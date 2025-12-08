Fosta gimnastă care a devenit milionară la doar 20 de ani. Cum a reușit să adune o adevărată avere

ADVERTISEMENT

Olivia Dunne are 23 de ani și a fost catalogată drept una dintre cele mai bune gimnaste din Statele Unite. Iată însă că a reușit mai multe decât și-a propus mult mai devreme și nu regretă deloc retragerea.

Cine este Olivia Dunne

Olivia Dunne nu a participat la Jocurile Olimpice sau la Campionatele Mondiale. Aceasta a practicat gimnastica la universitate. Iar în ultimii săi ani de carieră, tânăra a făcut parte din echipa universității din Louisiana.

Chiar înainte să înceapă sezonul, sportiva plănuia deja care să fie ultimul său an în NCC. Iată însă că lucrurile aveau să ia o întorsătură neașteptată. Mai exact, din cauza unei fracturi, aceasta s-a retras mai repede.

„Este o accidentare foarte ciudată. De obicei, fracturile de rotulă sunt cauzate de o lovitură directă la genunchi, dar a mea este cauzată de suprasolicitare, ceea ce nu se întâmplă foarte des. Singurul lucru de care aș fi avut nevoie era timpul pentru a se vindeca, însă ar fi durat o veșnicie”, a spus ea.

Cu ce se ocupă acum sportiva

Ce s-a schimbat însă în viața sportivei după această accidentare? . Aceasta este urmărită de nu mai puțin de 13 milioane de internauți pe TikTok, dar și Instagram.

Tânăra postează constant diferite fotografii, filmulețe și de asemenea uneori mai le cere și câte o părere internauților săi. De altfel recent aceasta a dezvăluit că se mai uită pe filmări vechi de când făcea gimnastică.

Acum însă, în postura în care e, parcă nici nu se mai recunoaște. „Mă uit la videoclipuri cu ceea ce era capabil corpul meu să facă acum un an, ca și cum ar fi sosia mea decedată. Cum naiba reușeam să fac asta?”, a povestit ea.

Din ce face bani Olivia Dunne

Revenind la ”averea” fostei gimnaste, Olivia Dunne a devenit milionară la doar 20 de ani. , aceasta este plătită ”regește” pentru parteneriatele sale.

Semnează contracte cu diferite firme, iar până acum, conform presei străine, aceasta ar fi adunat nu mai puțin de două milioane de dolari. Astfel, Olivia Dunne poate să trăiască lejer din asta, fără a se mai întoarce vreodată în sala de gimnastică.

Amintim și de faptul că povestea sa de mare succes a început odată cu o schimbare în politica NCAA (n.r.- Asociația Națională a Atleților la nivel de colegiu). În cadrul asociației s-a votat pentru ridicarea anumitor restricții privind sportivii universitari. Anterior, acestora le era interzis să profite de pe urma numelor și a imaginii lor, potrivit Marca.