucare a meciurilor, fapt ce le-a atras amenzi și depunctări în clasament.

ADVERTISEMENT

Conform Sport-FM.gr, Panserraikos a primit o amendă și o penalizare de 4 puncte, în timp ce Volos a primit o amendă și 3 puncte penalizare. În urma depunctării lui Volos, Octavian Popescu și Elias Charalambous sunt avantajați, întrucât au scăpat de ultimul loc din Grecia. Volos adunase două puncte, iar cu penalizarea de 3 puncte a ajuns la -1, în timp ce Levadiakos, care se afla pe ultima poziție, acum se află pe locul 13, cu un singur punct în 5 etape.

Detalii șocante ale unui fost fotbalist al lui Volos. Antrenorul și președintele au fost implicați direct

Penalizările primite de cele două cluburi au venit în urma meciurilor Volos – Panserraikos 3-0 și Panserraikos – Volos 3-0, în play-out-ul ediției 2024/2025. Cele două meciuri s-au jucat în etape consecutive, iar unul dintre fotbaliștii lui Volos de la acea vreme a făcut mărturisiri șocante.

ADVERTISEMENT
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer,...
Digi24.ro
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia

Suedezul Daniel Sundgren a recunoscut că antrenorul și președintele le explicau jucătorilor în vestiar „planul tactic” și cum trebuie să se termine meciurile. În urma celor două rezultate, atât Volos, cât și Panserraikos s-au salvat la limită de retrogradare: „În vestiar, înaintea meciului, ni se spunea că jucătorul X sau Y urma să fie faultat în careu și să primim penalty. Cine spunea asta? Președintele, antrenorul. Mi-a fost rușine! Am jucat în Scandinavia, iar așa ceva nu se întâmplă aici”, a declarat nordicul pentru Futboll Skanalen.

ADVERTISEMENT
Cosmin Bodea a făcut infarct
Digisport.ro
Cosmin Bodea a făcut infarct
Andrei Nicolescu, prima reacție despre transferul internaționalului român la Dinamo: „L-am remarcat”
Fanatik
Andrei Nicolescu, prima reacție despre transferul internaționalului român la Dinamo: „L-am remarcat”
Cristiano Ronaldo, „devoratorul” de antrenori! Ce le-a făcut lui Mourinho, Ten Hag și...
Fanatik
Cristiano Ronaldo, „devoratorul” de antrenori! Ce le-a făcut lui Mourinho, Ten Hag și Rangnick: „Cum îndrăznești?”
Gigi Becali a primit primele concluzii după antrenamentele lui Reghecampf la FCSB: „10...
Fanatik
Gigi Becali a primit primele concluzii după antrenamentele lui Reghecampf la FCSB: „10 la rând!”
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Au refuzat prelungirea contractelor cu FCSB, iar Becali i-a scos din lot: 'A...
iamsport.ro
Au refuzat prelungirea contractelor cu FCSB, iar Becali i-a scos din lot: 'A transmis să ne țină în tribună!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!