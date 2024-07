Fostă fiică de milionar, Irina Columbeanu are un loc de muncă neașteptat în America: „Fac și eu niște bani și îi trimit tatălui meu”

Irina Columbeanu a vorbit deschis despre relația cu soțul mamei sale, dar și cu fratele său vitreg. Totodată, adolescenta a explicat cum arată viața sa, de fapt, de când s-a mutat în America.

Cum se înțelege Irina Columbeanu cu fiul lui Mr. Pink

Adolescenta a reușit să-și construiască o legătură puternică cu noua sa familie, inclusiv cu Anthony, fiul lui Mr. Pink.

„Acum are 13 ani. Ne înțelegem bine”, a spus Irina Columbeanu într-un interviu acordat pentru . Fiica Monicăi Gabor a mărturisit că-i place să petreacă timpul cu fratele său vitreg și se bucură de atmosfera calmă de acasă.

Cu toate acestea, a recunoscut că i-a fost teamă . Plecarea din România a fost una presărată cu temeri și îndoieli. I-a fost frică să nu fie judecată pentru țara din care provine și accentul său.

„Prima oară îmi imaginam că lumea e foarte rea, așa cum vedeam prin filme. Iar eu aveam și un accent foarte pregnant, de care mulți cam râdeau. Cumva, era normal pentru că eram un fel de outsider. Dar m-am adaptat repede, toți au fost amabili și respectuoși și asta îmi place mult la americani”, a menționat Irina Columbeanu.

Ce job are fiica lui Irinel Columbeanu în Statele Unite

În cele din urmă, adaptarea a fost mult mai ușoară decât adolescenta, care pe atunci era doar un copil, se aștepta. Iar acum este recunoscătoare pentru șansa de locui în Statele Unite alături de mama sa.

„În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult. A fost o schimbare foarte bună și pozitivă, sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara”, a spus Irina Columbeanu.

De asemenea, deși este fiica unui fost milionar, Irina Columbeanu lucrează într-un restaurant, pentru a face un ban în plus și a-și ajuta tatăl, care a pierdut toată averea și a ajuns să locuiască într-un azil.

„Da, sunt hostess la un restaurant italian, dau meniuri și fac chestii d-astea, fac și eu niște bani și îi trimit tatălui meu. Îmi place să lucrez”, a dezvăluit fata lui Irinel Columbeanu.