Sport

Fosta finalistă a Cupei României, la un pas de desființare! Dinamo poate profita

Problemele financiare lovesc din nou fotbalul românesc. Fosta finalistă a Cupei României este aproape de desființare, după ce a retrogradat în Liga 2
Ovidiu Minea
02.07.2026 | 22:40
Fosta finalista a Cupei Romaniei la un pas de desfiintare Dinamo poate profita
EXCLUSIV FANATIK
CS Dinamo poate profita de situația lui Hermannstadt Foto: Sport Pictures
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Un nou faliment bate la ușa fotbalului românesc. Acest lucru ar genera schimbarea echipelor care și-au câștigat dreptul pe teren de a participa în ediția 2026-2027 a Ligii a 2-a.

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Clubul care este la un pas de a nu se înscrie în eșalonul secund este FC Hermannstadt. Finalista Cupei României în 2018 și 2025 are grave probleme financiare și nu are resurse pentru a-și asigura bugetul pentru stagiunea următoare.

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Retrogradarea care a aruncat clubul în haos

Clasată pe locul 14 în SuperLiga în sezonul 2025-2026, FC Hermannstadt a retrogradat în vară în Liga a 2-a după ce a pierdut barajul cu FC Voluntari. Sibienii au câștigat în tur, acasă, cu 3-2, după ce au condus cu 3-0, și au cedat cu 0-3 în manșa a doua, în Ilfov.

Urmare a retrogradării, FC Hermannstadt, care este în insolvență, a pierdut astfel fonduri importante, din drepturile de televizare și sponsorii care și-au asociat imaginea cu echipa în prima ligă. Cum nici Primăria Sibiu nu va mai susține clubul, trupa sibiană, care nu și-a plătit angajații de patru luni și a rămas fără președinte și antrenor, după plecările lui Daniel Niculae și Dorinel Munteanu, nu are cu ce bani să continue în Liga a 2-a.

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Profită Dinamo de situația dezastruoasă a lui FC Hermannstadt

Surse din cadrul FC Hermannstadt susțin că vânzările de jucători care se încearcă acum vor astupa doar o parte din datorii, nefiind suficiente pentru asigurarea bugetului pentru sezonul viitor. Drept urmare, sibienii, care nu au reluat pregătirile, ar urma să se înscrie în campionatul județean sau chiar să se desființeze, potrivit informațiilor obținute de FANATIK.

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Dacă FC Hermannstadt nu se va înscrie în Liga a 2-a, în eșalonul secund va avea posibilitatea să continue CS Dinamo București. Dinamoviștii au retrogradat în Liga a 3-a în vară, în urma barajului pierdut în fața unei alte divizionare secunde, CSC Șelimbăr, după 1-1 și 0-2.

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Și Poli Iași are probleme financiare

Totul se va limpezi în Liga a 2-a până pe 15 iulie, când expiră termenul limită stabilit de Federația Română de Fotbal pentru înscrierea cluburilor în competiție. În afară de FC Hermannstadt, și Politehnica Iași nu știe dacă va juca în eșalonul secund.

Având probleme financiare asemănătoare cu cele ale Hermannstadt, Poli vrea să cesioneze locul de Liga a 2-a echipei Primăriei Iași, CSM 2020. Subiectul va fi limpezit săptămâna viitoare, după o ședință a Consiliului Local Iași.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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