Fosta feblețe a lui Mircea Lucescu știe cum România poate bate Turcia la Istanbul: „El e asul așilor”. Exclusiv

dacă vrea să joace la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic, iar duelul de la Istanbul se anunță a fi unul extrem de dificil pentru tricolori, care însă au șansa lor, crede Daniel Pancu, actualul antrenor al celor de la CFR Cluj și fost internațional.

Daniel Pancu are mare încredere în echipa națională a României înainte de barajul cu Turcia

Daniel Pancu este optimist înainte de meciul pe care România îl va juca împotriva Turciei, chiar dacă spune că tricolorii pornesc cu șansa a doua în duelul de la Istanbul. Marele avantaj pe care echipa națională îl are, conform antrenorului de la CFR Cluj, este prezența lui Mircea Lucescu pe bancă, selecționer cu o mare experiență, superioară lui Vincenzo Montella, cel care pregătește reprezentativa Turciei.

„Plecăm cu șansa a doua, clar, dar șansa asta a doua poate să fie prima oricând, în orice moment, cunosc și eu profilul jucătorului turc, cunosc Turcia, avem jucători capabili să fructifice niște ocazii pe care le vom avea cu siguranță. Mai avem nevoie de un portar într-o zi foarte mare, eu unul sunt optimist. Plecăm cu șansa a doua, fără discuție. Organizarea de echipă, plus șansa, plus campionatul european din spate, revine Drăgușin, sunt multe lucruri de care eu unul mă leg și sunt optimist.

Nici nu se discută la capitolul antrenor. Avem atuurile noastre. Sunt jucători care evoluează în Turcia și nu se vor speria de atmosfera ce va fi specială. La meciuri din astea trebuie să ai portarul în zi mare. La un meci de nivelul ăsta trebuie să și aștepți, să și ataci, să fii la maxim la faze fixe, nu trebuie să-ți asumi niciun fel de riscuri, dar la antrenor cred că se face diferența. Asul așilor e Mircea Lucescu”, a spus Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

Două meciuri pentru calificarea la Cupa Mondială. Cum arată drumul României către turneul final

Joi, de la ora 19:00, pe arena celor de la Besiktas, din Istanbul, în fața a aproximativ 40.000 de spectatori, dintre care 2.200 vor fi susținători ai tricolorilor. Atmosfera se anunță a fi una extrem de ostilă, așa cum turcii au obișnuit să facă, astfel că pentru elevii lui Mircea Lucescu va fi un adversar în plus, care poate însă să ajute la capitolul motivație și nu să toarne plumb în ghete.

Dacă pleacă victorioși de la Istanbul, atunci pentru România va fi un ultim examen pentru calificarea la Cupa Mondială, la doar 3 zile distanță, cu învingătoarea din duelul Slovacia – Kosovo. De menționat că tricolorii vor fi din nou nevoiți să joace în deplasare. Dacă trec și de acest test, atunci România va avea biletele asigurate pentru turneul final, acolo unde în grupă se vor duela cu Statele Unite, Paraguay și Australia.