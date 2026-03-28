Fostă gimnastă a dat lovitura. Serialul celebru, adorat de milioane de români, în care joacă un rol fenomenal

A făcut milioane de euro din activitatea pe care a desfășurat-o până în 2025, dar și din alte domenii. Olivia Dunne este o fostă gimnastă din Statele Unite ale Americii care își încearcă norocul în actorie. Frumoasa blondină a anunțat că poate fi urmărită în serialul fenomen Baywatch.

Sportiva care debutează pe marile ecrane

Olivia Dunne (23 ani) este catalogată drept una dintre cele mai bune sportive la nivel internațional. A decis să renunțe la gimnastică după ce echipa Universității din Louisiana (LSU), din care făcea parte la vremea respectivă, a avut parte de un eșec. A ratat calificarea în finala Campionatelor Naționale.

având în conturile bancare aproape 4 milioane de dolari. Apoi, după retragere s-a reinventat și a început să fie o persoană extrem de populară în social media. E o influenceriță apreciată, care acum a dezvăluit că este gata să debuteze pe marile ecrane.

Conform postărilor de pe rețelelele de socializare, blondina va juca în serialul fenomen Baywatch. Va apărea în remake-ul celebrei producții, care urmează să fie difuzată în Statele Unite ale Americii în cursul anului. Interpretează rolul unui salvamar pe nume Grace, conform .

„Nu sunt salvamar, dar joc unul la televizor”, este prima reacție pe care a lăsat-o fosta gimnastă, pe Instagram, acolo unde este urmărită de peste 5,3 milioane de fani. „Acum alerg doar cu încetinitorul”, a adăugat Olivia Dunne, în dreptul unei imagini în care apare într-un costum de baie roșu.

Internauții i-au lăsat numeroase comentarii și încurajări pentru această nouă etapă care se deschide în calea sa. Fosta gimnastă a apreciat fiecare mesaj venit din partea urmăritorilor care sunt la curent cu proiectele pe care le-a desfășurat în ultimul an, odată cu plecarea din sport.

Printre cele mai notabile reușite se numără aparițiile incendiare în edițiile speciale ale revistelor Sports Illustrated din 2023 și 2024, dedicate costumelor de baie. Olivia Dunne nu a obținut medalii olimpice sau mondiale, însă este una dintre cele mai cunoscute figuri din gimnastica americană.

Motivul retragerii din gimnastică

Olivia Dunne, cunoscută drept Livvy, a fost recunoscută drept unul dintre cei mai de succes tineri sportivi. A început să practice acest sport încă de la vârsta de 3 ani, acumulând de-a lungul timpului prezențe la multe competiții. .

De asemenea, a dezvăluit că vrea să se concentreze pe relația pe care o are partenerul său de viață, Paul. Și-a creat o serie de amintiri și legături de durată, dar a ales să ducă o viață și dincolo de sport, despre care a spus că este prima sa iubire.

În altă ordine de idei, fosta gimnastă americană a fost inclusă pe lista 30 Under 30 a revistei Forbes. Blondina originară din New Jersey are un succes uriaș în prezent pe TikTok și Instagram, platforme care i-au adus contracte extrem de avantajoase.