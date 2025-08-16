Fosta fotbalistă a lui Arsenal, momente tandre cu o cunoscută artistă pe o barcă în Grecia! Escapadă romantică în Rodos. Foto

Sport

Fosta fotbalistă a lui Arsenal, momente tandre cu o cunoscută artistă pe o barcă în Grecia! Escapadă romantică în Rodos.

Alex Scott și Jess Glynne nu se feresc de ochii lumii! Cele două s-au postat pe rețele de socializare în timpul unor momente tandre trăite pe o barcă pe Insula Rodos, Grecia
16.08.2025 | 19:03
Alex Scott și Jess Glynne, momente fierbinți pe Insula Rhodos. Foto: Colaj FANATIK

August este, cu siguranță, luna concediilor, iar Alex Scott, fosta fotbalistă a lui Arsenal, alături de cunoscuta artistă Jess Glynne, s-au afișat relaxându-se într-o escapadă pe Insula Rodos. Imagini fierbinți cu cele două „zeițe” sub soarele Greciei.

Alex Scott, fără inhibiții alături de iubita sa. Momente tandre cu Jess Glynne, cunoscuta artistă pop

După campania de la turneul Campionatului European Feminin, câștigat de Anglia, națională pentru care Alex Scott a strâns 140 de selecții de-a lungul carierei, frumoasa fostă fotbalistă și-a permis să-și ia câteva zile libere alături de iubita ei, cunoscuta artistă de muzică pop, Jess Glynne.

În vârstă de 35 de ani, cu doar 5 ani mai mică decât Alex Scott, Jes Glynne și-a găsit, la rândul ei, o portiță între zecile de concerte pe care le ține în toată lumea, ultimele două fiind în Cardiff, în Regatul Unit, și Smukfest, în Danemarca.

Cele două frumoase dive au decis să evadeze pe superba insulă grecească, Rodos, pentru a se bucura împreună de relaxare și odihnă. Sâmbătă după-amiază, 9 august, fosta fotbalistă a postat pe Instagram o serie de poze și videoclipuri cu momente rupte din vacanța lor în Grecia.

Cele două îndrăgostite s-au postat în costume de baie, în diferite ipostaze: pe barcă, înotând în apa cristalină sau savurând o băutură lângă mare. Pozele care au făcut cele mai multe furori au fost cele în care Scott și Glynne s-au fotografiat îmbrățișate.

Anglia este campioana Europei! „Leoaicele” au câștigat turneul final în urmă cu două săptămâni

Echipa națională de fotbal feminin a Angliei a câștigat titlul de campioană Europeană după ce a învins-o în finală pe Spania. Scorul a fost 1-1, așa că echipele au ajuns la lovituri de departajare, unde britanicele s-au impus.

Finala Campionatului European din 2025 a fost reeditarea finalei Campionatului Mondial din 2023, când Spania reușea să se impună cu scorul de 1-0. Alex Scott le-a urmărit pas cu pas pe „Leoaice” pentru BBC și s-a bucurat enorm pentru reușita lor.

